जापान के दूसरे सबसे अमीर शख्स को पड़ा 22.5 बिलियन डॉलर का सट्टा भारी! OpenAI के चक्कर में 'कंगाल' होने की कगार पर

मासाओशी सन ने OpenAI के लिए Nvidia और T-Mobile जैसी बड़ी कंपनियों से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी. 9 मार्च को सॉफ्टबैंक के शेयर 12.5% गिरकर अगस्त 2025 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए. S&P ग्लोबल ने सॉफ्टबैंक के आउटलुक को 'नेगेटिव' कर दिया है. सिर्फ सॉफ्टबैंक ही नहीं, Oracle और CoreWeave जैसी कंपनियों के मार्केट वैल्यू में भी 40% से ज्यादा की गिरावट आई है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 10, 2026, 08:45 AM IST
जापान की बड़ी टेक निवेश कंपनी SoftBank के सीईओ Masayoshi Son ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बड़ा दांव लगाया है. उन्होंने OpenAI में भारी निवेश करने का फैसला किया, जिसे Sam Altman लीड कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, SoftBank ने पिछले साल के अंत तक OpenAI में करीब 22.5 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता तय करने के लिए तेजी से फंड जुटाया. कंपनी ने इसके लिए कई जटिल फंडिंग तरीकों का इस्तेमाल किया, जिनमें बड़ी हिस्सेदारी बेचने से लेकर बड़े लोन लेने तक के विकल्प शामिल थे. Masayoshi Son ने इसे AI के भविष्य पर कंपनी का “ऑल-इन” दांव बताया था.

निवेश के लिए बेची गई बड़ी हिस्सेदारियां
OpenAI में निवेश के लिए SoftBank ने अपनी कई बड़ी हिस्सेदारियां भी बेचीं. कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल Nvidia में अपनी लगभग 5.8 अरब डॉलर की हिस्सेदारी पूरी तरह बेच दी. इसके अलावा अमेरिका की बड़ी टेलीकॉम कंपनी T-Mobile में भी करीब 4.8 अरब डॉलर की हिस्सेदारी कम कर दी. इन फैसलों का मकसद OpenAI में निवेश के लिए फंड तैयार करना था. इन सभी कदमों के बाद पिछले साल के अंत तक SoftBank के पास OpenAI में लगभग 11 प्रतिशत हिस्सेदारी बताई जा रही थी.

AI दांव से शेयरों पर बढ़ा दबाव
हालांकि अब यही बड़ा निवेश SoftBank के लिए चुनौती बनता दिखाई दे रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 9 मार्च को SoftBank के शेयरों में 12.5 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई, जो अगस्त 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर था. बाजार में चिंता इस बात को लेकर बढ़ी कि कंपनी ने AI सेक्टर में बहुत बड़ा जोखिम उठा लिया है. इसके अलावा यह खबर भी सामने आई कि Oracle और OpenAI ने टेक्सास में बनने वाले एक बड़े AI डेटा सेंटर के विस्तार की योजना फिलहाल रोक दी है, जो “Stargate” पहल का हिस्सा माना जा रहा था. इस खबर ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ा दी.

क्रेडिट रेटिंग और जोखिम पर सवाल
SoftBank की वित्तीय स्थिति पर भी सवाल उठने लगे हैं. कंपनी के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (CDS) का स्तर 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो यह दिखाता है कि निवेशकों को कंपनी की जोखिम क्षमता को लेकर चिंता है. पिछले कुछ महीनों में SoftBank के शेयर लगभग आधे रह गए हैं. इसी बीच S&P Global Ratings ने 3 मार्च को SoftBank की आउटलुक को “नेगेटिव” कर दिया. रेटिंग एजेंसी का कहना है कि OpenAI में अतिरिक्त निवेश कंपनी के लिए वित्तीय जोखिम बढ़ा सकता है.

OpenAI निवेश के लिए नए कर्ज की जरूरत
रिपोर्ट्स के अनुसार SoftBank फिलहाल OpenAI में निवेश को पूरा करने के लिए ब्रिज लोन लेने की कोशिश कर रही है. कंपनी को उम्मीद है कि वह अपनी दूसरी हिस्सेदारियां बेचकर बाद में पैसा जुटा लेगी. SoftBank के पास अभी भी कई बड़ी संपत्तियां हैं, जिनमें चिप डिजाइन कंपनी Arm Holdings में बड़ी हिस्सेदारी शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 80 अरब डॉलर बताई जाती है. इसके अलावा कंपनी ने अपनी डिजिटल पेमेंट सेवा PayPay को न्यूयॉर्क में लगभग 1 अरब डॉलर के IPO के जरिए लिस्ट कराने की योजना भी आगे बढ़ाई है.

Oracle और CoreWeave को भी झटका
दिलचस्प बात यह है कि OpenAI पर बड़ा दांव लगाने के बाद दबाव झेलने वाली SoftBank अकेली कंपनी नहीं है. अमेरिकी टेक कंपनियां Oracle और CoreWeave के शेयरों में भी हाल के महीनों में तेज गिरावट आई है. दोनों कंपनियों की मार्केट वैल्यू में लगभग दो-पांचवां हिस्सा कम हो चुका है.

सितंबर 2025 में Oracle ने बताया था कि OpenAI की क्लाउड डिमांड की वजह से उसकी Remaining Performance Obligations (RPO) बढ़कर लगभग 455 अरब डॉलर तक पहुंच गई है. उस समय Oracle के शेयर एक ही दिन में 30 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गए थे. लेकिन बाद में निवेशकों को चिंता होने लगी कि इतने बड़े क्लाउड डेटा सेंटर बनाने में कंपनी को भारी खर्च करना पड़ेगा और उसकी कमाई काफी हद तक OpenAI पर निर्भर हो सकती है. इसी कारण उस समय आई तेजी अब काफी हद तक खत्म हो चुकी है.

