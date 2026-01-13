टेक इंडस्ट्री में नहीं थम रहा छंटनी का तूफान! अब इस दिग्गज कंपनी ने सुनाया फरमान, भारत पर सबसे ज्यादा असर

Advertisement
Job Layoffs: दुनिया की जानी-मानी सॉफ्टवेयर कंपनी सैपियंस में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी चल रही है. कंपनी अपने कुल स्टाफ के करीब 10 फीसदी कर्मचारियों को कम करने की योजना बना रही है. कंपनी के छंटनी का असर भारत और अमेरिका में काम कर रहे कर्मचारियों पर पड़ने वाला है. कंपनी में इस समय दुनियाभर में लगभग 5,400 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से अब करीब 540 कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में आ गई हैं. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 13, 2026, 02:27 PM IST
Job Layoffs: टेक इंडस्ट्री में छंटनी का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. कई बड़ी कंपनियों के बाद अब दुनिया की जानी-मानी सॉफ्टवेयर कंपनी सैपियंस में भी बड़े पैमाने पर कर्मचारियों के छंटनी की तैयारी चल रही है. कंपनी अपने कुल स्टाफ का करीब 10 फीसदी कम करने जा रही है. कंपनी के इस छंटनी का सीधा असर भारत और अमेरिका में काम कर रहे कर्मचारियों पर पड़ने वाला है. कंपनी में इस समय दुनिया भर में लगभग 5,400 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से करीब 540 कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में बताई जा रही है.  

क्यों बने कंपनी के ये हालात?
कैलकलिस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, सैपियंस कंपनी को एक बड़ी निजी इक्विटी फर्म एडवेंट ने 2.5 अरब डॉलर में खरीद लिया है. इसके बाद सॉफ्टवेयर कंपनी अपने लगभग 10% कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बना रही है. नए मालिक आने के बाद कंपनी की पूरी रणनीति बदली जा रही है. अब सैपियंस पारंपरिक सॉफ्टवेयर और सर्विस देने के बजाय क्लाउड आधारित SaaS मॉडल पर ज्यादा ध्यान देना चाहती है. 

भारत और अमेरिका में ज्यादा असर
अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, इस भारत के करीब 2,000 कर्मचारी इस कंपनी में काम कर रहे हैं. यहां छंटनी का आंकड़ा 10 फीसदी तक जा सकता है. ऐसे में भारत से कंपनी के करीब 200 लोगों को नौकरी गंवानी पड़ सकती है. वहीं अमेरिका में 600 के आसपास कर्मचारी हैं और वहां भी करीब 10 फीसदी कटौती की आशंका है. इजराइल में कंपनी के लगभग 800 कर्मचारी हैं और वहां करीब 40 लोगों की नौकरियां कम की जा सकती हैं.

नया मॉडल, नई सोच
कंपनी के नए एचआर प्रमुख अर्नेस्टो मारिनेली ने साफ कहा है कि यह छंटनी मजबूरी नहीं बल्कि रणनीतिक बदलाव का हिस्सा है. उनका कहना है कि आज के ग्राहक क्लाउड पर चलने वाले, तेज और नए फीचर वाले सॉफ्टवेयर चाहते हैं. ऐसे में कंपनी को अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना जरूरी हो गया है. ऐसे में अब कंपनी ने सॉफ्टवेयर और सेवाओं की बिक्री से हटकर पूरी तरह से सॉफ्टवेयर-एज़-ए-सर्विस (SaaS) मॉडल पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला लिया है. 

लंदन से होगा संचालन
एडवेंट के हाथ में जाने के बाद सैपियंस के मैनेजमेंट में बदलाव किया गया है और अब कंपनी का मुख्यालय लंदन शिफ्ट कर दिया गया है. इसके साथ ही कंपनी को न्यूयॉर्क और तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज से भी हटा दिया गया है. यह कदम कंपनी को निजी तौर पर फिर से खड़ा करने के लिए उठाया गया है. अब कंपनी की नई मैनेजमेंट टीम कुछ पुराने अधिग्रहणों को गैर-जरूरी मान रही है और आने वाले समय में उन्हें बेचने की तैयारी भी हो सकती है. जिससे आपको सैपियंस में अभी और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं.

Sapiens layoffs, job cuts in India and US, job layoffs

