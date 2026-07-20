/बैटरी वाले सोलर सिस्टम पर कितने चलेंगे AC? जानिए 1kW से 5kW तक की कीमत, बैकअप और लोड का पूरा गणित!

Cost Of Off-Grid Solar System: क्या आप भी हर महीने आने वाले भारी-भरकम बिजली बिल से परेशान हैं? या फिर बार-बार पावर कट आपके लिए मुसीबत का कारण बन गया है? अगर हां, तो ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम का विकल्प चुन सकते हैं. अक्सर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर बैटरी वाला सोलर सिस्टम लगाने में कुल कितना खर्च आएगा? और क्या इस पर हमारे घर का AC चल पाएगा या नहीं?
अगर आप भी अपने घर के लिए 1kW, 3kW या 5kW का सोलर सिस्टम लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर खास आपके लिए है. आइए जानते हैं अलग-अलग क्षमता वाले सोलर सिस्टम की पूरी लागत, बैटरी बैकअप का गणित और यह भी कि किस सिस्टम पर कितने AC बिना किसी रुकावट के चलाए जा सकते हैं.
अगर आपके घर में बिजली का कम लोड है, तो आप 1kW ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम का विकल्प चुन सकते हैं. इसके लिए आपको कम से कम 85,000 से 1,05,000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. 1kW ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम में आमतौर पर 150 Ah की 2 बैटरियां लगाई जाती हैं, जिसपर आप 3-4 LED बल्ब, 2-3 पंखे, 1 टीवी और लैपटॉप-मोबाइल चार्जिंग का लोड आसानी से दे सकते हैं. यह सोलर सिस्टम छोटे परिवारों, 2-3 कमरों के घर, छोटी दुकानों या उन ग्रामीण इलाकों के लिए बेस्ट है, जहां बिजली की समस्या ज्यादा रहती है.
वहीं आपके घर में बिजली का इस्तेमाल ज्यादा होता है, यानी ज्यादा बिजली से चलने वाले डिवाइस हैं, तो आपके 3kW ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम की तरफ रुख करना चाहिए. इसके लिए आपको करीब 2,400,000 से 2,80,000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. वहीं इस सोलर सिस्टम में आप 4-5 पंखे, लाइटें, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, मिक्सर ग्राइंडर और 1 HP तक का वॉटर पंप को भी चला सकते हैं. ज्यादातर 3kW के सिस्टम के साथ 150Ah क्षमता की 4 बैटरियों का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन अगर आप लिथियम बैटरी का विकल्प चुनते हैं, तो आपको अलग-अलग 4 बैटरियों की जरूरत नहीं होती है. इसके लिए आपको सिर्फ 1 लिथियम बैटरी काफी होती है. यह लेड-एसिड के मुकाबले महंगी होती है लेकिन इसकी लाइफ 10-12 साल होती है और यह घर में कम जगह भी घेरती है.
लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि इस पर भारी क्षमता वाला इनवर्टर AC या गीजर लगातार नहीं चलाया जा सकता.
अगर आप अपने घर या बिजनेस के लिए 5kW का ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम प्लान कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको लगभग ₹3.80 लाख से ₹4.50 लाख तक खर्च आएगा. इस पूरे सेटअप को चलाने के लिए 150Ah क्षमता की 4 से 8 बैटरियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो पूरे घर की बिजली की जरूरतों को आसानी से संभाल सकती हैं. इस सिस्टम से आप फ्रिज, वॉटर पंप, वॉशिंग मशीन, ओवन जैसे हैवी एप्लायंसेज के साथ-साथ दिन के समय 1.5 टन का 1 इनवर्टर एसी भी आराम से चला सकते हैं.
वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि रात में सिर्फ बैटरी बैकअप पर एसी चलाने से बैटरियां तेजी से खत्म हो सकती हैं. इसलिए बेहतर यही होगा कि एसी और दूसरे बड़े हैवी लोड वाले डिवाइस को दिन में इस्तेमाल करें. 5kW का सोलर सिस्टम बड़े मकानों, विला, फार्महाउसों, छोटे ऑफिसों और खासतौर पर उन दूरदराज के क्षेत्रों के लिए सबसे बेस्ट है, जहां बिजली कटौती की ज्यादा समस्या रहती है.
इसके साथ ही, ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम की लागत इस बात पर भी तय करती है कि आप किस तकनीक का चुनते हैं. Mono PERC या Bifacial जैसे सोलर पैनल और लिथियम-आयन बैटरी का विकल्प चुनने पर शुरुआती खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, वहीं लेड-एसिड बैटरी और नार्मल पैनल से बजट कुछ कम हो सकता है. जगह की बात करें तो 1kW क्षमता के सोलर पैनल लगाने के लिए करीब 100 वर्ग फुट, 3kW के लिए लगभग 300 वर्ग फुट और 5kW सिस्टम के लिए कम से कम 500 वर्ग फुट की खुली छत की जरूरत होती है.
केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से ऑफ-ग्रिड यानी बैटरी वाले सोलर सिस्टम पर कोई सीधी सब्सिडी नहीं दी जाती. सब्सिडी का लाभ सिर्फ ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम पर ही मिलती है.