/बैटरी वाले सोलर सिस्टम पर कितने चलेंगे AC? जानिए 1kW से 5kW तक की कीमत, बैकअप और लोड का पूरा गणित!

वहीं आपके घर में बिजली का इस्तेमाल ज्यादा होता है, यानी ज्यादा बिजली से चलने वाले डिवाइस हैं, तो आपके 3kW ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम की तरफ रुख करना चाहिए. इसके लिए आपको करीब 2,400,000 से 2,80,000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. वहीं इस सोलर सिस्टम में आप 4-5 पंखे, लाइटें, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, मिक्सर ग्राइंडर और 1 HP तक का वॉटर पंप को भी चला सकते हैं. ज्यादातर 3kW के सिस्टम के साथ 150Ah क्षमता की 4 बैटरियों का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन अगर आप लिथियम बैटरी का विकल्प चुनते हैं, तो आपको अलग-अलग 4 बैटरियों की जरूरत नहीं होती है. इसके लिए आपको सिर्फ 1 लिथियम बैटरी काफी होती है. यह लेड-एसिड के मुकाबले महंगी होती है लेकिन इसकी लाइफ 10-12 साल होती है और यह घर में कम जगह भी घेरती है.

लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि इस पर भारी क्षमता वाला इनवर्टर AC या गीजर लगातार नहीं चलाया जा सकता.