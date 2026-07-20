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बैटरी वाले सोलर सिस्टम पर कितने चलेंगे AC? जानिए 1kW से 5kW तक की कीमत, बैकअप और लोड का पूरा गणित!

अगर आप अपने घर, दुकान या ऑफिस के लिए बैटरी वाला सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि हमारे घर के लिए कितने पॉवर वाले सिस्टम की जरूरत है? कितना खर्च आएगा? आइए आज जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 20, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:38 AM IST
बैटरी वाले सोलर सिस्टम पर कितने चलेंगे AC? जानिए 1kW से 5kW तक की कीमत, बैकअप और लोड का पूरा गणित!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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