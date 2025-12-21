Advertisement
trendingNow13048250
Hindi NewsटेकApple का वो सीक्रेट जो कोई नहीं बताता: कंगाली के दिनों में जॉब्स ने उठाया था यह कदम, तब आज आपके हाथ में है iPhone!

Apple का वो सीक्रेट जो कोई नहीं बताता: कंगाली के दिनों में जॉब्स ने उठाया था यह कदम, तब आज आपके हाथ में है iPhone!

Apple Success Story: 1970 के दशक में जब  Apple के फाउंडर Steve Jobs सिर्फ बीस साल के थे तब से उनका सपना था कि हर घर में एक कंप्यूटर हो. लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए एक बड़ी समस्या थी-पैसों की कमी. इसी समस्या को दूर करने के लिए Jobs ने अपनी पुरानी फॉक्सवैगन बस बेच दी और Wozniak ने अपना कैलकुलेटर. इस कहानी में जानिए कि कैसे एक पुरानी बस ने बदल दी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी की किस्मत.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 21, 2025, 08:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Apple का वो सीक्रेट जो कोई नहीं बताता: कंगाली के दिनों में जॉब्स ने उठाया था यह कदम, तब आज आपके हाथ में है iPhone!

Apple Success Story: आज के समय में Apple दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में शामिल है. Apple के आईफोन आज दुनियाभर में पसंद किए जाते हैं. लेकिन क्या आपको पता हैं कि इस टेक दिग्गज कंपनी की शुरुआत एक पुरानी फॉक्सवैगन बस और एक कैलकुलेटर को बेचने से हुई थी? जी हां, सुनने में भले ही यह अजीब लगे लेकिन यह सच है. आज Apple दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है लेकिन इसकी शुरुआत किसी आलीशान दफ्तर से नहीं बल्कि एक पुराने गैराज और कुछ जुगाड़ से हुई थी. Apple के विजनरी को-फाउंडर स्टीव जॉब्स के पास दुनिया को बदलने का विचार तो था लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए पैसे नहीं थे.

जब पैसे जुटाने के लिए बेची अपनी पसंदीदा गाड़ी
Apple के फाउंडर स्टीव जॉब्स का सपना था कि हर घर में कंप्यूटर हो. इसी को लेकर 1970 के दशक में जब स्टीव जॉब्स सिर्फ 20 साल के थे तो उनके पास एप्पल-1 का प्रोटोटाइप बनाने के लिए बिलकुल भी फंड नहीं था. इसी समस्या को दूर करने के लिए जॉब्स ने अपनी प्यारी फॉक्सवैगन बस को ही बेच दिया. वहीं उनके साथी स्टीव वोज्नियाक ने अपना सबसे खास प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर बेचकर फंड जुटाया.

दोनों लोगों ने इन चीजों को बेचकर उन्होंने कुल 1,300 डॉलर जुटाए. इन्हीं पैसों से एप्पल के पहले कंप्यूटर एप्पल-1 को पार्ट्स खरीदे. जिसके बाद ही 1 अप्रैल 1976 को Apple का जन्म हुआ और फिर धीरे-धीरे उन्हें एक लोकल डीलर से 50,000 डॉलर का बड़ा ऑर्डर मिला जिसने Apple के भविष्य की नींव रखी.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले करते थे ये 'अवैध' काम
टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार आपको जानकार हैरानी होगी कि Apple के फाउंडर जॉब्स और वोज्नियाक इस कंपनी की शुरुआत से पहले ब्लू बॉक्स नाम का एक डिवाइस बनाकर बेचा करते थे. यह डिवाइस उस समय के टेलीफोन सिस्टम को हैक कर फ्री में लॉन्ग-डिस्टेंस कॉल करने की सुविधा देती थी. लेकिन यह काम लीगल रूप से सही नहीं था लेकिन जॉब्स ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि अगर हमने ब्लू बॉक्स न बनाए होते तो आज एप्पल कंपनी नहीं होती.

जॉब्स का मानना था कि उस एक्सपीरियंस ने उन्हें आत्मविश्वास दिया कि वे कठिन से कठिन टेक्निकल समस्याओं को दूर कर सकते हैं और किसी आईडिया को मार्केट में उतार सकते हैं.

ये भी पढे़ंः जज साहब के बगल में बैठेगा डिजिटल अवतार! 7210 करोड़ के दांव से बदलेगी देश की अदालतें

एप्पल-1 से एप्पल-2 तक
एप्पल-1 की सीमित सफलता ने जॉब्स को यकीन दिला दिया कि मार्केट में पर्सनल कंप्यूटर की मांग काफी ज्यादा है. इसी भरोसे ने एप्पल-2 के निर्माण का रास्ता साफ किया जिसने आगे चलकर टेक जगत में नई क्रांति ला दी. अगर उस दिन जॉब्स ने अपनी बस न बेची होती तो शायद ही आज हमारे हाथ में iPhone होता.

ये भी पढे़ंः Elon Musk देखते रह गए! चेन्नई के लड़कों ने खोजा Starlink का तोड़, NASA भी हुआ मुरीद

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Apple success storySteve Jobs success story

Trending news

मसूरी से भी ठंडी दिल्ली झेल रही है डबल अटैक! घने कोहरे के बीच बढ़ा AQI, उड़ानें रद्द
cold day alert
मसूरी से भी ठंडी दिल्ली झेल रही है डबल अटैक! घने कोहरे के बीच बढ़ा AQI, उड़ानें रद्द
HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई राहत
Madras High Court
HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई राहत
क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
Lionel Messi
क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन
CBI
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
DNA
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
DNA
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
DNA Analysis
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
Punjab
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
hindi Jammu and Kashmir news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
रात... होटल का कमरा और एक ट्विस्ट! नर्स की गलती ने उसे दिया जिंदगी भर का दर्द
Rape
रात... होटल का कमरा और एक ट्विस्ट! नर्स की गलती ने उसे दिया जिंदगी भर का दर्द