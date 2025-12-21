Apple का वो सीक्रेट जो कोई नहीं बताता: कंगाली के दिनों में जॉब्स ने उठाया था यह कदम, तब आज आपके हाथ में है iPhone!

Apple Success Story: आज के समय में Apple दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में शामिल है. Apple के आईफोन आज दुनियाभर में पसंद किए जाते हैं. लेकिन क्या आपको पता हैं कि इस टेक दिग्गज कंपनी की शुरुआत एक पुरानी फॉक्सवैगन बस और एक कैलकुलेटर को बेचने से हुई थी? जी हां, सुनने में भले ही यह अजीब लगे लेकिन यह सच है. आज Apple दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है लेकिन इसकी शुरुआत किसी आलीशान दफ्तर से नहीं बल्कि एक पुराने गैराज और कुछ जुगाड़ से हुई थी. Apple के विजनरी को-फाउंडर स्टीव जॉब्स के पास दुनिया को बदलने का विचार तो था लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए पैसे नहीं थे.

जब पैसे जुटाने के लिए बेची अपनी पसंदीदा गाड़ी

Apple के फाउंडर स्टीव जॉब्स का सपना था कि हर घर में कंप्यूटर हो. इसी को लेकर 1970 के दशक में जब स्टीव जॉब्स सिर्फ 20 साल के थे तो उनके पास एप्पल-1 का प्रोटोटाइप बनाने के लिए बिलकुल भी फंड नहीं था. इसी समस्या को दूर करने के लिए जॉब्स ने अपनी प्यारी फॉक्सवैगन बस को ही बेच दिया. वहीं उनके साथी स्टीव वोज्नियाक ने अपना सबसे खास प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर बेचकर फंड जुटाया.

दोनों लोगों ने इन चीजों को बेचकर उन्होंने कुल 1,300 डॉलर जुटाए. इन्हीं पैसों से एप्पल के पहले कंप्यूटर एप्पल-1 को पार्ट्स खरीदे. जिसके बाद ही 1 अप्रैल 1976 को Apple का जन्म हुआ और फिर धीरे-धीरे उन्हें एक लोकल डीलर से 50,000 डॉलर का बड़ा ऑर्डर मिला जिसने Apple के भविष्य की नींव रखी.

पहले करते थे ये 'अवैध' काम

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार आपको जानकार हैरानी होगी कि Apple के फाउंडर जॉब्स और वोज्नियाक इस कंपनी की शुरुआत से पहले ब्लू बॉक्स नाम का एक डिवाइस बनाकर बेचा करते थे. यह डिवाइस उस समय के टेलीफोन सिस्टम को हैक कर फ्री में लॉन्ग-डिस्टेंस कॉल करने की सुविधा देती थी. लेकिन यह काम लीगल रूप से सही नहीं था लेकिन जॉब्स ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि अगर हमने ब्लू बॉक्स न बनाए होते तो आज एप्पल कंपनी नहीं होती.

जॉब्स का मानना था कि उस एक्सपीरियंस ने उन्हें आत्मविश्वास दिया कि वे कठिन से कठिन टेक्निकल समस्याओं को दूर कर सकते हैं और किसी आईडिया को मार्केट में उतार सकते हैं.

एप्पल-1 से एप्पल-2 तक

एप्पल-1 की सीमित सफलता ने जॉब्स को यकीन दिला दिया कि मार्केट में पर्सनल कंप्यूटर की मांग काफी ज्यादा है. इसी भरोसे ने एप्पल-2 के निर्माण का रास्ता साफ किया जिसने आगे चलकर टेक जगत में नई क्रांति ला दी. अगर उस दिन जॉब्स ने अपनी बस न बेची होती तो शायद ही आज हमारे हाथ में iPhone होता.

