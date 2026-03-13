कर्व्ड और फोल्डेबल डिस्प्ले तो अब आए, साल 2009 के इस फोन ने उड़ा दिए थे सबके होश; स्क्रीन थी कांच जैसी पारदर्शी! कीमत...

Xperia Pureness Phone: आज की स्मार्टफोन की दुनिया भले ही फोल्डेबल डिस्प्ले और कर्व्ड डिस्प्ले के इर्द-गिर्द घूम रही हो, लेकिन मोबाइल इतिहास के पन्नों में एक ऐसा भी समय था जब कांच की तरह पारदर्शी मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था. आज से डेढ़ दशक पहले एक ऐसा मोबाइल फोन आया था जिसकी स्क्रीन किसी पारदर्शी कांच की तरह थी. आप फोन पर मैसेज पढ़ते थे और आपको उसके पार की दुनिया साफ नजर आती थी. यह Sony Ericsson Xperia Pureness फोन था, इसे ही मोबाइल जगत का पहला और आखिरी पारदर्शी फोन कहा जाता है.

बात है साल 2009 के नवंबर की. मोबाइल बनाने वाली कंपनी Sony Ericsson ने Xperia Pureness (X5) नाम का एक फोन मार्केट में उतारा. इस फोन की सबसे बड़ी खूबी थी इसकी 1.8-इंच की ट्रांसपेरेंट स्क्रीन जिसके आर-पार दिखाई देता था. यह फोन देखने में ऐसा लगता था जैसे शीशे में कोई फोन चल रहा हो. यह फोन अपने फीचर्स की वजह से नहीं बल्कि अपने मिनिमलिस्ट डिजाइन और लुक्स की वजह से चर्चा में रहा.

16 साल पहले टेक्नोलॉजी का था अद्भुत नमूना Xperia Pureness का मोनोक्रोम LCD डिस्प्ले देखने वाले को पहली नजर में ही अपनी ओर खींच लेता था. जब फोन ऑफ रहता है तो स्क्रीन बिलकुल कांच जैसी दिखती, लेकिन जैसे ही ऑन होता तो उस पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स आ जाते. उस समय यह पारदर्शी डिजाइन किसी जादू से कम नहीं था. हालांकि इस डिजाइन की खास बातों के साथ ही एक चुनौती भी थी- फोन पर दिख रहा मैसेज या कंटेंट आपके पीछे खड़े व्यक्ति को भी आसानी से दिख सकता था.

Add Zee News as a Preferred Source

इन लोगों के लिए था फोन

इस तरह इस फोन की सबसे ताकतवर माने जाने वाली लुक्स ही इसकी कमजोरी भी थी. वैसे तो यह फोन किसी और खूबी के लिए पॉपुलर नहीं हुआ था लेकिन उस समय इसका ट्रांसपेरेंट लुक सबको खूब पसंद आया था. इस फोन में कैमरा नहीं था, न ही इस फोन में मेमोरी कार्ड स्लॉट लगती है और न ही Wi-Fi जैसा फीचर्स था. इस फोन में कॉलिंग, टेक्स्टिंग और म्यूजिक जैसे फीचर्स थे. इसका कीपैड पीछे की तरफ छिपा रहता था, जो इस्तेमाल करने पर ही दिखता था. यह फोन खासकर उन लोगों के लिए था जो स्टाइल वाला फोन पसंद करते थे.

ये भी पढे़ंः भारत में लॉन्च हुआ Xiaomi 17, दमदार कैमरा सेटअप और 100W चार्जिंग के साथ मचाएगा धूम!

कीमत भी जान लीजिए

Xperia Pureness फोन कीमत काफी ज्यादा थी. साल 2009 में इसकी कीमत करीब 1000 डॉलर यानी 50,000–60,000 रुपये के आस पास थी, जो उस समय बहुत ज्यादा थी. इसे सामान्य मोबाइल शॉप्स पर नहीं बल्कि चुनिंदा लग्जरी स्टोर्स में ही उपलब्ध कराया गया. फोन को केवल गैजेट नहीं, बल्कि एक फैशन एक्सेसरी और स्टेटस सिंबल के रूप में भी पेश किया गया था.

सबसे अलग टेक्नोलॉजी के बाद भी Xperia Pureness मार्केट में लंबे समय तक टिक नहीं पाया. जिस समय यह लॉन्च हुआ, ठीक उसी समय लोग आईफोन और एंड्रॉइड के जरिए ऐप्स और मल्टीमीडिया की ओर बढ़ रहे थे. लोग अब सिर्फ बात करने के लिए नहीं, बल्कि इंटरनेट और कैमरा के लिए फोन खरीदने लगे थे. इन मामलों में यह फोन पीछे रह गया.

ये भी पढे़ंः दुकान जाने का झंझट खत्म! जूते पसंद करो और 60 मिनट में पहुंच जाएगा घर; इस कंपनी ने...