/क्या आप भी खरीदने वाले हैं PS5? रुकिए और पहले देख लीजिए नया रेट कार्ड, वरना बिल देखकर उड़ जाएंगे आपके होश!

भारतीय गेमर्स के लिए एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. टेक दिग्गज कंपनी सोनी ने भारत में अपने सबसे पॉपुलर गेमिंग कंसोल PlayStation 5 (PS5) स्टैंडर्ड एडिशन की कीमत में अचानक भारी बढ़ोतरी कर दी है. अगर आप भी लंबे समय से PS5 खरीदने का मन बना रहे थे, तो अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी. कंपनी ने इसकी कीमत में सीधे 15,000 रुपये का इजाफा कर दिया है. आइए जानते हैं कि इस बढ़ोतरी के बाद अब कंसोल कितने में मिल रहा है और कंपनी ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है.
सोनी ने अपने ऑफिशियल स्टोर ShopAtSC पर PS5 डिस्क एडिशन यानी स्टैंडर्ड एडिशन की नई कीमतें अपडेट कर दी हैं. पहले जो कंसोल भारत में 54,990 रुपये का मिल रहा था, उसकी कीमत अब बढ़कर सीधे 69,990 रुपये हो गई है. इसका मतलब है कि कंसोल के रेट में लगभग 28 फीसदी का सीधा उछाल आया है. फिलहाल कंपनी की वेबसाइट पर यह नया रेट लिस्टेड है और भारी डिमांड के चलते प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक दिखाई दे रहा है.
इस नए प्राइस रिवीजन के बाद गेमर्स को काफी बड़ा झटका लगा है. आप नीचे दिए गए आसान कंपैरिजन से समझ सकते हैं कि आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा.
मॉडल: PS5 स्टैंडर्ड एडिशन (डिस्क मॉडल)
पुरानी कीमत: 54,990 रुपये
नई कीमत: 69,990 रुपये
कुल बढ़ोतरी: 15,000 रुपये
हालांकि, सोनी ने अभी PS5 डिजिटल एडिशन की कीमत में किसी बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. इसलिए उसका रेट फिलहाल पुराना ही दिखाई दे रहा है.
भारत से पहले सोनी दुनिया के कई अन्य देशों में भी PS5 के दाम बढ़ा चुकी है. कंपनी ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े मार्केट्स में पहले ही कीमतों में बढ़ोतरी कर दी थी. अमेरिका में PS5 स्टैंडर्ड एडिशन का रेट बढ़ाकर $649.99 किया गया था. भारत अब तक इस ग्लोबल प्राइस हाइक से बचा हुआ था, लेकिन अब भारतीय मार्केट को भी इस फैसले का सामना करना पड़ा है. इससे पहले पिछले साल जुलाई में डिजिटल एडिशन की कीमत 5,000 रुपये बढ़ाई गई थी.
सोनी ने भारत में कीमत बढ़ाने की कोई अलग या खास वजह तो नहीं बताई है. लेकिन जानकारों का मानना है कि ग्लोबल इकोनॉमी में उतार-चढ़ाव और करेंसी में बदलाव इसकी मुख्य वजहें हैं. इसके अलावा पिछले कुछ समय से AI इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी मांग के कारण मेमोरी और स्टोरेज चिप्स के दाम काफी बढ़ गए हैं. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगी होने की वजह से पूरी गेमिंग इंडस्ट्री पर दबाव बना हुआ है, जिसके चलते सिर्फ कंसोल ही नहीं बल्कि ग्राफिक्स कार्ड और गेमिंग पीसी भी महंगे हो रहे हैं.
कीमत में 15,000 रुपये के इस भारी इजाफे के बाद PS5 स्टैंडर्ड एडिशन का नया रेट PS5 Pro की शुरुआती कीमत के काफी करीब पहुंच गया है. ऐसे में जो लोग एक अफोर्डेबल और वैल्यू फॉर मनी कंसोल खरीदने की सोच रहे थे, उनके लिए अब नया फैसला लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. अगर आप PS5 खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, तो आपको अब अपने बजट को दोबारा प्लान करना होगा.