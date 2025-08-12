Sony ने लॉन्च किए धमाकेदार स्पीकर्स, अब पार्टी का मजा होगा दोगुना; कीमत देखकर तुरंत खरीदने दौड़ पड़ेंगे आप!
Sony ने लॉन्च किए धमाकेदार स्पीकर्स, अब पार्टी का मजा होगा दोगुना; कीमत देखकर तुरंत खरीदने दौड़ पड़ेंगे आप!

Sony ने भारत में अपने दो नए स्पीकर्स लॉन्च कर दिए हैं. इसी के साथ पार्टी एनिमल्स के बीच काफी उत्सुकता बढ़ गई है. ऐसे में चलिए जानते हैं कंपनी ने अपने इन स्पीकर्स की कीमत क्या रखी है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 13, 2025, 12:01 AM IST
Sony ने भारत में अपने म्यूजिक गैजेट्स की रेंज बढ़ाते हुए नई ULT Power Sound सीरीज को लॉन्च कर दिया है. इस नई लाइनअप में आपको बड़े पार्टी स्पीकर दिए जा रहे हैं, जिनमें से एक है ULT Tower 9 और उसका AC वर्जन ULT Tower 9AC है. इसके साथ ही आप दो पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर भी मिल रहे हैं- ULT Field 5 और ULT Field 3, जिन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है. इसके अलावा कंपनी ने ULT Mic 1 वायरलेस डुअल माइक्रोफोन भी पेश किया है

इन कीमतों पर है उपलब्ध
Sony की नई ULT Power Sound को आप Sony के शोरूम, बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स और ऑनलाइन ई-कॉर्मर्स साइट्स से खरीद सकते हैं. वहीं, अगर कीमत की बात करें तो सबसे बड़ा स्पीकर ULT Tower 9 आपको 84,990 रुपये में मिलेगा, वहीं उससे हल्का वर्जन ULT Tower 9AC को कंपनी 69,990 रुपये में बेच रही है. पोर्टेबल स्पीकर ULT Field 5 की कीमत 24,990 रुपये है और सबसे छोटा स्पीकर ULT Field 3 मात्र 17,990 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसके अलावा माइक ULT Mic 1 की कीमत 14,990 रुपये रखी गई है.

जानें स्पीकर के फीचर्स
Sony की ULT Tower सीरीज में दो मॉडल आते हैं, Tower 9 और Tower 9AC. इन दोनों में दमदार ULT Power Sound के साथ दो अलग-अलग बेस मोड ULT1 और ULT2 दिए जाते हैं. ये स्पीकर चारों तरफ यानी 360° में साउंड और लाइट का मजा देते हैं. इन्हें खासतौर पर मोबाइलिटी के लिए डिजाइन किया गया है. इनका डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि इन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है. इसमें हैंडल, कैस्टर्स, पानी से बचाने वाला टॉप पैनल और एक इन-बिल्ट पावर बैंक भी दिया जा रहा है.

साउंड फील्ड ऑप्टिमाइजेशन फीचर सबसे खास
इसकी खास बात है इसका साउंड फील्ड ऑप्टिमाइजेशन फीचर, जो अपने आसपास नॉइस लेवल के हिसाब से ऑडियो को एडजस्ट कर देता है. कंपनी का दावा है कि ये टॉवर स्पीकर्स करीब 25 घंटे तक चल सकते हैं और बैटरी लाइफ इतनी शानदार है कि यह क्विक चार्ज भी हो जाते हैं.

AI खत्म कर रहा नौकरियां! फिर भी Gen Z के लिए खुश हो रहे ChatGPT के CEO

Sony ULT Field 5
गौरतलब है कि Sony ULT Field 5 एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है. ये पानी, धूल और झटकों से बचाव के लिए IP67 रेटिंग के साथ आता है, यानी बारिश हो या धूल का इस पर कोई असर नहीं होता. इसमें दमदार ULT Power Sound दिया जाता है, साथ ही 10-बैंड का कस्टम इक्वलाइजर है जिससे आप अपनी पसंद के हिसाब से साउंड सेट कर सकते हैं. साउंड फील्ड ऑप्टिमाइजेशन फीचर अपने आप आसपास के नॉइस को हिसाब से साउंड को बेहतर कर देता है.

Google का बड़ा झटका! बंद करने जा रहा अपनी ये सर्विस, गेमर्स की दुनिया में मचा हड़कंप

Sony ULT Field 3
Sony का ULT Field 3 स्पीकर की बात करें तो यह Field 5 से बहुत अलग नहीं है, लेकिन इसका साइज थोड़ा छोटा है, जिससे इसे कहीं भी कैरी कर पाना थोड़ा आसान हो जाता है. इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट है और इसमें मल्टी-वे स्ट्रैप भी दिया गया है, जिससे आप इसे हाथ में पकड़ें, बैग से लटकाएं या कहीं टांग दें. यह भी IP67 रेटिंग के साथ आता है, जिसकी वजह से इस पर भी पानी और धूल का डर नहीं रहेगा. इसकी बैटरी की बात करें तो एक बार चार्ज करने पर यह लगभग 24 घंटे तक चल सकता है.

भावना साहनी

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में इंटरनेशनल, डिफेंस और...और पढ़ें

