/कान के अंदर नहीं, अब बाहर लगेंगे ईयरबड्स! Sony ने लॉन्च किया 37 घंटे तक चलने वाला LinkBuds Clip, जानें कीमत

Sony LinkBuds Clip Price: क्या आप भी घंटो ईयरबड्स लगाने के बाद कान के दर्द से परेशान हो जाते हैं? या फिर गाने सुनते समय आस-पास की आवाजें न सुनाई देने के कारण किसी हादसे का डर बना रहता है? आपकी इसी टेंशन को खत्म करने के लिए Sony ने भारत में बहुत ही कमाल का गैजेट लॉन्च किया है. सोनी ने अपने नए वायरलेस इयरफोन्स Sony LinkBuds Clip पेश कर दिया है, जो अभी तक आने वाले सभी इयरबड्स से बिल्कुल अलग है.
Sony के नए वायरलेस इयरफोन्स Sony LinkBuds Clip को कान के अंदर लगाने के बजाय बाहरी हिस्से पर क्लिप की तरह लगाया जाता है. इसका फायदा यह होता है कि गाने सुनते समय या फिर कॉल पर बात करते समय भी यूजर के कान खुले रहते हैं, जिससे आप अपने आस-पास की आवाजों को आसानी से सुन सकते हैं.
Sony के नए LinkBuds Clip की सबसे खास बात यह है कि ये इयरफोन्स आपके कान अंदर नहीं फिट होते, बल्कि कान के बाहरी हिस्से पर एक क्लिप की तरह फिट हो जाते हैं. जिससे यूजर के कान पूरी तरह खुले रहते हैं और आस-पास की भी आवाज आती रहती है.
सोनी के इन इयरफोन्स में यूजर्स को 3 लिसनिंग मोड्स मिलते हैं, जिन्हें सिर्फ डबल टैप करके बदला जा सकता है-
स्टैंडर्ड मोड
हर दिन नॉर्मल इस्तेमाल के लिए.
वॉइस बूस्ट मोड
शोर-शराबे वाली जगहों पर पॉडकास्ट सुनने या कॉल पर बात करने के लिए आवाज को साफ करता है.
साउंड लीकेज रिडक्शन मोड
यह मोड ऑफिस या मेट्रो जैसी शांत जगहों पर इयरफोन से बाहर आने वाली आवाज को रोकता है, जिससे आपके बगल वाले को डिस्टर्ब न हो.
इसके साथ ही, इसमें सोनी की DSEE यानी डिजिटल साउंड एनहांसमेंट इंजन तकनीक दी गई है, जो कंप्रेस्ड ऑडियो की क्वालिटी को सुधारकर उसे ओरिजिनल रिकॉर्डिंग जैसा बनाती है.
कॉलिंग
साफ कॉलिंग के लिए इसमें डुअल माइक्रोफोन के साथ बोन कंडक्शन सेंसर और AI-आधारित नॉइज रिडक्शन सिस्टम दिया गया है, जो बैकग्राउंड शोर को हटाकर आपकी आवाज को एकदम साफ रखता है.
बैटरी
बात करें इसकी बैटरी लाइफ की तो फुल चार्ज करने के बाद कंपनी का दावा है कि 37 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है. बड्स अकेले 9 घंटे चलते हैं और चार्जिंग केस के साथ 28 घंटे का एक्स्ट्रा बैकअप मिलता है. सिर्फ 3 मिनट चार्ज करने पर यह 1 घंटे का प्लेबैक दे देता है.
पसीने और पानी की हल्की बौछारों से बचाव के लिए इसे IPX4 रेटिंग दी गई है. यह एंड्रॉयड के लिए फास्ट पेयर और विंडोज के लिए स्विफ्ट पेयर को सपोर्ट करता है. इसे Sony Sound Connect ऐप के जरिए 10-बैंड इक्वलाइजर से ट्यून किया जा सकता है और यह गूगल जेमिनी को भी सपोर्ट करता है.
Sony LinkBuds Clip की भारत में कीमत 18,990 रुपये रखी गई है. इनकी सेल शुरू हो चुकी है. इन्हें चार खूबसूरत कलर्स ग्रीन, ग्रेज, ब्लैक और लैवेंडर में खरीदा जा सकता है. इन्हें आप ऑनलाइन स्टोर और सोनी के ऑफिशियल स्टोर्स व वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं.