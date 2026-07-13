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कान के अंदर नहीं, अब बाहर लगेंगे ईयरबड्स! Sony ने लॉन्च किया 37 घंटे तक चलने वाला LinkBuds Clip, जानें कीमत

Sony LinkBuds Clip: अगर आप उन लोगों में से हैं जो काम के सिलसिले में या वॉक करते समय घंटों ईयरबड्स लगाए रखते हैं और कान में दर्द होने लगता है, तो Sony का नया ओपन इयरफोन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है. यह न सिर्फ आपको ईयरबड्स से होने वाले दर्द से छुटकारा दिलाएगा, बल्कि सड़क पर चलते समय पीछे से आते वाहनों की आवाज भी सुनाई देती रहती है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 13, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:07 PM IST
कान के अंदर नहीं, अब बाहर लगेंगे ईयरबड्स! Sony ने लॉन्च किया 37 घंटे तक चलने वाला LinkBuds Clip, जानें कीमत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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