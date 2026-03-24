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Sony अब नहीं बनाएगा टीवी? 8300 करोड़ की बड़ी डील और बदल जाएगा 'Bravia' का मालिक! जानिए अब क्या होगा

सोनी अपने होम एंटरटेनमेंट बिजनेस की 51% हिस्सेदारी चीनी कंपनी TCL को बेचने के करीब है, जिसकी कीमत ₹8,300 करोड़ ($1 बिलियन) बताई जा रही है. क्या टीवी बंद हो जाएंगे? जवाब है- नहीं, 'Bravia' ब्रांड और 'Sony' लोगो बना रहेगा, लेकिन अब टीवी बनाने और सप्लाई चेन का जिम्मा TCL के पास होगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 24, 2026, 10:38 AM IST
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Sony अब नहीं बनाएगा टीवी? 8300 करोड़ की बड़ी डील और बदल जाएगा 'Bravia' का मालिक! जानिए अब क्या होगा

Sony अपनी होम एंटरटेनमेंट बिजनेस का बड़ा हिस्सा बेचने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज TCL के साथ करीब 8,300 करोड़ रुपये (लगभग 1 बिलियन डॉलर) की डील पर काम कर रही है. ब्लूमबर्ग ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि यह डील अभी फाइनल स्टेज में है और इसकी आधिकारिक घोषणा इसी महीने हो सकती है. हालांकि अभी तक अंतिम समझौते पर साइन नहीं हुए हैं.

जॉइंट वेंचर में कैसे काम होगा
इससे पहले जनवरी में दोनों कंपनियों ने एक समझौता (MoU) किया था, जिसमें जॉइंट वेंचर बनाने की योजना सामने आई थी. इस वेंचर में Bravia TV ब्रांड भी शामिल रहेगा. इस प्रस्ताव के तहत TCL के पास 51% हिस्सेदारी होगी, यानी ऑपरेशन का कंट्रोल उसी के पास रहेगा. वहीं Sony 49% हिस्सेदारी अपने पास रखेगी. यह जॉइंट वेंचर 2027 से शुरू हो सकता है, बशर्ते सभी जरूरी मंजूरी मिल जाए.

क्या बंद हो जाएंगे Sony के TV?
इस खबर के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब Sony के TV बंद हो जाएंगे. इसका जवाब है- नहीं. Bravia ब्रांड के TV पहले की तरह मार्केट में मिलते रहेंगे और उन पर Sony का नाम भी रहेगा. फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब इन TV की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन TCL संभालेगा.

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बदल जाएगा TV बनाने का तरीका
अब तक Sony अपने TV की क्वालिटी, पिक्चर और साउंड के लिए जानी जाती रही है. कंपनी ने Trinitron से लेकर OLED और LCD तक हर दौर में अपनी पहचान बनाई है. आने वाले समय में भी Sony TV में वही क्वालिटी और फीचर्स मिलेंगे, लेकिन इन्हें बनाने का तरीका बदल जाएगा. TCL अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, जिससे प्रोडक्शन ज्यादा तेज और किफायती हो सकता है.

क्यों लिया गया यह फैसला
ग्लोबल TV मार्केट में प्रतिस्पर्धा बहुत तेज हो गई है. Samsung, LG, TCL और Hisense जैसी कंपनियां कीमत, क्वालिटी और प्रोडक्शन के मामले में कड़ी टक्कर दे रही हैं. Sony पहले ही अपने डिस्प्ले पैनल खुद बनाने से पीछे हट चुकी है और अब सप्लायर्स पर ज्यादा निर्भर है. इससे बड़ी मात्रा में TV बनाने वाली कंपनियों से मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है. वहीं TCL ने पैनल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन में भारी निवेश किया है, जिससे वह कम लागत में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाती है.

आगे क्या होगा
इस डील के बाद Sony का फोकस डिजाइन, टेक्नोलॉजी और ब्रांड वैल्यू पर रहेगा, जबकि TCL प्रोडक्शन और ऑपरेशन संभालेगा. यह मॉडल ऑटो इंडस्ट्री की तरह हो सकता है, जहां ब्रांड एक कंपनी का होता है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग दूसरी कंपनी संभालती है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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