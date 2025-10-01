Sora 2: फिल्म के सीन में आपको बीच में खड़ा कर देगा ये App, Sam Altman बोले- लिखो और पाओ 4K Video

टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और क्रांति आ गई है! OpenAI ने अपनी अगली पीढ़ी का टेक्स्ट-टू-वीडियो मॉडल Sora 2 लॉन्च कर दिया है, जो अब तक के सबसे रियलिस्टिक और एडवांस्ड वीडियो जनरेशन टूल्स में से एक है. इसके साथ-साथ कंपनी ने एक नया सोशल मीडिया ऐप "Sora" भी पेश किया है, जो इस टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाने वाला है. अब आप सिर्फ लिखकर नहीं, बल्कि खुद को वीडियो में "कैमियो" के तौर पर शामिल भी कर सकते हैं.

Sora 2 क्या है और ये खास क्यों है?

OpenAI का कहना है कि Sora 2 पुराने मॉडल्स की तुलना में कई गुना बेहतर है. इसमें वीडियो फिजिक्स के नियमों को भी बेहतर तरीके से फॉलो किया जाता है. उदाहरण के लिए, अगर कोई बास्केटबॉल खिलाड़ी शॉट मिस करता है, तो बॉल सीधे जादू से होप में नहीं जाती, बल्कि बैकबोर्ड से टकराकर वापस आती है – जैसे असली दुनिया में होता है.

Sora 2 अब cinematic, realistic और anime जैसे अलग-अलग वीडियो स्टाइल्स में भी मास्टर हो चुका है. इतना ही नहीं, अब यह मॉडल बैकग्राउंड साउंड, म्यूजिक, स्पीच और साउंड इफेक्ट्स को वीडियो के साथ बड़ी खूबसूरती से जोड़ता है.

क्या Sora 2 में इंसान भी जोड़े जा सकते हैं?

हां! यह सबसे चौंकाने वाली और दिलचस्प बात है कि Sora 2 अब वीडियो में असल इंसानों या किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधे शामिल कर सकता है. यानि आप खुद को भी AI से बने वीडियो में देख सकते हैं और यह सब टेक्स्ट कमांड से संभव है.

Sora ऐप क्या करता है और यह कैसे अलग है?

Sora 2 के साथ OpenAI ने एक नया iOS ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम भी "Sora" है. इस ऐप से यूजर:

खुद वीडियो बना सकते हैं

दूसरों के वीडियो को रीमिक्स कर सकते हैं

खुद या दोस्तों को कैमियो के जरिए वीडियो में डाल सकते हैं

एक कस्टमाइज्ड फीड देख सकते हैं

कैमियो फीचर में यूजर को एक बार अपनी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करनी होती है, जिसके बाद AI उसे कई वीडियोज में शामिल कर सकता है – जैसे कि आप किसी फिल्म का हिस्सा हों!

Sora ऐप से सोशल मीडिया की लत नहीं लगेगी?

OpenAI ने यह दावा भी किया है कि उनका Sora ऐप डूमस्क्रॉलिंग (बार-बार स्क्रॉल करते रहना) और सोशल मीडिया एडिक्शन को कम करने के लिए बनाया गया है. इसमें एक खास AI-बेस्ड फीड एल्गोरिदम है जो आपकी पसंद के हिसाब से कंटेंट दिखाता है, और आप इसे नेचुरल लैंग्वेज (बोलचाल की भाषा) से कंट्रोल भी कर सकते हैं.