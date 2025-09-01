शख्स के गले में हुई खराश तो ChatGPT ने बताया नॉर्मल, अस्पताल पहुंचा तो उड़े होश, डॉक्टर बोला- बहुत देर कर दी...
Advertisement
trendingNow12904320
Hindi Newsटेक

शख्स के गले में हुई खराश तो ChatGPT ने बताया नॉर्मल, अस्पताल पहुंचा तो उड़े होश, डॉक्टर बोला- बहुत देर कर दी...

लोग AI चैटबॉट्स का सहारा लेने लगे हैं. लेकिन क्या हो अगर यही सहारा आपको जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की ओर ले जाए? एस शख्स की कहानी इसी हकीकत की तरफ इशारा करती है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 01, 2025, 08:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शख्स के गले में हुई खराश तो ChatGPT ने बताया नॉर्मल, अस्पताल पहुंचा तो उड़े होश, डॉक्टर बोला- बहुत देर कर दी...

आज की डिजिटल दुनिया में लोग अक्सर अपने हेल्थ से जुड़े छोटे-मोटे सवालों के लिए गूगल या फिर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट्स का सहारा लेने लगे हैं. लेकिन क्या हो अगर यही सहारा आपको जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की ओर ले जाए? आयरलैंड के रहने वाले 37 वर्षीय वॉरेन टियरनी की कहानी इसी हकीकत की तरफ इशारा करती है.

गले की खराश को लिया हल्के में
इस साल की शुरुआत में वॉरेन टियरनी को हल्की सी गले की खराश हुई. उन्हें लगा यह कोई सामान्य समस्या है. डॉक्टर के पास जाने के बजाय उन्होंने चैटजीपीटी से सलाह ली. चैटबॉट ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके लक्षण कैंसर से जुड़े होने की संभावना बहुत कम है. इस जवाब ने उन्हें उस समय सुकून दिया और उन्होंने मेडिकल चेकअप को टाल दिया.

असली बीमारी निकली बेहद खतरनाक
कुछ हफ्तों बाद वॉरेन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. उन्हें खाना निगलने में दिक्कत होने लगी. मजबूरी में जब वे अस्पताल पहुंचे, तो जांच के बाद जो सच्चाई सामने आई, उसने सभी को चौंका दिया. वॉरेन को ओसोफैगल कैंसर की चौथी स्टेज (Stage 4 Oesophageal Cancer) का पता चला.

Add Zee News as a Preferred Source

कैंसर की कठिन जंग
डॉक्टरों के मुताबिक वॉरेन को एडेनोकार्सिनोमा ऑफ ओसोफैगस है. यह कैंसर बेहद तेजी से फैलने वाला होता है और इसके मरीजों की 5 साल की सर्वाइवल रेट सिर्फ 5 से 10 प्रतिशत तक ही होती है. अब वॉरेन अपनी पत्नी और छोटे बच्चों के साथ कठिन समय का सामना कर रहे हैं.

AI पर अंधा भरोसा कितना सही?
वॉरेन खुद एक मनोवैज्ञानिक रह चुके हैं. उनका मानना है कि चैटजीपीटी पर भरोसा करने से उन्होंने कीमती समय गंवा दिया. अगर वे समय रहते डॉक्टर से मिले होते तो शायद इलाज जल्दी शुरू हो जाता. वॉरेन कहते हैं – “AI मददगार हो सकता है, लेकिन असली इलाज डॉक्टर ही करते हैं. मैंने चैटजीपीटी की बातों को मानकर मेडिकल चेकअप टाला और अब इसकी कीमत चुका रहा हूं.”

ओपनएआई की चेतावनी
चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी OpenAI पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि यह टूल किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस या इलाज के लिए नहीं बनाया गया है. यह केवल जानकारी देने का काम करता है. ऐसे में यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो उसे सीधे डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए.

एक चेतावनी भरी कहानी
वॉरेन की यह कहानी उन लाखों लोगों के लिए एक सबक है जो हर छोटी समस्या पर AI या इंटरनेट पर भरोसा कर लेते हैं. जल्दी और आसान जवाब पाने की आदत कभी-कभी बड़ी समस्या को जन्म दे सकती है.

FAQs

Q1: क्या चैटजीपीटी या अन्य AI टूल्स से मेडिकल सलाह लेना सही है?
नहीं, यह टूल केवल जानकारी के लिए है, इलाज या डायग्नोसिस के लिए नहीं.

Q2: वॉरेन को कौन सा कैंसर हुआ है?
उन्हें ओसोफैगल कैंसर (Adenocarcinoma of the oesophagus) की चौथी स्टेज है.

Q3: इस घटना से लोगों को क्या सीख मिलती है?
कि हेल्थ से जुड़े मामलों में हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, AI या इंटरनेट पर भरोसा नहीं करना चाहिए.

Q4: क्या OpenAI ने इस पर कोई बयान दिया?
हां, OpenAI ने कहा है कि चैटजीपीटी का इस्तेमाल मेडिकल डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए नहीं किया जाना चाहिए.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

ChatGPT

Trending news

Maratha: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का चौथे दिन अल्टीमेटम, मांगें नहीं मांगी तो...
Maharashtra
Maratha: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का चौथे दिन अल्टीमेटम, मांगें नहीं मांगी तो...
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज, गलवान पर मां
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज, गलवान पर मां
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
Teacher Scam
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
Odisha
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
Maharashtra news
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
red lights
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Atal Tunnel
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
;