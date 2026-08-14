हाल ही में साउथ की मशहूर एक्ट्रेस शकीला को मोबाइल की ज्यादा लत के कारण अचानक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इस चौंकाने वाली खबर ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिसे हम एक साधारण सा गैजेट समझते हैं, वह हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है. जी न्यूज से खास बात करते हुए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. गुलीना सिंह सेंगर ने इस पूरे मामले पर अपनी राय दी है और फोन एडिक्शन के शारीरिक व एडवर्स मेटल इफैक्ट्स को समझाया है.
इसी बीच, बढ़ते स्क्रीन टाइम के खतरों को देखते हुए गौतमबुद्धनगर प्रशासन ने 13 अगस्त 2026 को एक बेहद सख्त कदम उठाया है. स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल की शिकायतों के बाद जिलाधिकारी ने बच्चों के स्क्रीन टाइम की अधिकतम सीमा तय कर दी है. प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह सीमा अधिकतम 30 मिनट और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिकतम 60 मिनट निर्धारित की गई है. स्कूलों में नोडल अधिकारी इस नियम का जायजा लेंगे और पेरेंट्स-टीचर्स मीटिंग (PTM) में भी स्क्रीन टाइम पर चर्चा अनिवार्य कर दी गई है. आइए डॉ. गुलीना सिंह सेंगर से समझते हैं कि आखिर फोन की लत हमें किस कदर बीमार बना रही है.
अक्सर लोग समझते हैं कि फोन पर ज्यादा समय बिताना ही एडिक्शन है, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. गुलीना के अनुसार मामला इससे कहीं अधिक गंभीर है. जी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने बताया, "फोन एडिक्शन केवल फोन पर बहुत अधिक समय बिताने के बारे में नहीं है. यह वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति इसके यूज पर अपना कंट्रोल खो देता है और नींद, काम, रिश्तों या भावनात्मक भलाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के बावजूद इसका इस्तेमाल जारी रखता है." यानी जब मोबाइल आपकी मर्जी से नहीं, बल्कि आप मोबाइल के इशारों पर चलने लगें, तो समझ जाइए कि आप एडिक्शन के जाल में फंस चुके हैं.
क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का मैसेज देखने के लिए फोन उठाया था, लेकिन अगले दो घंटे Reels देखने में बीत गए? डॉ. गुलीना इस दिमागी खेल को समझाते हुए कहती हैं, "फोन लगातार नयापन और इंस्टेंट रिवॉर्ड्स प्रदान करता है, जिससे एक और वीडियो, मैसेज या नोटिफिकेशन चेक करना आसान हो जाता है. जो 5 मिनट के रूप में शुरू होता है वह धीरे-धीरे घंटों में बदल सकता है क्योंकि दिमाग लगातार अगली उत्तेजना की तलाश में रहता है. जब भी हमें कोई लाइक या नोटिफिकेशन मिलता है, तो दिमाग में डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है, जो हमें बार-बार स्क्रीन की तरफ खींचता है."
एक्ट्रेस शकीला का अस्पताल पहुंचना इस बात का सबूत है कि फोन का असर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है. डॉ. गुलीना के अनुसार, "ज्यादा फोन के यूज से आंखों में खिंचाव, सिरदर्द, गर्दन और कंधे में दर्द और खराब पोस्चर (गलत तरीके से बैठना) हो सकता है. जब यह शारीरिक गतिविधि की जगह ले लेता है और नींद को प्रभावित करता है, तो शारीरिक और मानसिक भलाई पर इसका कुल प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है." लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर स्क्रीन देखने से मोटापा, दिल की बीमारियां और पाचन क्रिया में खराबी जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं.
रात को बत्ती बंद करके बिस्तर पर फोन चलाना सेहत के लिए सबसे बड़ा जहर साबित हो रहा है. डॉ. गुलीना चेतावनी देती हैं, "बिस्तर पर सोने से पहले स्क्रॉलिंग करने से मन उत्तेजित रह सकता है और नींद में देरी हो सकती है. समय के साथ यह एक ऐसी आदत बन सकती है जिसमें व्यक्ति फोन का यूज किए बिना आराम करने या सोने में असमर्थ महसूस करता है." फोन की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी (Blue Light) हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन को बनने से रोकती है, जो नींद लाने के लिए जिम्मेदार होता है.
आजकल युवा 'टेक्स्ट नेक सिंड्रोम' का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसका असर नींद और मूड पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है. डॉ. गुलीना ने बताया, "विशेष रूप से रात में ज्यादा फोन यूज, सोने के समय में देरी करके और दिमाग को बिजी रखकर स्वस्थ नींद की दिनचर्या को बाधित कर सकता है. खराब नींद तब मूड, एकाग्रता, याददाश्त और इमोशनल बैलेंस को प्रभावित कर सकती है." जब नींद पूरी नहीं होती, तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है और धीरे-धीरे डिप्रेशन व एंग्जायटी की तरफ बढ़ने लगता है.
गौतमबुद्धनगर में स्कूलों के स्क्रीन टाइम पर जो पाबंदी लगाई गई है, वह बच्चों की गिरती सेहत को देखते हुए ही उठाई गई है. डॉ. गुलीना सिंह सेंगर कहती हैं, "बच्चे और टीनेजर्स विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं क्योंकि उनका सेल्फ कंट्रोल और भावनात्मक विकास अभी भी प्रक्रिया में होता है. ज्यादा फोन यूज नींद, पढ़ाई, शारीरिक गतिविधि, आमने-सामने की बातचीत और स्वस्थ भावनात्मक विकास में बाधा डाल सकता है." जब बच्चे स्क्रीन में खोए रहते हैं, तो उनका सोशल डेवलपमेंट रुक जाता है और वे दुनिया से कटने लगते हैं.
लगातार नीचे झुककर फोन देखने से हमारी रीढ़ की हड्डी पर लगभग 20 से 25 किलो का अतिरिक्त दबाव पड़ता है. इससे बचने के लिए डॉ. गुलीना सलाह देती हैं, "अपनी गर्दन की सुरक्षा के लिए, लगातार फोन की तरफ नीचे देखने से बचें. स्क्रीन को आंखों के स्तर के करीब रखें, एक आरामदायक पोस्चर बनाए रखें, बार-बार अपनी स्थिति बदलें और लंबे समय तक यूज से नियमित ब्रेक लें. इसके अलावा, हर 20 मिनट के स्क्रीन यूज के बाद 20 फीट दूर रखी किसी वस्तु को कम से कम 20 सेकंड तक देखने का अभ्यास (20-20-20 Rule) करें."
अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप फोन एडिक्ट हैं या नहीं, तो डॉ. गुलीना सिंह सेंगर के बताए इन संकेतों पर गौर करें, "चेतावनी के संकेतों में फोन का यूज कम करने की बार-बार कोशिश करना लेकिन असफल होना, इसके बिना बेचैनी महसूस करना, इसे ऑटोमैटिकली चेक करना, नींद या जिम्मेदारियों को इग्नोर करना और नकारात्मक परिणामों के बावजूद इसका यूज जारी रखना शामिल है."
जी न्यूज के माध्यम से डॉ. गुलीना सिंह सेंगर ने इस डिजिटल जाल से बाहर निकलने का व्यावहारिक रास्ता भी दिखाया है:
जागरूकता: पहला कदम यह पहचानना है कि हम कब और क्यों फोन उठाते हैं.
नो-स्क्रीन टाइम: विशेष रूप से खाना खाते समय और सोने से पहले फोन से पूरी तरह दूरी बनाएं.
नोटिफिकेशन बंद करें: गैर-जरूरी ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दें ताकि बार-बार ध्यान न भटके.
फोन को दूर रखें: सोते समय फोन को अपने बिस्तर से दूर रखें.
हेल्दी ऑप्शन चुनें: फोन की जगह कसरत, किताबें पढ़ने, अपनी हॉबी को समय देने और आसपास के लोगों से आमने-सामने बात करने की आदत डालें.
प्रोफेशनल मदद: यदि फोन का यूज अनियंत्रित लगता है या डेली लाइफ को प्रभावित कर रहा है, तो किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लें.
नीचे दिए गए 10 प्वाइंट्स को ध्यान से पढ़ें और खुद का ईमानदारी से टेस्ट करें. अगर इनमें से 5 से अधिक बातें आपके साथ होती हैं, तो आपको तुरंत सतर्क होने की जरूरत है: