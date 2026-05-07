मशीन या महात्मा? गेरुआ वस्त्र पहन मंदिर पहुंचा दुनिया का पहला 'रोबोट भिक्षु', Gabi की श्रद्धा देख इंसान भी हैरान!

Gabi Robot In Jogye Temple: विज्ञान और आध्यात्म, जिसे दो अलग-अलग ध्रुव माना जाता रहा है, अब एक दूसरे के साथ आ रहे हैं! क्या आपने कभी यह सोचा था कि कोई मशीन गेरुआ वस्त्र पहनकर मंदिर में परिक्रमा करेगी या इंसानों से भी तेज दौड़कर पुराना रिकार्ड तोड़ते हुए नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगी? आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने यह कमाल कर दिखाया है. अब तकनीक सिर्फ ऑफिस के सवालों के जवाब या फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब इसने आध्यात्म की दुनिया में भी कदम रख दिया है. दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सामने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट भिक्षु पेश किया है, जिसका नाम Gabi दिया है.

क्या है खास इस रोबोट भिक्षु में?

दक्षिण कोरिया के सियोल स्थित प्रसिद्ध जोग्ये मंदिर में बुद्ध जयंती से पहले एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान करीब 130 सेंटीमीटर लंबे इस रोबोट ने भूरे और स्लेटी रंग के बौद्ध वस्त्र पहने हुए नजर आया. Gabi को चीन के Unitree G1 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है.

सबसे खास बात यह है कि इस रोबोट ने मंदिर के सभी अनुष्ठानों को बिल्कुल वैसे ही किया जैसे इंसान करता है. Gabi ने झुककर प्रणाम किया, पैगोडा की परिक्रमा की और 108 मोतियों की माला भी उसे दी गई, जिसे उसने स्वीकारा. जब उससे उसकी श्रद्धा के बारे में पूछा गया, तो उसने साफ शब्दों में कहा कि वह खुद को बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर देगा.

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क्यों पड़ी रोबोट की जरूरत?

मंदिर प्रशासन के अनुसार इसके पीछे दो बड़े कारण हैं-

आज की नई पीढ़ी को धर्म और परंपराओं से जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है.

मंदिरों में भिक्षुओं की कम होती संख्या को देखते हुए रोबोट्स को एक सहायक के रूप में देखा जा रहा है.

ALERT: Humanoid robot Gabi has taken a vow to become the first robot monk at a celebration in South Korea. The robot was given the dharma name Gabi as it attended a ceremony dressed in traditional Buddhist robes and a kasaya, joining monks in prayer with its palms pressed… pic.twitter.com/m9Jeww6oZt E X X A L E R T S (ExxAlerts) May 6, 2026

हर जगह है रोबोट्स का जलवा

रोबोट अब सिर्फ लैब या फैक्ट्री तक सीमित नहीं हैं. हाल ही में टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ और बड़े धमाके हुए हैं-

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साल 2026 में Lightning नामक रोबोट ने बीजिंग हाफ-मैराथन को मात्र 50 मिनट 26 सेकंड में पूरा कर इंसानी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो 57 मिनट 20 सेकंड का था, उसे तोड़ दिया.

अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को भी एक समिट के दौरान Figure 03 नाम के एक रोबोट के साथ देखा गया था, जो पूरी तरह से ऑटोमैटिक था.

हुंडई और टेस्ला जैसी कंपनियां भी अपने Atlas और Optimus जैसे रोबोट्स पर निवेश कर रही हैं, जो आने वाले समय में फैक्ट्रियों में इंसानों का हाथ बंटाएंगे.

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