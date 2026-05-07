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Hindi Newsटेकमशीन या महात्मा? गेरुआ वस्त्र पहन मंदिर पहुंचा दुनिया का पहला रोबोट भिक्षु, Gabi की श्रद्धा देख इंसान भी हैरान!

मशीन या महात्मा? गेरुआ वस्त्र पहन मंदिर पहुंचा दुनिया का पहला 'रोबोट भिक्षु', Gabi की श्रद्धा देख इंसान भी हैरान!

Gabi Humanoid Robot: क्या मशीन के भीतर भी भक्ति जाग सकती है? विज्ञान और आध्यात्म के जिस मिलन की कल्पना अभी तक सिर्फ फिल्मों में की जाती थी, वह अब हकीकत बनता दिख रहा है. दक्षिण कोरिया के Jogye Temple में जब गेरुआ वस्त्र पहने एक 130 सेंटीमीटर लंबे रोबोट ने पूरी श्रद्धा के साथ कदम रखा, तो वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 07, 2026, 06:45 AM IST
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मशीन या महात्मा? गेरुआ वस्त्र पहन मंदिर पहुंचा दुनिया का पहला 'रोबोट भिक्षु', Gabi की श्रद्धा देख इंसान भी हैरान!

Gabi Robot In Jogye Temple: विज्ञान और आध्यात्म, जिसे दो अलग-अलग ध्रुव माना जाता रहा है, अब एक दूसरे के साथ आ रहे हैं! क्या आपने कभी यह सोचा था कि कोई मशीन गेरुआ वस्त्र पहनकर मंदिर में परिक्रमा करेगी या इंसानों से भी तेज दौड़कर पुराना रिकार्ड तोड़ते हुए नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगी? आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने यह कमाल कर दिखाया है. अब तकनीक सिर्फ ऑफिस के सवालों के जवाब या फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब इसने आध्यात्म की दुनिया में भी कदम रख दिया है. दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सामने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट भिक्षु पेश किया है, जिसका नाम Gabi दिया है.

क्या है खास इस रोबोट भिक्षु में?

दक्षिण कोरिया के सियोल स्थित प्रसिद्ध जोग्ये मंदिर में बुद्ध जयंती से पहले एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान करीब 130 सेंटीमीटर लंबे इस रोबोट ने भूरे और स्लेटी रंग के बौद्ध वस्त्र पहने हुए नजर आया. Gabi को चीन के Unitree G1 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है.

सबसे खास बात यह है कि इस रोबोट ने मंदिर के सभी अनुष्ठानों को बिल्कुल वैसे ही किया जैसे इंसान करता है. Gabi ने झुककर प्रणाम किया, पैगोडा की परिक्रमा की और 108 मोतियों की माला भी उसे दी गई, जिसे उसने स्वीकारा. जब उससे उसकी श्रद्धा के बारे में पूछा गया, तो उसने साफ शब्दों में कहा कि वह खुद को बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर देगा.

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क्यों पड़ी रोबोट की जरूरत?

मंदिर प्रशासन के अनुसार इसके पीछे दो बड़े कारण हैं-

आज की नई पीढ़ी को धर्म और परंपराओं से जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है.

मंदिरों में भिक्षुओं की कम होती संख्या को देखते हुए रोबोट्स को एक सहायक के रूप में देखा जा रहा है.

हर जगह है रोबोट्स का जलवा

रोबोट अब सिर्फ लैब या फैक्ट्री तक सीमित नहीं हैं. हाल ही में टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ और बड़े धमाके हुए हैं-

(ये भी पढ़ेंः Chrome की इस 'चालाकी' से यूजर्स परेशान, बिना परमिशन डाउनलोड हो रहा 4GB का AI मॉडल)

साल 2026 में Lightning नामक रोबोट ने बीजिंग हाफ-मैराथन को मात्र 50 मिनट 26 सेकंड में पूरा कर इंसानी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो 57 मिनट 20 सेकंड का था, उसे तोड़ दिया.

अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को भी एक समिट के दौरान Figure 03 नाम के एक रोबोट के साथ देखा गया था, जो पूरी तरह से ऑटोमैटिक था.

हुंडई और टेस्ला जैसी कंपनियां भी अपने Atlas और Optimus जैसे रोबोट्स पर निवेश कर रही हैं, जो आने वाले समय में फैक्ट्रियों में इंसानों का हाथ बंटाएंगे.

(ये भी पढ़ेंः क्या है Mark Zuckerberg का AI Biohub? बना रहे इंसानी शरीर की ‘डिजिटल कॉपी’)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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