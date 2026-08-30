/अब सरकारी खर्चे पर चलेगा AI! इस देश ने लिया बड़ा फैसला, हर नागरिक को फ्री में मिलेगी चैटजीपीटी जैसी सर्विस

क्या आपने कभी सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसी एडवांस तकनीक देशभर के नागरिकों को फ्री में मिल सकती है? एक देश ने ऐसा ही ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपनी पूरी आबादी के लिए AI पूरी तरह फ्री करने का मेगा प्लान तैयार किया है, जिससे टेक दुनिया में हलचल मच गई है. साउथ कोरिया की सरकार अपने देश की पूरी आबादी को फ्री में जनरेटिव एआई सर्विस देने की योजना बना रही है. इस सरकारी पहल का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजली और पानी की तरह एक जरूरी पब्लिक यूटिलिटी यानी सार्विजनिक सेवा बनाना है.
इसके तहत नागरिकों को ऐसे एआई चैटबॉट्स और एजेंट्स का एक्सेस मिलेगा जो उनके डेली लाइफ के कामों को आसान बनाएंगे. हाल ही में साउथ कोरिया के साइंस और ICT मंत्रालय ने अपने एआई फॉर एवरीवन प्रोजेक्ट के लिए 6 में से 3 बड़े सिंडिकेट्स यानी कंपनियों के ग्रुप को चुना है.
इस प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए सरकार तीनों ग्रुप को कुल 512 एनवीडिया (NVIDIA) B200 GPU मुहैया कराएगी. इसके साथ ही 2027 से पूरे देश में इस सर्विस को चलाने का खर्च भी सरकार खुद उठाएगी. यह सिर्फ नार्मल चैटबॉट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें एजेंटिक एआई का इस्तेमाल होगा. यह AI सरकारी सर्विस को एक्सेस करने के साथ-साथ फाइनेंस, हेल्थकेयर, हाउसिंग और एजुकेशन जैसे सेक्टर में भी मदद करेगा.
उदाहरण के लिए- SK Telecom एक ऐसा ऑटोनॉमस एजेंट बना रहा है जो प्लानिंग से लेकर काम पूरा करने तक की पूरी जिम्मेदारी खुद संभालेगा.
यह सर्विस वेब, फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज के जरिए उपलब्ध होगी. सबसे खास बात यह है कि जिन विभागों में अभी डिजिटल सिस्टम नहीं है और वे पुराने एनालॉग तरीकों से काम कर रहे हैं, वहां यह एआई खुद कॉल करके नागरिक का काम पूरा कराएगा. यूजर एक ही बातचीत में अलग-अलग ऑप्शंस की तुलना करने से लेकर अपना काम पूरा करने तक की गाइडेंस ले सकेंगे. सरकार सितंबर में इन तीनों ग्रुप्स के साथ डील फाइनल करेगी, जिसके बाद बीटा टेस्टिंग और साल के आखिरी तक इसे पूरी तरह से विकसित करने की तैयारी है.
साउथ कोरिया के इस कदम का सबसे बड़ा असर किफायती पहुंच यानी अफोर्डेबिलिटी पर पड़ेगा. देश की एक तिहाई आबादी अभी भी एआई का इस्तेमाल नहीं कर पाती है. बहुत से लोग चैटजीपीटी, जेमिनी या क्लॉड जैसी प्रीमियम सर्विस का खर्च नहीं उठा सकते. सरकार बिना किसी लिमिट वाली फ्री सर्विस देकर इस एआई डिवाइड यानी डिजिटल दूरी को खत्म करना चाहती है. इसके साथ ही, इस कदम का एक बड़ा मकसद अमेरिकी और चीनी एआई कंपनियों पर अपने देश की निर्भरता को कम करना भी है.