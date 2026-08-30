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अब सरकारी खर्चे पर चलेगा AI! इस देश ने लिया बड़ा फैसला, हर नागरिक को फ्री में मिलेगी चैटजीपीटी जैसी सर्विस

टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा बदलाव दस्तक देने वाला है. एक देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजली और पानी की तरह जरूरी सरकारी सर्विस बनाने का मेगा प्लान तैयार किया है. साउथ कोरिया सरकार अपनी पूरी आबादी को फ्री एआई एक्सेस देने जा रही है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 30, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:48 AM IST
अब सरकारी खर्चे पर चलेगा AI! इस देश ने लिया बड़ा फैसला, हर नागरिक को फ्री में मिलेगी चैटजीपीटी जैसी सर्विस
Image Credit: फ्री में मिलेगा AI

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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