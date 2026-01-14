Advertisement
AC और बिजली बिल की छुट्टी! आ गई 100% UV लाइट रोकने वाली स्मार्ट लकड़ी; जून की गर्मी में घर रहेगा शिमला जैसा ठंडा

AC और बिजली बिल की छुट्टी! आ गई 100% UV लाइट रोकने वाली 'स्मार्ट लकड़ी'; जून की गर्मी में घर रहेगा शिमला जैसा ठंडा

यह इनोवेशन Hanbat National University और Kongju National University की रिसर्च टीम्स ने मिलकर तैयार किया है. इस स्मार्ट विंडो में मॉडिफाइड बॉल्सा वुड और polymer-dispersed liquid crystals का इस्तेमाल किया गया है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 14, 2026, 08:00 AM IST
AC और बिजली बिल की छुट्टी! आ गई 100% UV लाइट रोकने वाली 'स्मार्ट लकड़ी'; जून की गर्मी में घर रहेगा शिमला जैसा ठंडा

दुनियाभर में एनर्जी सेविंग को लेकर लगातार नई टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है, और अब South Korea के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने लकड़ी से बनी एक ऐसी स्मार्ट विंडो तैयार की है, जो बिना बिजली के रोशनी को कंट्रोल करती है, हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है और घर को ठंडा-गर्म बनाए रखने में मदद करती है. खास बात यह है कि यह विंडो तापमान के हिसाब से अपने आप काम करती है, यानी इसमें किसी सेंसर या पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती.

कैसे बनी यह ट्रांसपेरेंट लकड़ी?
यह इनोवेशन Hanbat National University और Kongju National University की रिसर्च टीम्स ने मिलकर तैयार किया है. इस स्मार्ट विंडो में मॉडिफाइड बॉल्सा वुड और polymer-dispersed liquid crystals का इस्तेमाल किया गया है. यह कॉम्बिनेशन लकड़ी को ट्रांसपेरेंट बनाता है और साथ ही रोशनी व गर्मी के फ्लो को कंट्रोल करने की क्षमता देता है. आज के समय में इमारतों में हीटिंग, कूलिंग और लाइटिंग पर बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है. इसी वजह से एनर्जी-एफिशिएंट बिल्डिंग्स एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं. स्मार्ट विंडोज को इसका समाधान माना जाता है, लेकिन ज्यादातर स्मार्ट ग्लास सिस्टम बिजली, सेंसर और कंट्रोल यूनिट पर निर्भर होते हैं, जिससे लागत और जटिलता दोनों बढ़ जाती हैं.

पैसिव सिस्टम, यानी बिना बिजली के कंट्रोल
नई ट्रांसपेरेंट वुड विंडो पूरी तरह पैसिव सिस्टम पर काम करती है. इसका मतलब यह है कि यह तापमान के अनुसार खुद ही अपनी ट्रांसपेरेंसी बदलती है. लैब टेस्ट में देखा गया कि जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, यह विंडो अपारदर्शी से पारदर्शी होती जाती है.

रूम टेम्परेचर पर यह खिड़की करीब 28 प्रतिशत विजिबल लाइट को अंदर आने देती है. लेकिन जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तो 550 नैनोमीटर पर लाइट ट्रांसमिशन लगभग 78 प्रतिशत तक हो जाता है. इससे दिन की रोशनी का बेहतर इस्तेमाल होता है, चकाचौंध कम होती है और जरूरत पड़ने पर अंदर ज्यादा उजाला मिलता है, वो भी बिना किसी बाहरी एनर्जी के.

100% UV सुरक्षा और बेहतर इंसुलेशन
इस लकड़ी की खिड़की की सबसे बड़ी खासियत है कि यह लगभग 100 प्रतिशत UVA किरणों को ब्लॉक कर देती है. यह एक खास molecular arrangement की वजह से होता है, जिसे J-aggregation effect कहा जाता है. इससे न सिर्फ इंसानी त्वचा सुरक्षित रहती है, बल्कि घर के अंदर रखा फर्नीचर और अन्य सामान भी UV डैमेज से बचता है.

थर्मल इंसुलेशन के मामले में भी यह विंडो साधारण कांच से काफी आगे है. इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.197 W m⁻¹ K⁻¹ है, जो सामान्य ग्लास के मुकाबले लगभग पांच गुना कम है. इसका मतलब यह है कि घर के अंदर की गर्मी या ठंडक ज्यादा देर तक बनी रहती है.

रात में प्राइवेसी, दिन में नेचुरल लाइट
Hanbat National University के Dr. Jin Kim के अनुसार, यह नया बायो-कॉम्पोजिट ग्लास की जगह लेने के लिए एक इको-फ्रेंडली विकल्प है. कम तापमान पर यह विंडो ज्यादा लाइट स्कैटर करती है, जिससे रात के समय अंदर की लाइट बाहर से साफ दिखाई नहीं देती और प्राइवेसी बनी रहती है. दिन में यह खिड़की नेचुरल लाइट देती है और HVAC सिस्टम पर खर्च होने वाली एनर्जी को काफी हद तक कम कर सकती है.

घरों से आगे भी हैं इसके इस्तेमाल
रिसर्चर्स का मानना है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ घरों या ऑफिस तक सीमित नहीं रहेगा. स्मार्ट ग्रीनहाउस में यह फसल को तेज धूप से बचा सकती है और अंदर का तापमान स्थिर रख सकती है, वो भी बिना बिजली खर्च किए.

इसके अलावा हेल्थकेयर में भी इसके उपयोग की संभावना है. इसे एक ऐसे स्किन पैच की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जो शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर पारदर्शी हो जाए और बिना बैटरी के हेल्थ अलर्ट दे सके.

एनर्जी-एफिशिएंट फ्यूचर की ओर एक कदम
हालांकि बड़े स्तर पर इस्तेमाल से पहले और टेस्टिंग की जरूरत है, लेकिन यह रिसर्च दिखाती है कि कैसे इंजीनियर्ड लकड़ी स्मार्ट फीचर्स दे सकती है, वो भी बिना पावर-हंग्री सिस्टम्स के. यह स्टडी Advanced Composites and Hybrid Materials जर्नल में प्रकाशित हुई है और आने वाले समय में एनर्जी-एफिशिएंट बिल्डिंग्स का भविष्य बदल सकती है.

