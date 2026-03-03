Advertisement
अंतरिक्ष बना सैटेलाइटों का श्मशान! जानें कैसे 15,000 सैटेलाइट्स ने अंतरिक्ष को बना दिया है बारूद का ढेर

वर्तमान में लगभग 15,000 सक्रिय सैटेलाइट्स पृथ्वी की कक्षा में हैं. जब सैटेलाइट्स जलते हैं, तो वे 'एलुमिना' के कण छोड़ते हैं जो ओजोन और जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं. स्पेसएक्स ने भविष्य के AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख अतिरिक्त सैटेलाइट्स की अनुमति मांगी है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 03, 2026, 11:35 AM IST
पृथ्वी से बहुत ऊपर एक नई स्पेस रेस शुरू हो चुकी है, लेकिन इसका असर सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रह सकता. हाल के वर्षों में सैटेलाइट लॉन्च की संख्या तेजी से बढ़ी है. इसका बड़ा कारण कमर्शियल मेगा-कॉन्स्टेलेशन हैं, जिनका मकसद पूरी दुनिया को ब्रॉडबैंड इंटरनेट और डेटा सेवाएं देना है. इस समय पृथ्वी के चारों ओर लगभग 15,000 सक्रिय सैटेलाइट मौजूद हैं. इनमें से कई केवल कुछ सालों के लिए बनाए जाते हैं. जब उनका काम खत्म हो जाता है या वे खराब हो जाते हैं, तो ऑपरेटर उन्हें नियंत्रित तरीके से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में वापस भेज देते हैं, जहां वे जलकर खत्म हो जाते हैं. इस प्रक्रिया का उद्देश्य लो-अर्थ ऑर्बिट में अंतरिक्ष कचरे को कम करना है. लेकिन अब वैज्ञानिक यह जांचने लगे हैं कि बार-बार सैटेलाइट्स के जलने से वायुमंडल की केमिस्ट्री, ओजोन परत और लंबी अवधि के जलवायु पैटर्न पर क्या असर पड़ रहा है.

सैटेलाइट्स का “श्मशान” बनता अंतरिक्ष
The Conversation में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, रिटायर हो चुके ज्यादातर सैटेलाइट्स को जानबूझकर डी-ऑर्बिट किया जाता है ताकि वे री-एंट्री के दौरान पूरी तरह जल जाएं. इंजीनियर इस प्रक्रिया को “डिमिसेबिलिटी” कहते हैं, यानी हार्डवेयर को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह धरती तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाए.

लेकिन जब हर साल हजारों सैटेलाइट्स जलने लगते हैं, तो यह प्रक्रिया छोटी नहीं रह जाती. 2023 में वैज्ञानिकों ने ऊपरी वायुमंडल में धातु कणों का पता लगाया, जिनका संबंध अंतरिक्ष यानों से जोड़ा गया. सैटेलाइट फ्रेम में एल्यूमिनियम का व्यापक उपयोग होता है.

जब एल्यूमिनियम जलता है, तो वह एल्यूमिना कण बनाता है. ये कण ऊंचाई पर लंबे समय तक तैरते रह सकते हैं. समस्या यह है कि कमर्शियल सैटेलाइट्स में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं होती, जिससे सटीक मॉडलिंग करना मुश्किल हो जाता है.

एक मिलियन सैटेलाइट्स की योजना
2025 की शुरुआत में SpaceX ने अमेरिकी Federal Communications Commission से अपने Starlink नेटवर्क को बड़े स्तर पर बढ़ाने की अनुमति मांगी. प्रस्ताव के अनुसार, भविष्य में एक मिलियन तक अतिरिक्त सैटेलाइट्स तैनात किए जा सकते हैं.

मौजूदा Starlink V2 मिनी सैटेलाइट का वजन लगभग 800 किलोग्राम है. आने वाले V3 मॉडल इससे भी बड़े और भारी हो सकते हैं. हर सैटेलाइट अंततः वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करेगा और जलेगा. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर एक मिलियन सैटेलाइट्स तैनात होते हैं, तो समय के साथ ऊपरी वायुमंडल में लगभग एक टेराग्राम एल्यूमिना जमा हो सकता है. यह रॉकेट लॉन्च से होने वाले उत्सर्जन के अलावा होगा, जो पहले से ही ऊपरी वायुमंडल को गर्म करने और ओजोन को प्रभावित करने में भूमिका निभा रहा है.

ऊपरी वायुमंडल की रसायन प्रक्रिया काफी जटिल है. छोटे-छोटे कण यह तय कर सकते हैं कि गर्मी कैसे अवशोषित होगी और ओजोन कैसे प्रतिक्रिया करेगा. इन प्रभावों को समझने के लिए अभी भी रिसर्च जारी है.

टकराव का बढ़ता खतरा
मामला केवल वायुमंडल तक सीमित नहीं है. लो-अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ने से टकराव का खतरा भी बढ़ रहा है. वैज्ञानिक लंबे समय से “केसलर सिंड्रोम” की चेतावनी देते आए हैं, जिसमें एक टकराव से पैदा हुआ मलबा और अधिक टकराव को जन्म दे सकता है. सभी सैटेलाइट्स पूरी तरह नहीं जलते. कुछ मलबा धरती तक भी पहुंच सकता है. हालिया आकलन बताते हैं कि आने वाले वर्षों में गिरते मलबे से किसी के घायल होने की संभावना बढ़ सकती है. यह खतरा विमानों के लिए भी चिंता का विषय है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

satellitespace debris impactStarlink satellites expansion

