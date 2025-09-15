Elon Musk ने खेला ₹1500259452000 का दांव! उतर गए मोबाइल की सबसे बड़ी 'मंडी' में, ये है Plan
टेक

Elon Musk ने खेला ₹1500259452000 का दांव! उतर गए मोबाइल की सबसे बड़ी 'मंडी' में, ये है Plan

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 15, 2025, 11:51 AM IST

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 15, 2025, 11:51 AM IST
Elon Musk ने खेला ₹1500259452000 का दांव! उतर गए मोबाइल की सबसे बड़ी 'मंडी' में, ये है Plan

SpaceX Starlink spectrum deal: एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी SpaceX ने एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अमेरिका की EchoStar से लगभग 17 बिलियन डॉलर में वायरलेस स्पेक्ट्रम खरीदने का समझौता किया है. इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल SpaceX की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस Starlink को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने में होगा. माना जा रहा है कि आने वाले समय में SpaceX अपना खुद का 5G नेटवर्क भी लॉन्च कर सकता है.

क्यों है यह डील खास?
अमेरिका की टेलीकॉम इंडस्ट्री फिलहाल Verizon, AT&T और T-Mobile जैसी बड़ी कंपनियों के हाथ में है. ऐसे में SpaceX का यह कदम सीधा इन दिग्गज कंपनियों को चुनौती देगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस डील के बाद Starlink न सिर्फ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस देगा बल्कि मोबाइल नेटवर्क का भी बड़ा खिलाड़ी बन सकता है.

ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
विशेषज्ञों का मानना है कि इस डील का सबसे बड़ा असर ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों में दिखाई देगा. यहां अभी तक बड़े ऑपरेटर्स की कवरेज सीमित है. लेकिन Starlink के जरिए यूजर्स को बेहतर इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क मिल सकेगा. वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि इस कदम से गांवों और ट्राइबल एरिया में डिजिटल कनेक्टिविटी आसान होगी.

एलन मस्क का बड़ा विजन
एलन मस्क ने हाल ही में “All-In” पॉडकास्ट पर कहा कि इस डील का नतीजा यह होगा कि - “आप दुनिया में कहीं भी अपने फोन पर वीडियो देख सकेंगे.” यानी Starlink का मकसद यह है कि यूजर्स को बिना किसी रुकावट के वीडियो स्ट्रीमिंग, कॉलिंग और इंटरनेट का अनुभव मिले.

Boost Mobile ग्राहकों को मिलेगा फायदा
इस डील का हिस्सा बनने के बाद EchoStar की Boost Mobile सर्विस के ग्राहक भी Starlink Direct-to-Cell Service का फायदा उठा पाएंगे. इसका मतलब है कि जहां पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, वहां भी लोग मोबाइल इंटरनेट और कॉलिंग का इस्तेमाल कर पाएंगे. EchoStar के प्रेसीडेंट हामिद अखवान ने कहा कि यह डील Boost ग्राहकों के लिए तेज और किफायती सर्विस लाएगी.

Starlink पहले भी कर चुका है टेस्टिंग
Starlink ने इससे पहले T-Mobile के साथ मिलकर सैटेलाइट टेक्स्टिंग सर्विस का टेस्ट किया था, जिसे “T-Satellite” नाम से लॉन्च किया गया था. इसके लिए यूजर्स को मासिक शुल्क देना होता था. अब इस नए स्पेक्ट्रम के साथ Starlink जल्द ही डेटा सर्विस और फिर वॉइस कॉलिंग भी शुरू करने की योजना बना रहा है.

क्या Verizon जैसी कंपनी खरीद सकता है SpaceX?
पॉडकास्ट के दौरान जब एलन मस्क से पूछा गया कि क्या वह कभी Verizon जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनी को खरीद सकते हैं? तो उनका जवाब था – “यह नामुमकिन नहीं है.” यानी मस्क ने यह संकेत दिया है कि आने वाले वक्त में SpaceX सीधे-सीधे पारंपरिक टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर दे सकता है.

भविष्य की तस्वीर
अभी SpaceX का फोकस नए स्पेक्ट्रम के जरिए Starlink Satellites को मोबाइल फोन्स से कनेक्ट करने पर है. अगर यह प्लान सफल होता है, तो आने वाले कुछ सालों में लोगों को टेलीकॉम टावर्स पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी. यूजर्स सीधे सैटेलाइट के जरिए कॉल, मैसेज और वीडियो स्ट्रीम कर पाएंगे. यह मोबाइल कनेक्टिविटी की दुनिया में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है.

FAQ

Q1. SpaceX ने कितना खर्च करके स्पेक्ट्रम खरीदा है?
लगभग 17 बिलियन डॉलर.

Q2. इस डील से किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा?
ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों के यूजर्स को, जहां नेटवर्क कमजोर है.

Q3. क्या Starlink 5G सर्विस भी देगा?
हां, आने वाले समय में SpaceX 5G नेटवर्क शुरू कर सकता है.

Q4. Boost Mobile ग्राहकों को क्या मिलेगा?
उन्हें Starlink Direct-to-Cell सर्विस का फायदा मिलेगा.

