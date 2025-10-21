Elon Musk ने स्पेस में किया ऐसा 'कांड'... देखकर चिढ़ जाएगा चीन! Google CEO ने दिया मजेदार रिएक्शन

SpaceX के CEO एलन मस्क (Elon Musk) ने दावा किया है कि साल 2025 में कंपनी दुनिया के लगभग 90% सैटेलाइट पेलोड (payload mass) को अंतरिक्ष में भेजेगी. मस्क ने एक चार्ट शेयर करते हुए बताया कि दूसरी तिमाही (Q2 2025) में भी SpaceX पहले ही दुनिया के 90% से ज्यादा पेलोड लॉन्च कर चुका है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, “SpaceX इस साल पूरी दुनिया का लगभग 90% पेलोड स्पेस में लेकर जाएगा, इसलिए यह अब धरती का ‘स्पेस प्रोग्राम’ बन चुका है.” यह बयान तब आया जब किसी यूज़र ने कहा कि “SpaceX अब असल में अमेरिका का स्पेस प्रोग्राम बन गया है.” इस पर मस्क ने जवाब दिया कि कंपनी का प्रभुत्व अब सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरे विश्व के स्तर पर है.

SpaceX की बढ़त: चार्ट में दिखा दबदबा

मस्क द्वारा शेयर किए गए चार्ट में 2020 से अब तक के लॉन्च प्रयासों (launch attempts) को दिखाया गया है. इसमें SpaceX की नीली पट्टियां (blue bars) बाकी सभी कंपनियों से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर हैं, जो इसके मार्केट डॉमिनेशन को साबित करती हैं. इसके मुकाबले अमेरिकी नॉन-SpaceX लॉन्चर बहुत पीछे हैं, जबकि चीन (China) की ब्लैक बार्स थोड़ी बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत पीछे हैं.

कई एनालिस्ट्स ने कहा कि “अगर SpaceX नहीं होता, तो चीन पिछले कई सालों से अमेरिका से ज्यादा लॉन्च कर रहा होता.” यानि SpaceX ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में अंतरिक्ष लॉन्च की दिशा बदल दी है.

Google CEO सुंदर पिचाई का रिएक्शन

SpaceX की इस उपलब्धि पर Google CEO सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने मस्क के पोस्ट पर लिखा – “Incredible to see!! (देखकर अद्भुत लग रहा है!!)”

इस पर मस्क ने सिर्फ दिल वाले इमोजी से जवाब दिया. यह छोटी-सी बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, क्योंकि यह दिखाती है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी टेक कंपनियों के CEO एक-दूसरे की उपलब्धियों को सम्मान दे रहे हैं.

Falcon 9 बना गेमचेंजर: सस्ती और तेज लॉन्च टेक्नोलॉजी

SpaceX की सबसे बड़ी ताकत इसका रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम – Falcon 9 है. यह रॉकेट कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे लॉन्च कॉस्ट (launch cost) काफी कम हो जाती है. इस वजह से कंपनी हर महीने कई लॉन्च करने में सक्षम है और बाकी देशों से कहीं आगे निकल चुकी है.

मस्क ने हाल ही में ट्वीट किया कि Falcon 9 ने एक ही दिन में दो लॉन्च पूरे किए, जो एक बड़ी उपलब्धि है. SpaceX ने पोस्ट में लिखा- “Falcon 9 completes a double-header launch day, taking 56 Starlink satellites to orbit from Florida and California.” यानि एक ही दिन में फ्लोरिडा और कैलिफ़ोर्निया से 56 Starlink satellites को कक्षा में भेजा गया.

अंतरिक्ष में SpaceX का ‘साम्राज्य’

SpaceX की लगातार सफल लॉन्चिंग और उसकी रीयूजेबल टेक्नोलॉजी ने पूरी स्पेस इंडस्ट्री के इकॉनॉमिक मॉडल को बदल दिया है. जहां पहले हर लॉन्च के बाद रॉकेट को नष्ट कर दिया जाता था, वहीं अब Falcon 9 जैसे रॉकेट बार-बार इस्तेमाल होते हैं. इससे SpaceX न केवल कम लागत (low cost) पर मिशन लॉन्च कर पाता है, बल्कि ज्यादा बार (high frequency) लॉन्च करने में सक्षम है.