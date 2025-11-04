Advertisement
अब हवा में ही ढेर होंगी मिसाइल! आसमान में बनने जा रहा सोने का कवज, ट्रंप करेंगे इशारा और मस्क के अकाउंट में आएंगे ₹16,000 करोड़

SpaceX को अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump की “Golden Dome” डिफेंस योजना के तहत 2 अरब डॉलर (लगभग ₹16,000 करोड़) का फंड मिलने जा रहा है. यह रकम एक नए सैटेलाइट नेटवर्क बनाने के लिए दी जा रही है, जो मिसाइल और एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को ट्रैक करने में सक्षम होगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 04, 2025, 07:47 AM IST
The Wall Street Journal की रिपोर्ट के मुताबिक, Elon Musk की कंपनी SpaceX को अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump की “Golden Dome” डिफेंस योजना के तहत 2 अरब डॉलर (लगभग ₹16,000 करोड़) का फंड मिलने जा रहा है. यह रकम एक नए सैटेलाइट नेटवर्क बनाने के लिए दी जा रही है, जो मिसाइल और एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को ट्रैक करने में सक्षम होगा. यह योजना One Big Beautiful Bill Act नाम के टैक्स-एंड-स्पेंडिंग बिल में शामिल की गई थी, जिसे जुलाई में ट्रंप ने साइन किया था. रिपोर्ट के अनुसार, इस “Air Moving Target Indicator System” के तहत 600 सैटेलाइट्स तक लॉन्च किए जा सकते हैं.

Pentagon के साथ SpaceX की बढ़ती भूमिका
रिपोर्ट बताती है कि SpaceX अब दो और बड़े Pentagon सैटेलाइट प्रोग्राम्स में अहम रोल निभाने जा रहा है. पहला नेटवर्क Milnet होगा, जो अमेरिकी सेना की संवेदनशील कम्युनिकेशन को संभालेगा. दूसरा प्रोजेक्ट ऐसे सैटेलाइट्स पर केंद्रित होगा जो ग्राउंड व्हीकल्स की मूवमेंट को ट्रैक कर सकेंगे. यह सब इस बात का सबूत है कि SpaceX अब सिर्फ एक कमर्शियल लॉन्च कंपनी नहीं रही, बल्कि वह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बन चुकी है.

Golden Dome प्रोजेक्ट में SpaceX की एंट्री क्यों अहम है
Golden Dome सिस्टम एक उन्नत स्पेस-बेस्ड मिसाइल डिफेंस नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य आने वाली मिसाइलों को उनके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही नष्ट करना है. यानी यह सिस्टम अमेरिका को मिसाइल अटैक से बचाने के लिए आसमान में एक शील्ड की तरह काम करेगा. इस प्रोजेक्ट में SpaceX के अलावा Anduril Industries और Palantir Technologies जैसी कंपनियां भी शामिल हैं. पारंपरिक रक्षा दिग्गज Lockheed Martin, Northrop Grumman और L3Harris भी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रतिस्पर्धा में हैं.

SpaceX का रिकॉर्ड – 10,000 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च
SpaceX ने हाल ही में ऐलान किया कि उसने अपने Starlink नेटवर्क के तहत 10,000 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं. इससे कंपनी को “दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क” बनाने का खिताब मिला है. यही वजह है कि अब अमेरिकी रक्षा एजेंसियां SpaceX पर भरोसा कर रही हैं, क्योंकि कंपनी तेज़ी से सैटेलाइट तैनात करने की क्षमता रखती है – जो किसी भी डिफेंस मिशन में बेहद अहम होती है.

अमेरिका की नई Missile Defense Technology
डोनाल्ड ट्रंप की Golden Dome योजना के तहत अमेरिका एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जो स्पेस-बेस्ड मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा. CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह टेक्नोलॉजी मौजूदा ग्राउंड या सी-बेस्ड सिस्टम से कहीं ज्यादा एडवांस है, क्योंकि यह दुश्मन की मिसाइल को उसके उड़ान के शुरुआती चरण में ही नष्ट कर सकती है. Pentagon इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग 2028 की चौथी तिमाही में शुरू करने की योजना बना रहा है. इस तकनीक का फायदा यह होगा कि यह भौगोलिक सीमाओं से प्रभावित नहीं होगी और मिसाइल को उसके धीमे चरण में इंटरसेप्ट कर सकेगी.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

