ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक अनोखा स्पाइडर-शेप्ड कंस्ट्रक्शन रोबोट तैयार किया जा रहा है, जिसका नाम Charlotte रखा गया है. इसका लक्ष्य सिर्फ 24 घंटे में एक फुल-साइज घर का 3D प्रिंट करना है. डेवलपर्स का दावा है कि यह मशीन लगभग 2,150 वर्ग फुट के घर की मजबूत दीवारें स्थानीय रूप से मिलने वाली मिट्टी और अन्य सामग्री से बना सकती है. यह तकनीक पारंपरिक ईंट-सीमेंट की जगह पर लोकेशन पर मौजूद रेत, मिट्टी और साफ वेस्ट को दबाकर लेयर में बदल देती है. इससे बड़े पैमाने पर सप्लाई चेन की जरूरत खत्म होती है और कार्बन उत्सर्जन कम होता है.

कैसे काम करता है यह स्मार्ट रोबोट?

Charlotte एक मोबाइल पैरों वाला सिस्टम है जो रोबोटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग दोनों को जोड़ता है. यह प्रिंटर की तरह लेयर दर लेयर दीवारें बनाता है. सिडनी में दिखाया गया प्रोटोटाइप अभी पूरा तैयार मॉडल नहीं है, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि भविष्य में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है. इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व Clyde Webster कर रहे हैं, जो Crest Robotics के फाउंडिंग डायरेक्टर हैं. उनका ध्यान ऐसे फील्ड रोबोट्स पर है जो कठिन, दोहराए जाने वाले या जोखिम वाले कामों को तेजी से कर सकें.

परंपरागत निर्माण को बदलने वाली तकनीक

Crest कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो मिट्टी, रेत और क्रश की गई ईंटों को इकट्ठा कर एक मजबूत मिक्स तैयार करता है. इस मिक्स को टेक्सटाइल में बांधा जाता है और फिर रोबोट इसे लेयर बनाकर दीवारों में बदल देता है. इस तकनीक का मूल सिद्धांत extrusion है, यानी नोजल से लगातार सामग्री निकालकर लेयर बनाना. इससे ईंटों की तरह जोड़ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और दीवारें अधिक मजबूत बनती हैं.

100 मजदूरों से भी तेज काम करने का दावा

टीम के अनुसार यह रोबोट 100 से ज्यादा मजदूरों जितनी स्पीड से दीवारें बना सकता है. लेग सिस्टम रोबोट को असमान जमीन पर भी आसानी से काम करने देता है, जहां पहियों वाले वाहन रुक जाते हैं. रोबोट का मुड़ने वाला कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे दूर-दराज की लोकेशंस पर ले जाना भी आसान बनाता है, जहां इंसानों के लिए निर्माण करना मुश्किल होता है.

बड़े स्तर पर कार्बन कम करने की क्षमता

यूएन के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में निर्माण क्षेत्र दुनिया की कुल CO₂ उत्सर्जन का 37% हिस्सा था. Charlotte का मॉडल सीमेंट का इस्तेमाल पूरी तरह हटाने की कोशिश करता है. साफ वेस्ट को मजबूत दीवारों में बदलने का दावा किया जा रहा है, जिससे लागत और कार्बन दोनों घट सकते हैं. अगर यह तकनीक सुरक्षित और प्रभावी साबित होती है, तो निर्माण क्षेत्र में कार्बन कटौती का बड़ा रास्ता खुल सकता है.

कामगारों पर इसका असर क्या होगा?

निर्माण में ऑटोमेशन एक बड़ा सामाजिक सवाल भी खड़ा करता है. कई देशों में मजदूरों की कमी है, वहां ऐसे रोबोट बड़ा सहयोग दे सकते हैं. लेकिन जहां करोड़ों लोग निर्माण क्षेत्र पर निर्भर हैं, वहां मशीनों का बढ़ता इस्तेमाल रोजगार और ट्रेनिंग सिस्टम को बदल सकता है. कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि सही दिशा यह है कि रोबोट्स इंसानों को रिप्लेस न करें, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करें. इससे स्पीड भी बढ़ेगी और इंसानी विशेषज्ञता भी बनी रहेगी.

क्या यह तकनीक तुरंत लागू हो पाएगी?

कोई भी नया निर्माण सिस्टम अपनाने से पहले उसे कोड रिव्यू, फायर टेस्ट और स्ट्रक्चर टेस्ट पास करने होते हैं. मिट्टी और वेस्ट हर जगह एक जैसी गुणवत्ता के नहीं होते, इसलिए सामग्री की निरंतरता सबसे बड़ी चुनौती है. डेवलपर्स का दावा है कि डिजिटल सिस्टम रियल-टाइम में मिक्स बदल सकता है, लेकिन इसकी जांच स्वतंत्र टेस्टिंग से ही होगी.

चांद पर घर बनाने तक का सफर

Charlotte का डिजाइन इतना हल्का और फोल्डेबल है कि इसे भविष्य में चांद पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. NASA और AI SpaceFactory पहले ही चांद की सतह के लिए 3D-प्रिंटेड शेल्टर की दिशा में काम कर रहे हैं. चांद की मिट्टी (lunar regolith) धरती की तुलना में बहुत अलग होती है. वहां कम गुरुत्वाकर्षण, वैक्यूम और अत्यधिक तापमान मौजूद हैं. रिसर्च बताती है कि रिगोलिथ से बने जियोपॉलिमर पर्याप्त मजबूती दे सकते हैं. अगर यह टेक्नोलॉजी धरती से चांद तक सही काम करती है, तो भविष्य में रोबोट ही चांद पर पहली इमारतें बना सकते हैं.