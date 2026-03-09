हवा में उड़कर मैच दिखाता है Spidercam! कैप्चर करता है खिलाड़ियों के इमोशन, जानें कैसे करता है काम

Spidercam Technology in Cricket: टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में टीम इंडिया ने 96 रनों से न्यूजीलैंड को मात दी. अब न्यूजीलैंड को धूल चटाकर टीम इंडिया एक बार फिर विश्व विजेता बन गई है. आपने भी इस मैच को टीवी, स्मार्टफोन या लैपटॉप में देखा होगा. मैच के दौरान आपने टीवी पर पिच के ठीक ऊपर मंडराता हुआ एक कैमरा भी देखा होगा, जो कभी बल्लेबाज के चेहरे के करीब पहुंच जाता है तो कभी बाउंड्री लाइन से उड़कर विकेट के पास आ जाता है. इसको देखकर आपके मन में भी सवाल आया होगा कि आखिर यह क्या चीज है? तो आपको हम बता दें कि इसे स्पाइडरकैम (Spidercam) कहा जाता है. यहां हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स देने जा रहे हैं.

क्या है स्पाइडरकैम?

स्पाइडरकैम एक 'केबल-सस्पेंडेड' कैमरा सिस्टम है. यह हवा में तारों (केबल्स) के सहारे लटका रहता है. यह कैमरा न सिर्फ दाएं-बाएं घूम सकता है, बल्कि ऊपर-नीचे भी जा सकता है. इसी वजह से यह दर्शकों को 'बर्ड्स आई व्यू' देता है, जिससे मैच देखने का रोमांच कई गुना बढ़ जाता है.

कैसे काम करता है यह कैमरा?

स्पाइडरकैम के लिए स्टेडियम के चारों कोनों पर चार बड़ी मोटर्स लगी होती हैं. ये मोटर्स केबल को ढीला करने या खींचने का काम करती हैं. ये केबल एक डॉली (Dolly) से जुड़े होते हैं, जिसके ऊपर कैमरा लगा होता है. एक पायलट और एक कैमरा ऑपरेटर जॉयस्टिक की मदद से इसे कंट्रोल करते हैं. पायलट कैमरे को हवा में उड़ाता है, जबकि ऑपरेटर जूम और फोकस पर नजर रखता है. केबल के अंदर ही पतली फाइबर ऑप्टिक तारें होती हैं, जो हाई-डेफिनिशन सिग्नल को सीधे ब्रॉडकास्ट रूम तक पहुंचाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- सर्विस सेंटर पर फोन देने से पहले 'सावधान'! कहीं मैकेनिक न चुरा ले आपकी फोटो और डेटा

वर्ल्ड कप फाइनल में क्यों था खास?

इस वर्ल्ड कप फाइनल में स्पाइडरकैम की भूमिका काफी अहम रही है. इसी कैमरे से आपके पास खिलाड़ियों के हाव-भाव पहुंचाए जाते हैं. विकेट गिरने के बाद यह खिलाड़ियों के बीच जाकर उनके इमोशन को कैप्चर करता है. जब गेंद ऊंचाई पर जाती है, तो उसकी रफ्तार क्या थी और वह कितनी दूर गई, यह सब आप इसी कैमरे से देखते हैं. यह कैमरा आपको ऊपर से पूरी फील्ड प्लेसमेंट एक फ्रेम में दिखाता है.

क्यों है यह क्रिकेट के लिए 'गेम चेंजर'?

यह कैमरा जमीन से महज कुछ फीट ऊपर से लेकर स्टेडियम की छत तक जा सकता है, जिससे दर्शकों को वह एंगल मिलता है जो कोई और कैमरा नहीं दे सकता. फील्डिंग सेट-अप या गेंदबाजी के दौरान यह खिलाड़ियों के इतना करीब पहुंच जाता है कि आप उनकी बातचीत और हाव-भाव साफ देख सकते हैं. थर्ड अंपायर और कमेंटेटर्स को फील्ड पोजीशन और रन-आउट जैसे फैसलों में इस कैमरे के टॉप-व्यू से बड़ी मदद मिलती है.

जब 'विलेन' बन जाता है स्पाइडरकैम!

कई बार यह कैमरा फील्ड में खेल रहे खिलाड़ियों के लिए विलेन बन जाता है. कई बार जब ऊंची हिट मारने पर गेंद स्पाइडरकैम के तारों से टकरा जाती है, तो अंपायर नियमों के अनुसार उसे 'डेड बॉल' दे देते हैं. कुछ खिलाड़ी शिकायत कर चुके हैं कि उनके सिर के ऊपर मंडराता यह कैमरा उनका ध्यान भटकाता है. लेकिन स्पाइडरकैम ने क्रिकेट देखने के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है. भले ही इसकी कीमत करोड़ों में हो और इसे सेटअप करना मुश्किल हो, लेकिन इसके बिना आज के 'हाई-टेक' क्रिकेट की कल्पना करना नामुमकिन है. यह तकनीक खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच की दूरी को खत्म कर देती है.

यह भी पढ़ें:- चिलचिलाती गर्मी में भी शिमला बन जाएगा घर! AC खरीदने से पहले नोट कर लें ये स्मार्ट...