Spotify का दिवाली धमाका! एक प्लान में मिलेगा 365 दिन तक अनलिमिटेड मजा, म्यूजिक में लगेगा Netflix का तड़का

Spotify Diwali Offer on Annual Subscription: Spotify ने अपने यूजर्स को दिवाली के अवसर पर धमाकेदार तोहफा दिया है. कंपनी का कहना है कि इस ऑफर के चलते Spotify का एनुअल प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अब सिर्फ 499 रुपये में उपलब्ध है, जिसका रियल प्राइस 1390 है.

इससे यूजर्स को सब्सक्रिप्शन पर 891 रुपये की छूट मिलेगी. अगर आप भी अनलिमिटेड म्यूजिक बिना किसी रुकावट और ब्रेक के सुनना चाहते हैं, तो ये शानदार ऑफर आपके लिए फायदेमंद होगा.

कब तक वैलिड है Spotify का दिवाली ऑफर?

Spotifyके मुताबिक यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिया उपलब्ध है. कंपनी ने अपनी वेबसाइट में जानकारी दी है कि ग्राहक इस सेवा का 12 नवंबर तक ही लाभ ले सकते हैं. बता दें कि ये लेटेस्ट ऑफर केवल न्यू यूजर्स के लिए पेश किया गया है. जिनका अभी तक Spotify पर अकाउंट नहीं बना हुआ है. आप अगर बिना प्रीमियम वाला स्पॉटिफाई यूज करते हैं तब भी ये ऑफर आपके लिए नहीं है. कंपनी का यह नया ऑफर सिर्फ नए साइनअप करने वाले यूजर्स के लिए उपलब्ध है.

सस्ते प्लान्स के साथ Apple और YouTube Music का दबदबा

Spotify पहले भी इस तरह के ऑफर लाता रहा है. स्पॉटिफाई जो एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस कंपनी है, ने डायरेक्ट Apple Music और YouTube Music को कड़ी टक्कर दी है. फिर भी स्पॉटिफाई का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन इन सबसे से महंगा है. कंपनी के एक महीने के प्लान का प्राइस 139 रुपये है. फैमिली शेयरिंग प्लान की कीमत हर महीने 229 रुपये है. दूसरी तरफ एप्पल और यूट्यूब म्यूजिक के एक महीने के प्लान का दाम सिर्फ 119 रुपये है.

नेटफ्लिक्स और Spotify मिलकर देंगे प्रीमियम मजा

Spotify ने Netflix के साथ पार्टनरशिप में यह ऑफर शुरू किया है. अब यूजर्स नेटफ्लिक्स पर स्पॉटिफाई के पॉडकास्ट वीडियो आसानी से देख सकते हैं. ये पॉडकास्ट सभी तरह के होंगे जैसे- खेल, क्राइम, कल्चर और लाइफस्टाइल. ये पॉडकास्ट Spotify Studios और The Ringer ने बनाए हैं. यह कंटेंट सबसे पहले 2026 में अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर पेश होगा. उसके बाद इस सेवा को अन्य देशों में भी देखा जा सकेगा.