YouTube को टक्कर दोगा Spotify का नया AI फीचर! अब पसंद की प्लेलिस्ट बनाना होगा और भी आसान, इन यूजर्स को मिलेगा फायदा

Hindi NewsटेकYouTube को टक्कर दोगा Spotify का नया AI फीचर! अब पसंद की प्लेलिस्ट बनाना होगा और भी आसान, इन यूजर्स को मिलेगा फायदा

म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Spotify ने YouTube को टक्कर देते हुए अमेरिका में AI बेस्ड 'Prompted Playlist' फीचर लॉन्च कर दिया है. इस फीचर की मदद से अब प्रीमियम सब्सक्राइबर अपनी भाषा में बात करते हुए अपने गानों की प्लेलिस्ट तैयार कर सकते हैं. यह फीचर उन लोगों के लिए खास हैं जो अपने मूड के हिसाब से गाने सुनना पसंद करते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 23, 2026, 08:00 AM IST
अगर आपको भी अपने मूड के हिसाब से म्यूजिक सुनना पसंद हैं, तो Spotify का नया फीचर आपके काम का है. म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Spotify ने अमेरिका और कनाडा में आधिकारिक तौर पर अपना नया 'Prompted Playlist' फीचर लॉन्च कर दिया है. इस फीचर की मदद से अब प्रीमियम यूजर अपनी पसंद के गाने खुद अपनी भाषा में बता करके Spotify की प्लेलिस्ट तैयार कर सकेंगे. अभी तक Spotify यूजर की सुनने की आदतों को समझकर अपने एल्गोरिदम के जरिये प्लेलिस्ट तैयार करता था. अब इस फीचर के बाद यूजर सीधे यह बता सकता है कि उसे किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद है. 

नए फीचर में क्या है खास?
इस नए फीचर की खास बात है कि इसके लिए यूजर को किसी खास टेक्निकल सेटिंग की जरूरत नहीं है. इसमें लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि उनको किस मूड के गाने या किस दौर का संगीत पसंद हैं. Spotify उनके लिए उसी जानकारी के आधार पर एक खास प्लेलिस्ट तैयार कर देता है. यह फीचर अभी प्रीमियम यूजर के लिए आया है. इस नए फीचर के बाद Spotify अब यूट्यूब को टक्कर दे रहा है. अब तक Spotify का एल्गोरिदम यूजर की सुनने की आदतों के आधार पर खुद प्लेलिस्ट बनाता था.

न्यूजीलैंड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ था फीचर
Spotify ने इस फीचर को पहले न्यूजीलैंड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था. वहां से मिले अच्छे रिस्पॉन्स के बाद अब इसे अमेरिका और कनाडा जैसे बड़े बाजारों में लॉन्च किया गया है. माना जा रहा है कि Spotify इस फीचर के जरिये फ्री यूजर्स को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की तरफ लाना चाहती है. 

पुराने AI फीचर्स से कितना अलग?
Spotify के पहले के AI फीचर्स आमतौर पर एक तय लिस्ट बनाकर दे देते थे. लेकिन Prompted Playlist फीचर में यूजर AI को बताता है कि उसको किस तरह के गाने सुनने हैं. इसमें यूजर अपने अनुसार गानों की प्लेलिस्ट तैयार कर सकता है. इसके बाद AI उसी हिसाब से गानों का चयन करता है.

प्लेलिस्ट रहेगी हमेशा अपडेट
इस फीचर में प्लेलिस्ट को हर रोज या सप्ताह में एक बार अपडेट करने का विकल्प भी दिया गया है. इसका मतलब है कि जैसे-जैसे यूजर की पसंद बदलती है या नए गाने रिलीज होते हैं, प्लेलिस्ट भी अपने आप नई होती रहती है. अगर कोई गाना पसंद नहीं आया, तो यूजर फीडबैक देकर उसे हटवा भी सकता है.

