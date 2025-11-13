Advertisement
Arattai यूजर्स सावधान! CEO श्रीधर वेम्बु ने दे दिया बड़ा अलर्ट; तुरंत करें ये काम नहीं तो गायब हो जाएगी सारी चैट

Sridhar Vembu Warning: Zoho के सीईओ श्रीधर वेम्बु ने अपने मैसेजिंग ऐप Arattai के सभी यूजर्स के लिए बड़ी चेतावनी दे दी है. कंपनी जल्द ही ऐप में बड़ा अपडेट जारी करने वाली है, लेकिन उससे पहले वेम्बु ने यूजर्स को जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है. उन्होंने साफ कहा है कि अगर यूजर्स ने यह काम समय पर नहीं किया तो उनकी सारी चैट्स और डेटा गायब हो सकता है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 13, 2025, 08:29 AM IST
Sridhar Vembu Warning: अगर आप भी स्वदेशी मैसेजिंग ऐप Arattai यूज करते हैं तो यह खबर के लिए है. Arattai यूजर्स के लिए जोहो (Zoho) के सीईओ और टेक इंडस्ट्री के दिग्गज श्रीधर वेम्बु ने बड़ी चेतावनी दी है. कंपनी जल्द ही ऐप में एक बड़ा अपडेट जारी करने वाली है और उससे पहले वेम्बु ने यूजर्स को जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है. उन्होंने साफ कहा है कि अगर यूजर्स ने यह काम समय पर नहीं किया तो उनकी सारी पुरानी चैट्स और डेटा डिलीट हो सकता है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते आखिर क्या है ये चेतावनी और कैसे बचा सकते हैं आप अपना जरूरी डेटा.

इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप Arattai में जल्द ही बड़ा बदलाव होने वाला है. Zoho के फाउंडर और सीईओ श्रीधर वेम्बु (Sridhar Vembu) ने कहा है कि अरट्टई ऐप में अब टेक्स्ट मैसेज के लिए भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (End-to-End Encryption) जोड़ा जा रहा है. इसी नए फीचर को लेकर उन्होंने यूजर्स को एक बड़ी चेतावनी दी है. इस दौरान वेम्बु ने खुलासा किया कि कंपनी अगले कुछ हफ्तों में अरट्टई ऐप के लिए नया अपडेट लाने की योजना बना रही है.

क्या है श्रीधर वेम्बु की चेतावनी?
मीडिया से बातचीत में श्रीधर वेम्बु ने बताया कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन लागू होने के बाद यूजर्स को अपनी चैट का बैकअप लेना जरूरी हो जाएगा. उन्होंने साफ किया कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की एक खास बात यह है कि आपके पास बैकअप होना चाहिए. अगर आप ऐप को फिर से इंस्टॉल करते हैं  तो आप अपनी सारी चैट डिलीट हो जाएगी. इसलिए हम अभी बैकअप पर काम कर रहे हैं.

वेम्बु ने कहा कि क्लाउड वर्जन में बैकअप सर्वर पर अपने आप स्टोर हो जाता था. अब इस डिवाइस-एन्क्रिप्टेड वर्जन में आपको एक बैकअप चुनना होगा... आपको ओरिजिनल डिवाइस की(Key) की जरूरत होगी. 

कब आएगा नया अपडेट?
श्रीधर वेम्बु के मुताबिक पहला अपडेट एन्क्रिप्शन रोलआउट अगले दो दिनों के अंदर हो जाएगा. वही दूसरा अपडेट पहले अपडेट के बाद दो से चार हफ्तों में आएगा. वेम्बु ने यूजर्स से अपील की है कि वे एन्क्रिप्शन सुविधा का उपयोग शुरू कर सकते हैं लेकिन फुल बैकअप फीचर आने में थोड़ा समय लगेगा.

अरट्टई में अब तक क्या कमी थी?
Arattai ऐप ने हाल ही में देशभर में काफी लोकप्रियता हासिल की है और यह ऐप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर टॉप चार्ट्स में भी रहा. हालांकि इसकी प्रमुख आलोचना यह थी कि इसमें टेक्स्ट मैसेज के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की कमी थी जो कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर सालों से मौजूद है.

सुरक्षा और प्राइवेसी पर जोहो का दावा
Arattai में पहले से ही वॉयस और वीडियो कॉल के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन लाया था. कंपनी का दावा है कि उनका सभी डेटा भारत में स्टोर होता है और सभी बातचीत व टाइटल स्टोरेज में एन्क्रिप्टेड होते हैं. स्वदेशी ऐप यह भी दावा करता है कि वह यूजर्स का डेटा न तो बेचता है और न ही विज्ञापनों के जरिए उससे कमाई करता है. यह बात तब और सही हो जाती है जब व्हाट्सएप ने हाल ही में अपने स्टेटस में ऐड दिखाना शुरू कर दिया और Meta ने भी विज्ञापनों को पर्सनलाइज़ करने के लिए यूजर्स की बातचीत का उपयोग करने की पुष्टि की है.

