Advertisement
trendingNow13109058
Hindi Newsटेकअब इंसान नहीं, AI एजेंट करेंगे नौकरी! इस कंपनी ने लिया फैसला, क्या अब खतरे में है हमारा करियर?

अब इंसान नहीं, AI एजेंट करेंगे नौकरी! इस कंपनी ने लिया फैसला, क्या अब खतरे में है हमारा करियर?

StackBlitz  AI Hiring: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के आने से टेक वर्ल्ड बड़े तेजी से बदल रहा है. अब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए टूल्स बनाने वाली कंपनी स्टैकब्लिट्ज (StackBlitz) के एक फैसले ने इसको और मजबूत कर दिया है. कंपनी का कहना है कि वो आने वाले समय में अपनी कंपनी में AI एजेंट्स को हायर करने जा रहे हैं. कंपनी का यह फैसला वर्किंग क्लास की धड़कनें बढ़ाने वाला है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 14, 2026, 09:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब इंसान नहीं, AI एजेंट करेंगे नौकरी! इस कंपनी ने लिया फैसला, क्या अब खतरे में है हमारा करियर?

StackBlitz  AI Hiring: टेक्नोलॉजी की दुनिया तेजी के साथ बदल रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के आने से यह बदलाव और भी तेज हो गया है. अभी तक आपने सुना होगा कि एआई (AI) इंसानों की मदद करेगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कंपनी इंसानों से ज्यादा एआई को नौकरी पर रख सकती है? यह सुनने में किसी साइंस-फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन अब यह हकीकत हो चुका है. सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए टूल्स बनाने वाली कंपनी स्टैकब्लिट्ज (StackBlitz) ने एक ऐसा फैसला ले लिया है कि पूरी दुनिया के वर्किंग क्लास की धड़कनें तेज तेज हो गई हैं.      

क्या कहना है कंपनी का?
टेक कंपनी स्टैकब्लिट्ज ने कहा है कि इस साल वह इंसानों से ज्यादा AI एजेंट्स को हायर करेगी. अब इसके बाद कंपनी में नए काम के लिए मशीनों और AI एजेंट्स की संख्या कर्मचारियों से ज्यादा होगी. कंपनी का मानना है कि अब AI सिर्फ कोड लिखने में मदद करने वाला टूल नहीं रह गया है. वह अब एक एक्टिव एम्प्लॉई की तरह काम करने के लिए तैयार है. कंपनी के CEO एरिक सिमंस के अनुसार, कंपनी ने कोडिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेल्स और यहां तक कि कस्टमर सपोर्ट के लिए भी अपने खुद के एआई सिस्टम तैयार कर लिए हैं. ये एजेंट्स बिना थके 24 घंटे काम कर सकते हैं और इनके लिए टाइम जोन या छुट्टियों जैसी कोई बंदिश नहीं है. 

यह भी पढ़ें:- 5 साल पहले जिस खतरनाक तकनीक को दुनिया ने रुकवाया, उसे चश्मे में छिपाकर ला रहा Meta?

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों डरा रहा है सीईओ का यह 'क्रिस्टल बॉल'?
एरिक सिमंस इस बदलाव को आने वाले समय की एक झलक बता रहे हैं. उनका कहना है कि आने वाले समय में AI एजेंट्स सिर्फ कंपनियों के अंदर काम नहीं करेंगे, बल्कि वे आपकी तरफ से दुनिया से बात भी करेंगे. भविष्य में वे आपके लिए रेस्तरां बुक करेंगे, कीमतों पर मोलभाव करेंगे और यहां तक कि आपकी पसंद-नापसंद के आधार पर फैसले भी लेंगे. सिमंस का कहना है कि लोग धीरे-धीरे अपने एजेंट्स पर इतना भरोसा करने लगेंगे कि वे जो भी सिफारिश करेंगे, इंसान उसे ही सच मान लेगा. 

क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का होगा मैन्युफैक्चरिंग जैसा हाल?
कंपनी के इस फैसले ने शेयर बाजार और निवेशकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. जानकारों का कहना है कि जिस तरह कभी मशीनों ने कारखानों में इंसानी को हाथों की जगह ले ली थी, अब सॉफ्टवेयर की दुनिया भी उसी मोड़ पर आ कर खड़ी है. अगर AI किसी सॉफ्टवेयर को इंसान के मुकाबले 10,000 गुना तेजी से बना या बदल सकता है, तो कंपनियों के लिए बड़ी-बड़ी टीमें रखना बीते जमाने की बात हो सकती है. 

क्या है ये AI एजेंट?
AI एजेंट असल में ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं, जो अपने आप काम कर सकते हैं. इनसे आप कोड लिखवा सकते हैं, डाटा जांच करा हैं, रिपोर्ट तैयार करा सकते हैं. यहां तक कि AI एजेंट्स ग्राहकों के सवालों का जवाब भी दे सकते हैं. कंपनी का कहना है कि अब ये एजेंट इतने समझदार हो चुके हैं कि कई टेक्नोलॉजिकल काम बिना थके लगातार आराम से कर सकते हैं. 

कंपनी ने क्यों लिया यह फैसला?
कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि काम की रफ्तार बढ़ाने और लागत कम रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. उनका मानना है कि AI एजेंट्स को जल्दी ट्रेन किया जा सकता है और वे एक साथ कई काम संभाल सकते हैं. खासकर कोडिंग, टेस्टिंग और बग ढूंढने जैसे कामों में ये काफी मददगार साबित हो रहे हैं. हालांकि कंपनी ने यह भी साफ किया कि वह इंसानों को पूरी तरह हटाने की बात नहीं कर रही. उनका कहना है कि इंसान और AI साथ मिलकर काम करेंगे. 

नौकरियों पर क्या पड़ेगा असर?
इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में नौकरियां कम हो जाएंगी? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कुछ तरह की नौकरियां जरूर बदलेंगी. लेकिन साथ ही नए तरह के काम भी पैदा होंगे, जैसे AI को संभालना, उसे ट्रेन करना और उसके काम की देखभाल करना. एक्सपर्ट्स कहते है कि आने समय में लोगों को सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करने की समझ रखनी ज्यादा जरूरी होगी. जो लोग AI के साथ काम करना सीख लेंगे, उनके लिए मौके कभी कम नहीं होंगे.

यह भी पढ़ें:- AI Summit में सुंदर पिचाई और ऑल्टमैन के साथ बैठने का मौका, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

StackBlitz AI HiringStackBlitz CEO Eric SimonsAI agentsAI Vs Human Jobs

Trending news

सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
Bangladesh bnp
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
Kerala News
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
Supreme Court
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
Kalaignar Women's Rights Scheme
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
Vande Mataram
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
India Russia News
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
Court News in Hindi
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
AAP Punjab
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
Punjab
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ