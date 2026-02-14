अब इंसान नहीं, AI एजेंट करेंगे नौकरी! इस कंपनी ने लिया फैसला, क्या अब खतरे में है हमारा करियर?

StackBlitz AI Hiring: टेक्नोलॉजी की दुनिया तेजी के साथ बदल रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के आने से यह बदलाव और भी तेज हो गया है. अभी तक आपने सुना होगा कि एआई (AI) इंसानों की मदद करेगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कंपनी इंसानों से ज्यादा एआई को नौकरी पर रख सकती है? यह सुनने में किसी साइंस-फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन अब यह हकीकत हो चुका है. सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए टूल्स बनाने वाली कंपनी स्टैकब्लिट्ज (StackBlitz) ने एक ऐसा फैसला ले लिया है कि पूरी दुनिया के वर्किंग क्लास की धड़कनें तेज तेज हो गई हैं.

क्या कहना है कंपनी का?

टेक कंपनी स्टैकब्लिट्ज ने कहा है कि इस साल वह इंसानों से ज्यादा AI एजेंट्स को हायर करेगी. अब इसके बाद कंपनी में नए काम के लिए मशीनों और AI एजेंट्स की संख्या कर्मचारियों से ज्यादा होगी. कंपनी का मानना है कि अब AI सिर्फ कोड लिखने में मदद करने वाला टूल नहीं रह गया है. वह अब एक एक्टिव एम्प्लॉई की तरह काम करने के लिए तैयार है. कंपनी के CEO एरिक सिमंस के अनुसार, कंपनी ने कोडिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेल्स और यहां तक कि कस्टमर सपोर्ट के लिए भी अपने खुद के एआई सिस्टम तैयार कर लिए हैं. ये एजेंट्स बिना थके 24 घंटे काम कर सकते हैं और इनके लिए टाइम जोन या छुट्टियों जैसी कोई बंदिश नहीं है.

क्यों डरा रहा है सीईओ का यह 'क्रिस्टल बॉल'?

एरिक सिमंस इस बदलाव को आने वाले समय की एक झलक बता रहे हैं. उनका कहना है कि आने वाले समय में AI एजेंट्स सिर्फ कंपनियों के अंदर काम नहीं करेंगे, बल्कि वे आपकी तरफ से दुनिया से बात भी करेंगे. भविष्य में वे आपके लिए रेस्तरां बुक करेंगे, कीमतों पर मोलभाव करेंगे और यहां तक कि आपकी पसंद-नापसंद के आधार पर फैसले भी लेंगे. सिमंस का कहना है कि लोग धीरे-धीरे अपने एजेंट्स पर इतना भरोसा करने लगेंगे कि वे जो भी सिफारिश करेंगे, इंसान उसे ही सच मान लेगा.

क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का होगा मैन्युफैक्चरिंग जैसा हाल?

कंपनी के इस फैसले ने शेयर बाजार और निवेशकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. जानकारों का कहना है कि जिस तरह कभी मशीनों ने कारखानों में इंसानी को हाथों की जगह ले ली थी, अब सॉफ्टवेयर की दुनिया भी उसी मोड़ पर आ कर खड़ी है. अगर AI किसी सॉफ्टवेयर को इंसान के मुकाबले 10,000 गुना तेजी से बना या बदल सकता है, तो कंपनियों के लिए बड़ी-बड़ी टीमें रखना बीते जमाने की बात हो सकती है.

क्या है ये AI एजेंट?

AI एजेंट असल में ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं, जो अपने आप काम कर सकते हैं. इनसे आप कोड लिखवा सकते हैं, डाटा जांच करा हैं, रिपोर्ट तैयार करा सकते हैं. यहां तक कि AI एजेंट्स ग्राहकों के सवालों का जवाब भी दे सकते हैं. कंपनी का कहना है कि अब ये एजेंट इतने समझदार हो चुके हैं कि कई टेक्नोलॉजिकल काम बिना थके लगातार आराम से कर सकते हैं.

कंपनी ने क्यों लिया यह फैसला?

कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि काम की रफ्तार बढ़ाने और लागत कम रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. उनका मानना है कि AI एजेंट्स को जल्दी ट्रेन किया जा सकता है और वे एक साथ कई काम संभाल सकते हैं. खासकर कोडिंग, टेस्टिंग और बग ढूंढने जैसे कामों में ये काफी मददगार साबित हो रहे हैं. हालांकि कंपनी ने यह भी साफ किया कि वह इंसानों को पूरी तरह हटाने की बात नहीं कर रही. उनका कहना है कि इंसान और AI साथ मिलकर काम करेंगे.

नौकरियों पर क्या पड़ेगा असर?

इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में नौकरियां कम हो जाएंगी? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कुछ तरह की नौकरियां जरूर बदलेंगी. लेकिन साथ ही नए तरह के काम भी पैदा होंगे, जैसे AI को संभालना, उसे ट्रेन करना और उसके काम की देखभाल करना. एक्सपर्ट्स कहते है कि आने समय में लोगों को सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करने की समझ रखनी ज्यादा जरूरी होगी. जो लोग AI के साथ काम करना सीख लेंगे, उनके लिए मौके कभी कम नहीं होंगे.

