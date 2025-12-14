'ये तो हैकर निकला'...जिस काम में छूटा करोड़ों के पैकेज वालों का पसीना, उसे AI एजेंट ने मिनटों में कर दिया!

Stanford Cyber Security Test: आज के डिजिटल दौर में साइबर सुरक्षा बड़ी चुनौती बनती जा रही है. हर दिन एडवांस होती टेक्नोलॉजी एक तरफ सहायता तो कर रही है लेकिन इससे पैदा होने खतरे को भी नकारा नहीं जा सकता है. छोटे यूजर्स से लेकर साइबर सिक्योरिटी बड़े-बड़े संस्थानों के लिए चुनौती बनती जा रही है. दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर नेटवर्क पर कुछ ऐसा ही हुआ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

साइबर सिक्योरिटी को लेकर हुए एक टेस्ट में ₹1.13 करोड़ सालाना सैलरी पाने वाले प्रोफेशनल हैकर्स 10 घंटे में वह नहीं कर पाए जो एक AI एजेंट ने कर दिखाया. इंडिया टूडे की एक रिपोर्ट के अनुसार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स द्वारा तैयार किए गए एआई रोबोट ने न सिर्फ नेटवर्क को हैक कर लिया बल्कि कई ऐसी कमियों को भी सामने लाया जिन्हें इंसानी एक्सपर्ट्स खोज नहीं पाए.

ARTEMIS ने 8,000 डिवाइसों को किया स्कैन

ARTEMIS नाम के इस AI रोबोट ने स्टैनफोर्ड के प्राइवेट और पब्लिक कंप्यूटर साइंस नेटवर्क्स पर 16 घंटे के लिए छोड़ दिया गया, जहां इस रोबोट ने सर्वर और कंप्यूटर सहित करीब 8,000 डिवाइसों की चेकिंग की. चेक के अंत तक ARTEMIS ने दस में से 9 प्रोफेशनल पेनेट्रेशन टेस्टर्स को पीछे छोड़ दिया. ARTEMIS को लंबे समय तक खुद से ही काम करने के लिए तैयार किया गया है.

रिसर्चर्स ने 10 एक्सपीरियंस पेनेट्रेशन टेस्टर्स को 10 घंटे काम करने को कहा जिसकी तुलना ARTEMIS के पहले 10 घंटों के काम से की गई. इस दौरान AI ने 82% सही तरीके से काम करने 9 कमियों को खोज निकाला. सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ARTEMIS को चलाने में प्रति घंटे करीब ₹1,630 का खर्च आया. वहीं अमेरिका में एक नार्मल पेनेट्रेशन टेस्टर सालाना करीब ₹1.13 करोड़ कमाता है. यानी एक एडवांस वर्जन का खर्च का खर्च टॉप एक्सपर्ट को काम करने पर रखने से कम है. इसको लेकर रिसर्चर्स का मानना है कि AI साइबर सुरक्षा ऑडिट की लागत को कम कर सकता है.

ARTEMIS की खासियत भी जान लीजिए

ARTEMIS की सबसे खास बात यह है कि इसकी डिजाइन बहुत ही अनोखी है. यह कमियां या खतरा भांपते ही यह तुरंत सब एजेंट लॉन्च कर देता है. उदाहर के लिए, जब इस टेस्ट में मानव टेस्टर्स एक पुराने सर्वर तक नहीं पहुंच पाए तो ARTEMIS ने कमांड-लाइन इंटरफेस के जरिए से मिनटों में इस समस्या का पता लगाया.

खतरा भी कम नहीं

लेकिन इससे एक और बड़ा खतरा यह है कि अगर इस तरह के एडवांस एआई किसी गलत इंसान के हाथ लग तो इनका इस्तेमाल करके वह हैकिंग का ज्यादा इस्तेमाल करके लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं. इनकी सहायता से बैंकिग से लेकर प्राइवेसी तक का बड़ा खतरा हो सकता है.

