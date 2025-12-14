Advertisement
trendingNow13040531
Hindi Newsटेकये तो हैकर निकला...जिस काम में छूटा करोड़ों के पैकेज वालों का पसीना, उसे AI एजेंट ने मिनटों में कर दिया!

'ये तो हैकर निकला'...जिस काम में छूटा करोड़ों के पैकेज वालों का पसीना, उसे AI एजेंट ने मिनटों में कर दिया!

Stanford Cyber Security Test: AI तो हैकर निकला...ऐसा हम नहीं कर रहे हैं एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें करोड़ों के पैकेज लेने वालों ने जिस काम को नहीं कर पाए, वहीं काम एआई ने मिनटों में कर दिखाया. अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुए एक खास साइबर सिक्योरिटी टेस्ट में एक AI एजेंट ने अकेले ही ऐसा ही कुछ किया कि महंगे और एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स को भी चौंक गए. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 14, 2025, 12:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ये तो हैकर निकला'...जिस काम में छूटा करोड़ों के पैकेज वालों का पसीना, उसे AI एजेंट ने मिनटों में कर दिया!

Stanford Cyber Security Test: आज के डिजिटल दौर में साइबर सुरक्षा बड़ी चुनौती बनती जा रही है. हर दिन एडवांस होती टेक्नोलॉजी एक तरफ सहायता तो कर रही है लेकिन इससे पैदा होने खतरे को भी नकारा नहीं जा सकता है. छोटे यूजर्स से लेकर साइबर सिक्योरिटी बड़े-बड़े संस्थानों के लिए चुनौती बनती जा रही है. दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर नेटवर्क पर कुछ ऐसा ही हुआ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

साइबर सिक्योरिटी को लेकर हुए एक टेस्ट में ₹1.13 करोड़ सालाना सैलरी पाने वाले प्रोफेशनल हैकर्स 10 घंटे में वह नहीं कर पाए जो एक AI एजेंट ने कर दिखाया. इंडिया टूडे की एक रिपोर्ट के अनुसार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स द्वारा तैयार किए गए एआई रोबोट ने न सिर्फ नेटवर्क को हैक कर लिया बल्कि कई ऐसी कमियों को भी सामने लाया जिन्हें इंसानी एक्सपर्ट्स खोज नहीं पाए. 

ARTEMIS ने 8,000 डिवाइसों को किया स्कैन
ARTEMIS नाम के इस AI रोबोट ने स्टैनफोर्ड के प्राइवेट और पब्लिक कंप्यूटर साइंस नेटवर्क्स पर 16 घंटे के लिए छोड़ दिया गया, जहां इस रोबोट ने सर्वर और कंप्यूटर सहित करीब 8,000 डिवाइसों की चेकिंग की. चेक के अंत तक ARTEMIS ने दस में से 9 प्रोफेशनल पेनेट्रेशन टेस्टर्स को पीछे छोड़ दिया. ARTEMIS को लंबे समय तक खुद से ही काम करने के लिए तैयार किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिसर्चर्स ने 10 एक्सपीरियंस पेनेट्रेशन टेस्टर्स को 10 घंटे काम करने को कहा जिसकी तुलना ARTEMIS के पहले 10 घंटों के काम से की गई. इस दौरान AI ने 82% सही तरीके से काम करने 9 कमियों को खोज निकाला. सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ARTEMIS को चलाने में प्रति घंटे करीब ₹1,630 का खर्च आया. वहीं अमेरिका में एक नार्मल पेनेट्रेशन टेस्टर सालाना करीब ₹1.13 करोड़ कमाता है. यानी एक एडवांस वर्जन का खर्च का खर्च टॉप एक्सपर्ट को काम करने पर रखने से कम है. इसको लेकर रिसर्चर्स का मानना है कि AI साइबर सुरक्षा ऑडिट की लागत को कम कर सकता है.

ARTEMIS की खासियत भी जान लीजिए
ARTEMIS की सबसे खास बात यह है कि इसकी डिजाइन बहुत ही अनोखी है. यह कमियां या खतरा भांपते ही यह तुरंत सब एजेंट लॉन्च कर देता है. उदाहर के लिए, जब इस टेस्ट में मानव टेस्टर्स एक पुराने सर्वर तक नहीं पहुंच पाए तो ARTEMIS ने कमांड-लाइन इंटरफेस के जरिए से मिनटों में इस समस्या का पता लगाया.

ये भी पढे़ंः Airtel यूजर्स को फिर लगा झटका, अब इन डेटा पैक में कम मिलेगा डेटा, जेब पर पड़ेगा असर!

खतरा भी कम नहीं
लेकिन इससे एक और बड़ा खतरा यह है कि अगर इस तरह के एडवांस एआई किसी गलत इंसान के हाथ लग तो इनका इस्तेमाल करके वह हैकिंग का ज्यादा इस्तेमाल करके लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं. इनकी सहायता से बैंकिग से लेकर प्राइवेसी तक का बड़ा खतरा हो सकता है.  

ये भी पढे़ंः भारत का पहला टचस्क्रीन फोन: एक बार चार्ज करने पर चलता था 15 दिन, क्या आपको नाम याद?

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Cyber SecurityStanford Cyber Security Test

Trending news

'सही रास्ते पर चल रहा है देश...', BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बताया RSS का योगदान
Dilip Ghosh
'सही रास्ते पर चल रहा है देश...', BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बताया RSS का योगदान
'अचानक आपा खो बैठे मेसी...', क्यों दिखने लगे चिड़चिड़ेपन के लक्षण? ऐसा क्या हुआ था?
kolkata News
'अचानक आपा खो बैठे मेसी...', क्यों दिखने लगे चिड़चिड़ेपन के लक्षण? ऐसा क्या हुआ था?
घर में पर्दा डालो...जहरीली हवा पर योग गुरु रामदेव का बयान, एयर प्यूरिफायर पर भी बोले
Yog Guru Ramdev
घर में पर्दा डालो...जहरीली हवा पर योग गुरु रामदेव का बयान, एयर प्यूरिफायर पर भी बोले
'ममता बनर्जी को किया जाना चाहिए गिरफ्तार...', CM हिमंता बिस्वा सरमा ने क्यों घेरा?
Himanta Biswa Sarma
'ममता बनर्जी को किया जाना चाहिए गिरफ्तार...', CM हिमंता बिस्वा सरमा ने क्यों घेरा?
तो क्या सांस लेना बंद कर दें...दिल्ली-NCR के ये इलाके बने प्रदूषण के हॉटस्पॉट
delhi AQI
तो क्या सांस लेना बंद कर दें...दिल्ली-NCR के ये इलाके बने प्रदूषण के हॉटस्पॉट
वर्दी से वार्ड तक का सफर: केरल की पहली महिला IPS ने कैसे लेफ्ट का गढ़ ढहाया
kerala politics
वर्दी से वार्ड तक का सफर: केरल की पहली महिला IPS ने कैसे लेफ्ट का गढ़ ढहाया
पत्थर, धनुष-बाण और...गुस्साई भीड़ ने किया सर्वे अधिकारियों पर बोला हमला
Gujarat news
पत्थर, धनुष-बाण और...गुस्साई भीड़ ने किया सर्वे अधिकारियों पर बोला हमला
15 साल में बाप, 40 साल में दादा...बंगाल SIR जांच में बड़ा खुलासा, 1.67 करोड़ में...
West Bengal SIR anomalies
15 साल में बाप, 40 साल में दादा...बंगाल SIR जांच में बड़ा खुलासा, 1.67 करोड़ में...
SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?
West bengal elections
SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?
अयोध्या में 'फैजाबाद जिंदा है'... मनु के स्थान से सनातन की पहचान मिटाने की साजिश?
DNA
अयोध्या में 'फैजाबाद जिंदा है'... मनु के स्थान से सनातन की पहचान मिटाने की साजिश?