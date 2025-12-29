Starlink के बहाने अमेरिका-पाकिस्तान रिश्तों में नया ट्विस्ट! डील से पहले रखी ये शर्त, यहां समझिए ट्रंप की चाल

Advertisement
डील के बीच ही एलन मस्क के स्टारलिंक की एंट्री हो चुकी है. अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान ग्रामीण इलाकों में स्टारलिंक को पहुंचाए. यह ऐसे समय पर कहा जा रहा है, जब वो पाकिस्तान से डील करने के करीब है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 29, 2025, 02:15 PM IST
ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान से संपर्क किया है ताकि अमेरिकी लोकोमोटिव्स की खरीद और खनिज क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशा जा सके. पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, इस बातचीत में खनिजों के तेजी से दोहन के लिए स्टडी और समझौते शामिल हैं. पाकिस्तान सरकार के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका इन दोनों सेक्टरों में साझेदारी को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा रहा है. डील के बीच ही एलन मस्क के स्टारलिंक की एंट्री हो चुकी है. अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान ग्रामीण इलाकों में स्टारलिंक को पहुंचाए. यह ऐसे समय पर कहा जा रहा है, जब वो पाकिस्तान से डील करने के करीब है.

वॉशिंगटन दौरे के दौरान हुई अहम बातचीत
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये चर्चाएं अक्टूबर में पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब के वॉशिंगटन दौरे के दौरान हुईं. यह दौरा IMF की सालाना बैठकों के मौके पर हुआ था. इसके बाद से पाकिस्तान के भीतर सरकारी स्तर पर लगातार बैठकें चल रही हैं, जिनमें यह आकलन किया जा रहा है कि अमेरिका ट्रांसपोर्ट और मिनरल सेक्टर में किस हद तक निवेश और सहयोग करना चाहता है.

वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात
वॉशिंगटन यात्रा के दौरान मुहम्मद औरंगजेब ने कई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की. इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति के अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के विशेष सहायक रेमंड एमोरी कॉक्स और साउथ व सेंट्रल एशिया के लिए सीनियर डायरेक्टर व विशेष सहायक रिकी गिल शामिल थे. सूत्रों के मुताबिक, रिकी गिल ने पाकिस्तान से कहा कि वह पहले से जारी टेंडर के तहत अमेरिकी लोकोमोटिव्स की खरीद को समर्थन दे.

पाकिस्तान रेलवे की आर्थिक चुनौती
पाकिस्तान इससे पहले अमेरिका से 55 लोकोमोटिव्स खरीद चुका है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान रेलवे के पास नए इंजन खरीदने के लिए पर्याप्त फंड नहीं हैं. रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान रेलवे इस समय नई खरीद के बजाय अपने मौजूदा इंजनों की मरम्मत और रिफर्बिशिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहा है. यही वजह है कि नए अमेरिकी लोकोमोटिव्स की खरीद को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.

मस्क के स्टारलिंग को लेकर पाकिस्तान पर बना रहा दबाव
डील के बीच ही अमेरिका मस्क के स्टारलिंक को भी पाकिस्तान में प्रमोट करने को कह रहा है. इससे साबित होता है कि वो एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो वाली रणनीति अपना रहा है. सूत्रों ने यह भी बताया कि रिकी गिल ने पाकिस्तान से स्टारलिंक को ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा देने के लिए उसके आवेदन पर सकारात्मक रुख अपनाने का अनुरोध किया. अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कहा कि अमेरिकी कंपनियों के बिजनेस इंट्रेस्ट की सुरक्षा और बढ़ावा देना ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकता है. उन्होंने पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित 5 प्रतिशत डिजिटल सर्विस टैक्स वापस लेने के फैसले का स्वागत किया और इसे व्यापारिक रिश्तों के लिए सकारात्मक कदम बताया.

क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस
अमेरिकी अधिकारियों ने क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग को बेहद अहम बताया. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी कांग्रेस ने दुनियाभर में क्रिटिकल मिनरल्स में निवेश के लिए 135 अरब डॉलर का फंड तैयार किया है. इसके अलावा, अमेरिकी एक्सिम बैंक ने बलूचिस्तान स्थित रेको दिक माइनिंग कंपनी के लिए 1.25 अरब डॉलर के लोन को मंजूरी दी है.

खनन और एआई में भविष्य की रणनीति
एक अन्य बैठक में अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी थॉमस लेर्स्टन ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्रिटिकल मिनरल्स सेक्टर में मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है. उन्होंने रिजर्व असेसमेंट और ऑफटेक एग्रीमेंट्स पर सहयोग का सुझाव दिया, ताकि खनन प्रक्रिया को तेज किया जा सके. साथ ही यह भी बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमेरिका के लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता बना रहेगा.

डिजिटल फाइनेंस पर भी चर्चा
मुहम्मद औरंगजेब ने अमेरिकी विदेश विभाग में अंतरराष्ट्रीय वित्त के सहायक सचिव रॉबर्ट कैप्रोथ से भी मुलाकात की. इस बैठक में क्षेत्रीय वित्तीय हालात, प्राइवेट सेक्टर आधारित डिजिटल फाइनेंस सॉल्यूशंस और क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल फ्रेमवर्क्स पर चर्चा हुई. इससे साफ होता है कि अमेरिका-पाकिस्तान रिश्तों में अब टेक्नोलॉजी, मिनरल्स और डिजिटल इकोनॉमी की भूमिका लगातार बढ़ रही है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

US Pakistan RelationsElon Muskstarlink

