/भारत में Elon Musk का नया दांव! फिर से दी अर्जी, अब सीधे मोबाइल तक पहुंचेगा Starlink का सैटेलाइट इंटरनेट

भारत के लोगों को जल्दी ही सैटेलाइट इंटरनेट मिल सकता है. पहाड़ों से लेकर मैदानों तक सुपरफास्ट इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने फिर से आवेदन किया है. डायरेक्ट-टू-डिवाइस यानी D2D कनेक्टिविटी लाने की दिशा में स्टारलिंक ने भारत के स्पेस रेगुलेटर IN-SPACe के पास अपने Gen-2 सैटेलाइट नेटवर्क के लिए फिर से आवेदन किया है. इसके तहत लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 30,000 सैटेलाइट्स के जरिए सीधे मोबाइल फोन तक सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाने की तैयारी है.
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टारलिंक ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के नियामक से लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 30,000 सैटेलाइट तैनात करने की मंजूरी मांगी है.
इस नए आवेदन की सबसे खास बात यह है कि इसमें डायरेक्ट-टू-डिवाइस कनेक्टिविटी की सुविधा शामिल है. D2D तकनीक के जरिए नार्मल स्मार्टफोन बिना किसी डिश या अलग से सैटेलाइट टर्मिनल के सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकते हैं. इससे उन दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में भी मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट मिल सकेगा, जहां अभी नेटवर्क कमजोर है या कनेक्टिविटी नहीं है.
इससे पहले जुलाई 2025 में IN-SPACe ने स्टारलिंक के जनरेशन 1 नेटवर्क को मंजूरी दी थी, जिसमें नार्मल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए 4,408 सैटेलाइट शामिल हैं. हालांकि, उस समय जनरेशन 2 के आवेदन को यह कहकर रद्द कर दिया गया था कि इसके कुछ फीचर्स और फ्रीक्वेंसी बैंड भारत के नियमों के अनुकूल नहीं थे. अब कंपनी ने नए फीचर्स और बदलावों के साथ फिर से आवेदन किया है.
स्टारलिंक का लक्ष्य दुनिया भर में कुल 42,000 जनरेशन 2 सैटेलाइट तैनात करने का है, लेकिन अभी भारत में केवल 30,000 सैटेलाइट के लिए अनुमति मांगी गई है. भविष्य में कंपनी और सैटेलाइट्स के लिए आवेदन कर सकती है.
D2D तकनीक के आने से स्टारलिंक सिर्फ एक इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनी न रहकर सीधे तौर पर टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर दे सकता है. भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटरों का मानना है कि सैटेलाइट के जरिए सीधे मोबाइल सर्विस देने वाली कंपनियों पर भी वही नियम लागू होने चाहिए जो टेलीकॉम ऑपरेटरों पर होते हैं.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI और भारत सरकार फिलहाल D2D सर्विस के लिए नियम, नीतियां और स्पेक्ट्रम बैंड तय करने पर काम कर रहे हैं. अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इस तकनीक के लिए नियम बनाए जा चुके हैं, जहां स्टारलिंक ने टी-मोबाइल जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी की है.
भारत के सैटेलाइट मार्केट में सिर्फ स्टारलिंक ही नहीं, बल्कि दूसरी कंपनियां भी रेस में हैं.
रिलायंस जियो 1,600 सैटेलाइट्स के लो अर्थ ऑर्बिट नेटवर्क का प्रस्ताव दिया है.
भारती एयरटेल भी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
अमेजन प्रोजेक्ट कुइपर के जरिए भारतीय बाजार में प्रवेश की तैयारी में है.
हालांकि स्टारलिंक को जनरेशन 1 के लिए मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कमर्शियल सर्विस शुरू करने से पहले स्पेक्ट्रम आवंटन, उसकी कीमतें और सुरक्षा मंजूरी जैसे कई बड़े और जरूरी चरण अभी बाकी हैं. अगर जनरेशन 2 और D2D को मंजूरी मिल जाती है, तो भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.