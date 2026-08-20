Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /भारत में Elon Musk का नया दांव! फिर से दी अर्जी, अब सीधे मोबाइल तक पहुंचेगा Starlink का सैटेलाइट इंटरनेट

भारत में Elon Musk का नया दांव! फिर से दी अर्जी, अब सीधे मोबाइल तक पहुंचेगा Starlink का सैटेलाइट इंटरनेट

भारत में दूरदराज और बिना नेटवर्क वाले इलाकों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने फिर से मंजूरी के लिए अनुमति मांगी है. कंपनी ने भारत के स्पेस रेगुलेटर IN-SPACe के पास 30,000 Gen-2 सैटेलाइट्स के जरिए सीधे आपके स्मार्टफोन तक डायरेक्ट-टू-डिवाइस कनेक्टिविटी देने का नया प्रस्ताव भेजा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 20, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:01 PM IST
भारत में Elon Musk का नया दांव! फिर से दी अर्जी, अब सीधे मोबाइल तक पहुंचेगा Starlink का सैटेलाइट इंटरनेट
Image Credit: Starlink ने भारत में 30 हजार सैटेलाइट के लिए मांगी मंजूरी

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CBSE की 3-भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल, अंग्रेजी को Non-Native मानने पर जताई..
2
3
4
5