Elon Musk कब लॉन्च करेंगे भारत में स्पेस इंटरनेट? टेस्टिंग हुई शुरू, जल्द गांव-गांव तक पहुंचेगा हाई स्पीड नेट

एलन मस्क की कंपनी SpaceX अब भारत में अपनी इंटरनेट सर्विस Starlink शुरू करने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने देश में अपने सिक्योरिटी टेस्ट शुरू कर दिए हैं. यह टेस्ट किसी भी विदेशी या भारतीय टेलीकॉम कंपनी के लिए जरूरी कदम होते हैं, ताकि सरकार को यह भरोसा हो सके कि कंपनी का नेटवर्क सुरक्षित है. अगर सब कुछ सही रहा और सरकारी मंज़ूरी जल्दी मिल गई, तो 2026 तक भारत में स्टारलिंक की हाई-स्पीड इंटरनेट सर्विस शुरू हो सकती है.

कितना बैंडविड्थ मांगा गया है

एक अधिकारी ने बताया कि स्टारलिंक ने भारत में अपने Gen-1 सैटेलाइट्स के जरिए लगभग 600 गीगाबिट प्रति सेकंड बैंडविड्थ मांगा है. सरकार ने फिलहाल इसे टेस्ट के लिए मंजूरी दी है ताकि कंपनी सुरक्षा नियमों को पूरा साबित कर सके. यह Starlink के लॉन्च से पहले का एक अहम कदम है.

भारत में बढ़ती स्पेस रेस

भारत में अब स्पेस और सैटेलाइट इंटरनेट की रेस शुरू हो चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोला है, कई कंपनियाँ इस क्षेत्र में उतर आई हैं. ग्रामीण इलाकों में जहां मोबाइल या फाइबर नेटवर्क कमजोर हैं, वहां अब सैटेलाइट इंटरनेट की ज़रूरत महसूस की जा रही है. स्टारलिंक को यहां Reliance Jio Space Fibre और Eutelsat-OneWeb जैसी कंपनियों से टक्कर मिलेगी, लेकिन स्टारलिंक का प्लान सबसे बड़ा बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि SpaceX भारत में 10 सैटेलाइट गेटवे स्टेशन बनाएगी, जो बाकी कंपनियों से तीन गुना ज्यादा हैं.

मुंबई बना कंट्रोल सेंटर

स्टारलिंक के भारत मिशन का बेस मुंबई में तैयार किया जा रहा है. कंपनी ने मुंबई में तीन ग्राउंड स्टेशन बना लिए हैं, जो डेटा ट्रांसफर और नेटवर्क मॉनिटरिंग का काम करेंगे. यह स्टेशन स्टारलिंक का “लोकल कमांड सेंटर” कहलाएगा. अगले कुछ महीनों में इन स्टेशनों की सरकारी जांच होगी, जिसके बाद कंपनी को सिग्नल ट्रांसमिट करने की अनुमति मिल सकती है. अगर अनुमति मिल गई, तो स्टारलिंक कुछ ही महीनों में पूरे देश में अपनी सर्विस शुरू कर सकेगा.

भारत के लोगों के लिए स्टारलिंक की योजना

Starlink बाकी कंपनियों से थोड़ा अलग रास्ता अपना रहा है. जहां दूसरी कंपनियां सरकार और कॉरपोरेट क्लाइंट्स को टारगेट कर रही हैं, वहीं स्टारलिंक सीधे आम लोगों, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले घरों तक इंटरनेट पहुंचाना चाहता है. स्टारलिंक के सैटेलाइट्स पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में रहते हैं, इसलिए ये तेज़ और स्थिर इंटरनेट दे सकते हैं, भले आप पहाड़ों या गांव में हों. एलन मस्क को उम्मीद है कि उनकी कंपनी भारत के लाखों लोगों को कनेक्टिविटी दे पाएगी, जो आज भी अच्छे इंटरनेट से दूर हैं.

SpaceX और भारत का नया रिश्ता

Starlink का लॉन्च एलन मस्क की कंपनी का भारत में दूसरा बड़ा कदम होगा. इससे पहले 2025 में उन्होंने Tesla शोरूम्स की शुरुआत की थी. एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान कहा था कि वो भारत को टेक्नोलॉजी और स्पेस इनोवेशन का हब बनाना चाहते हैं. भारत के टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा है कि देश “टेरिस्ट्रियल (धरती), फाइबर और सैटेलाइट” तीनों तरह की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहता है. यानी सरकार खुद चाहती है कि SpaceX जैसी ग्लोबल कंपनियां भारत में आएं.

2026: भारत में नया इंटरनेट युग?

अगर सब कुछ ठीक रहा और कागज़ी प्रक्रियाएं जल्दी पूरी हो गईं, तो 2026 की शुरुआत में स्टारलिंक की सर्विस भारत में लाइव हो जाएगी. इससे एलन मस्क का “पूरी दुनिया को स्पेस इंटरनेट से जोड़ने” का सपना एक कदम और आगे बढ़ेगा. और इस बार, सिग्नल सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा — “स्टेलर” होगा!