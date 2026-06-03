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Hindi Newsटेकभूल जाइए छतरी वाला एंटीना! छत पर लगेगा शीशे जैसा फ्लैट एंटीना, आंधी-तूफान में भी मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट

भूल जाइए छतरी वाला एंटीना! छत पर लगेगा शीशे जैसा फ्लैट एंटीना, आंधी-तूफान में भी मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट

टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया है. वैज्ञानिकों ने एक ऐसा फ्लैट रूफटॉप सैटेलाइट एंटीना तैयार किया है जो पारंपरिक गोल डिश एंटीना की छुट्टी कर देगा. जानिए कैसे यह तकनीक आंधी-तूफान में भी बिना हिले सुपरफास्ट इंटरनेट देगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jun 03, 2026, 06:34 AM IST
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AI से निर्मित फोटो.
AI से निर्मित फोटो.

आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है. चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन पढ़ाई, हमें हर वक्त हाई-स्पीड इंटरनेट चाहिए होता है. इसके लिए अब तक हम फाइबर केबल या फिर छतों पर लगी बड़ी-बड़ी गोल डिश एंटीना (छतरी) पर निर्भर रहते आए हैं. लेकिन इस पारंपरिक गोल एंटीना के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि तेज आंधी, बारिश या तूफान में इसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और सिग्नल गायब हो जाते हैं. इसी समस्या का परमानेंट इलाज ढूंढते हुए वैज्ञानिकों ने टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में एक बड़ा धमाका किया है. अब बाजार में ऐसे फ्लैट रूफटॉप सैटेलाइट एंटीना आ रहे हैं जो आपकी छत पर एक साधारण टाइल की तरह फिट हो जाएंगे और मौसम चाहे कितना भी खराब हो, आपकी इंटरनेट स्पीड कम नहीं होगी.

क्या है यह नया फ्लैट एंटीना

यह नया डिवाइस पारंपरिक गोल डिश एंटीना से बिल्कुल अलग है. यह पूरी तरह से सपाट यानी फ्लैट होता है, जिसे घर की छत पर या दीवार पर आसानी से चिपकाया जा सकता है. न्यू एटलस की रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें 'फेज्ड एरे' (Phased Array) तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इस तकनीक की खासियत यह है कि इसमें सिग्नल को पकड़ने के लिए एंटीना को किसी खास दिशा में घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती है. यह एक ही जगह स्थिर रहकर अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट्स से सीधे संपर्क साध लेता है.

आंधी और तूफान का नहीं होगा असर

पुराने गोल डिश एंटीना के साथ सबसे बड़ी सिरदर्दी यह होती थी कि तेज हवा चलने पर वे अपनी जगह से हिल जाते थे. इसके बाद मैकेनिक को बुलाकर सिग्नल सेट कराना पड़ता था. लेकिन यह नया फ्लैट एंटीना हवा के दबाव को पूरी तरह से झेल सकता है क्योंकि इसका डिजाइन बेहद स्लिम और एयरोडायनेमिक होता है. छत की सतह से बिल्कुल सटकर लगे होने के कारण भारी आंधी या तूफान भी इसे अपनी जगह से हिला नहीं पाते हैं. जिससे आपको बिना किसी रुकावट के लगातार इंटरनेट और टीवी सिग्नल मिलते रहते हैं.

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लुक में शानदार और लगाने में आसान

घर की छतों पर लगी बड़ी और भारी छतरियां अक्सर घर के लुक को खराब कर देती हैं. इसके अलावा उन्हें इंस्टॉल करने के लिए काफी जगह और भारी स्टैंड की जरूरत होती है. नए फ्लैट एंटीना के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसका साइज इतना छोटा और कॉम्पैक्ट होता है कि इसे छत की किसी भी छोटी सी जगह पर एक सोलर पैनल की तरह बिछाया जा सकता है. यह दिखने में बेहद आधुनिक और प्रीमियम लगता है, जो आपके घर की खूबसूरती को कम नहीं होने देता.

दूरदराज के इलाकों के लिए वरदान

यह तकनीक उन ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाली है जहां आज भी फाइबर केबल बिछाना नामुमकिन है. इस फ्लैट एंटीना की मदद से सीधे सैटेलाइट से सीधे और मजबूत सिग्नल मिलेंगे. इसका मतलब यह हुआ कि अब घने जंगलों, रेगिस्तानों या पहाड़ों की चोटी पर बने घरों में भी लोग बिना किसी बफरिंग के 4K वीडियो देख सकेंगे और हाई-स्पीड इंटरनेट का मजा ले सकेंगे.

इंटरनेट का नया और हाईटेक भविष्य

आने वाले समय में स्पेसएक्स की स्टारलिंक और अमेजन की प्रोजेक्ट कुइपर जैसी बड़ी कंपनियां इस फ्लैट एंटीना तकनीक को पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर लॉन्च करने की तैयारी में हैं. हालांकि शुरुआती दौर में इसकी कीमत आम डिश एंटीना से थोड़ी ज्यादा हो सकती है. लेकिन इसके लंबे चलने वाले डिजाइन, कम रखरखाव के खर्च और बेजोड़ परफॉर्मेंस को देखते हुए यह सौदा बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है. बहुत जल्द गोल छतरियां बीती बात हो जाएंगी और हर घर की छत पर यह जादुई फ्लैट प्लेट नजर आएगी.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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