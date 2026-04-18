टूटा मस्क का सपना! Starlink को मोदी सरकार ने दिखाया लाल झंडा; कहा- 'पहले सुरक्षा, फिर धंधा...'

Starlink का भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने का प्लान फिलहाल मुश्किल में फंस गया है. SpaceX की यह कंपनी, जिसे Elon Musk चलाते हैं, लंबे समय से भारत में अपनी सेवाएं लॉन्च करना चाहती है. लेकिन अब सरकार ने इसके निवेश प्रस्ताव को लेकर सतर्क रुख अपना लिया है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा वैश्विक हालात और बदलती जियोपॉलिटिक्स के चलते भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ज्यादा गंभीर हो गई है. इसी वजह से Starlink के प्रस्ताव पर तुरंत हरी झंडी नहीं दी जा रही है.

FDI आवेदन पर लटका फैसला

Starlink का विदेशी निवेश (FDI) आवेदन फिलहाल होल्ड पर रखा गया है. अगर कंपनी सरकार के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाती, तो इस आवेदन को खारिज भी किया जा सकता है. मामले से जुड़े लोगों के अनुसार, सरकार को Starlink की पैरेंट कंपनी SpaceX के क्रॉस-होल्डिंग स्ट्रक्चर और कुछ तकनीकी पहलुओं पर सवाल हैं. इन चीजों को क्लियर किए बिना आगे बढ़ना मुश्किल है.

सुरक्षा मंजूरी सबसे बड़ा मुद्दा

Starlink के लिए सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा मंजूरी है. सरकार और सुरक्षा एजेंसियां यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि अगर किसी गलत तत्व द्वारा इस इंटरनेट सर्विस का गलत इस्तेमाल किया जाए, तो उसे तुरंत कंट्रोल किया जा सके. सरकारी अधिकारियों का मानना है कि युद्ध या किसी बड़े संकट के समय सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क का दुरुपयोग हो सकता है. इसलिए पहले इस नेटवर्क को पूरी तरह टेस्ट करना जरूरी है.

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ग्लोबल घटनाओं ने बढ़ाई चिंता

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ घटनाओं ने भी भारत की चिंता बढ़ा दी है. खासकर पश्चिम एशिया में हुए संघर्ष के दौरान, जहां प्रतिबंध के बावजूद Starlink टर्मिनल्स के इस्तेमाल की खबरें सामने आईं. हालांकि भारत में ऐसा कोई खतरा फिलहाल नहीं दिख रहा, लेकिन सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती. इसलिए हर पहलू को ध्यान से जांचा जा रहा है.

लाइसेंस मिला, फिर भी लॉन्च क्यों नहीं?

दिलचस्प बात यह है कि Starlink को भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस देने के लिए जरूरी लाइसेंस मिल चुका है. उसे Indian National Space Promotion and Authorization Centre (IN-SPACe) से मंजूरी भी मिल गई है. फिर भी कंपनी अपनी सर्विस शुरू नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार ने अभी तक स्पेक्ट्रम अलॉट नहीं किया है और FDI व सुरक्षा मंजूरी भी बाकी है.

आगे क्या होगा?

खबर है कि Starlink के सीनियर अधिकारी जल्द ही भारत के वाणिज्य मंत्रालय के साथ बैठक करने वाले हैं. इस मीटिंग में कंपनी अपने निवेश प्रस्ताव और बाकी मुद्दों पर चर्चा करेगी. भारत में सैटेलाइट कंपनियों को 100% FDI की अनुमति है, लेकिन 74% तक ही ऑटोमैटिक अप्रूवल मिलता है. इससे ज्यादा हिस्सेदारी के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होती है.

नियम और कन्फ्यूजन भी बने रुकावट

Starlink को भारत के नियमों के मुताबिक अपनी एक लोकल सब्सिडियरी बनानी होगी. इसके अलावा, क्रॉस-होल्डिंग से जुड़े नियमों को लेकर भी कुछ कन्फ्यूजन है, जिसे साफ करना जरूरी है. जब तक ये सभी मुद्दे हल नहीं होते, तब तक Starlink का भारत में लॉन्च होना मुश्किल नजर आता है.