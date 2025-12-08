Elon Musk के Starlink की कितनी होगी भारत में कीमत? SpaceX ने कर दिया खुलासा, देगा यूजर्स को ये फायदा

एलन मस्क की कंपनी SpaceX की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस Starlink ने आखिरकार भारत में अपने रेसिडेंशियल प्लान की कीमत का खुलासा कर दिया है. लंबे समय से चल रही चर्चाओं, रेगुलेटरी अप्रूवल और देशभर में टेस्टिंग के बाद कंपनी अब बड़े स्तर पर भारत में एंट्री की तैयारी कर रही है. Starlink का मकसद है दूर-दराज के इलाकों और उन जगहों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना, जहां आज भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कमजोर या सीमित है.

भारत में Starlink का सब्सक्रिप्शन कितना महंगा?

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, Starlink India की आधिकारिक वेबसाइट अब रेसिडेंशियल प्लान की कीमत दिखा रही है. यह प्लान ₹8,600 प्रति माह होगा, जबकि Starlink हार्डवेयर किट की कीमत ₹34,000 तय की गई है, जिसे एक बार खरीदना होता है. कंपनी की ओर से बताया गया है कि इस प्लान में अनलिमिटेड डाटा मिलेगा और नए यूजर्स के लिए 30 दिन का ट्रायल पीरियड भी प्रदान किया जाएगा, ताकि वे सर्विस का अनुभव कर सकें.

हमेशा ऑनलाइन रहने का वादा और आसान इंस्टालेशन

Starlink का दावा है कि इसका सिस्टम हर मौसम में काम करने के लिए तैयार है और 99.9% से भी ज्यादा अपटाइम देने में सक्षम है. कंपनी ने यह भी कहा कि इंस्टालेशन बेहद आसान है—यूजर बस डिवाइस को प्लग-इन करें और इंटरनेट तुरंत चालू हो जाएगा. यह सुविधा खासकर उन इलाकों के लिए बहुत उपयोगी है जहां फाइबर या ब्रॉडबैंड पहुंचना मुश्किल है या कनेक्शन बार-बार डाउन हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिज़नेस प्लान का इंतजार—अभी नहीं हुई घोषणा

जहां रेसिडेंशियल प्लान का प्राइस जारी कर दिया गया है, वहीं Starlink ने बिज़नेस प्लान के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है. उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कंपनी अपने कमर्शियल पैकेज और अतिरिक्त फीचर्स से जुड़े डिटेल भी जारी करेगी. इसी के साथ कंपनी भारत में अपने नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जरूरी अनुमतियों पर भी काम कर रही है.

भारत में तेजी से विस्तार की तैयारी—नई भर्तियां भी शुरू

Starlink के भारत में महत्वाकांक्षी विस्तार का अंदाजा हाल में जारी भर्तियों से भी लगाया जा सकता है. अक्टूबर के आखिर में SpaceX ने बेंगलुरु ऑफिस के लिए चार नई जॉब ओपनिंग्स पोस्ट कीं—Payments Manager, Accounting Manager, Senior Treasury Analyst और Tax Manager. यह बताता है कि कंपनी भारत में अपनी टीम और ऑपरेशन को तेजी से बढ़ाना चाहती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, SpaceX भारत के कई शहरों में ग्राउंड स्टेशन बनाने की प्लानिंग भी कर रही है, जिससे नेटवर्क स्टेबिलिटी और इंटरनेट क्वालिटी और बेहतर हो सकेंगी.

एलन मस्क का भरोसा—भारत में Starlink की एंट्री तय?

कुछ दिनों पहले एलन मस्क ने एक पॉडकास्ट बातचीत में कहा कि Starlink नेटवर्क दुनिया भर में लगातार मजबूत हो रहा है और कंपनी भारत में आने को लेकर उत्साहित है. Zerodha के को-फाउंडर निखिल कामत के साथ ‘People by WTF Podcast’ में मस्क ने संकेत दिया कि Starlink का भारत में विस्तार एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो उन इलाकों को इंटरनेट उपलब्ध कराएगा जहां आज भी अच्छी ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं पहुंच पाई है. मस्क के बयान से साफ है कि भारत में Starlink की एंट्री काफी नजदीक है और कंपनी देशभर की डिजिटल कनेक्टिविटी को नई दिशा देने के लिए तैयार दिख रही है.