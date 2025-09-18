₹500 के झगड़े ने रोका Starlink का रास्ता? जानिए सरकार और TRAI की टकराव की पूरी कहानी
सरकार की सबसे बड़ी टेलीकॉम पॉलिसी बनाने वाली संस्था Digital Communications Commission (DCC) और रेगुलेटर TRAI (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के बीच कुछ बिंदुओं पर असहमति है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 18, 2025, 06:51 AM IST
भारत में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. इसमें सरकार की सबसे बड़ी टेलीकॉम पॉलिसी बनाने वाली संस्था Digital Communications Commission (DCC) और रेगुलेटर TRAI (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के बीच कुछ बिंदुओं पर असहमति है.

क्या है मामला?

भारत सरकार उपग्रह (Satellite) से इंटरनेट सेवाएं देने के लिए नियम बना रही है. TRAI ने कुछ सिफारिशें (recommendations) दी थीं, जिन पर अब DCC ने दोबारा विचार करने को कहा है. वजह ये है कि कुछ नियमों पर स्पष्टता की जरूरत बताई गई है.

किन बातों पर आपत्ति है?

1. शहरी ग्राहकों से 500 रुपये अतिरिक्त फीस

TRAI ने सुझाव दिया था कि शहरों (urban areas) के ग्राहकों से हर साल ₹500 अतिरिक्त लिए जाएं. लेकिन DCC को लगता है कि इससे बिलिंग में परेशानी आएगी और ग्रामीण व शहरी इलाकों को अलग पहचानना मुश्किल हो सकता है.

2. स्पेक्ट्रम चार्ज बहुत कम

TRAI ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए ₹3,500 प्रति MHz प्रति वर्ष का न्यूनतम चार्ज तय करने की बात कही थी. DCC को लगता है कि यह शुल्क बहुत कम है और इससे कंपनियां स्पेक्ट्रम लेकर इस्तेमाल न करें तो भी कोई नुकसान नहीं होगा. सरकार चाहती है कि चार्ज ज्यादा हो ताकि संसाधनों का दुरुपयोग न हो.

TRAI की सिफारिशें क्या हैं?

• ऑपरेटरों की सालाना कमाई का 4% फीस लिया जाए.

• सैटेलाइट इंटरनेट स्पेक्ट्रम की वैधता 5 साल हो, जिसे 2 साल और बढ़ाया जा सके.

कौन-कौन सी कंपनियां हैं रेस में?

• SpaceX की Starlink-  Elon Musk की कंपनी, जो भारत में Jio और Airtel के साथ मिलकर काम कर रही है.

• Eutelsat OneWeb-  यह कंपनी Bharti की पार्टनर है.

• Reliance Jio-SES-  Jio की सैटेलाइट यूनिट है.

• Amazon Kuiper-  अभी सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रही है.

ये सभी कंपनियां भारत के रिमोट इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल करना चाहती हैं.

सख्त सुरक्षा नियम

भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट के लिए सुरक्षा से जुड़े सख्त नियम बनाए हैं:

• सैटेलाइट सेवा कंपनियों को भारत के अंदर ही डेटा प्रोसेसिंग करनी होगी.

• किसी भी विदेशी लोकेशन से टर्मिनल या डेटा सेंटर नहीं जोड़ा जा सकता.

• कम से कम 20% ग्राउंड नेटवर्क भारत में बनाना होगा.

• खास हब और गेटवे के लिए सुरक्षा मंजूरी जरूरी होगी.

इसका असर क्या हो सकता है?

अगर DCC और TRAI के बीच सहमति नहीं बनती, तो लाइसेंस प्रक्रिया में देरी हो सकती है. इससे Starlink, OneWeb और Jio जैसी कंपनियों की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत टल सकती है. हालांकि, सरकार चाहती है कि भारत में सुरक्षित, किफायती और विश्वसनीय इंटरनेट हर कोने तक पहुंचे, लेकिन इसके लिए नियमों का साफ और व्यावहारिक होना जरूरी है.

FAQs

Q1. Starlink भारत में कब शुरू होगी?

Starlink ने भारत में साझेदार बना लिए हैं, लेकिन सरकारी मंजूरी और नियमों पर सहमति के बाद ही सेवा शुरू होगी.

Q2. शहरी क्षेत्रों में 500 रुपये अतिरिक्त क्यों लिए जाएंगे?

TRAI ने शहरी ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क लेने की सिफारिश की थी, लेकिन यह अभी विवाद का मुद्दा है.

Q3. क्या सभी कंपनियों को मंजूरी मिल गई है?

Eutelsat OneWeb और Jio Satellite को लाइसेंस मिल चुका है. Amazon Kuiper अभी मंजूरी का इंतजार कर रही है.

Q4. सुरक्षा नियमों का क्या असर होगा?

कंपनियों को भारत में ही नेटवर्क बनाना होगा और विदेशी सर्वर से जुड़ाव नहीं रख सकते, इससे डेटा सुरक्षा बढ़ेगी.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

Starlink India

;