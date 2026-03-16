मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच एलन मस्क का बड़ा दांव! आसमान से बरसेगा हाई-स्पीड डेटा, जानें क्या है नया प्लान

Elon Musk की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा Starlink अब कुवैत में भी शुरू हो गई है. मस्क ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बात की जानकारी दी. उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि अब स्टारलिंक कुवैत में उपलब्ध है और लोग इस सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस घोषणा के बाद स्टारलिंक के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें दिखाया गया कि पूरा कुवैत अब इस सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क की कवरेज में आ गया है. इसका मतलब है कि अब वहां के लोग स्टारलिंक किट खरीदकर सीधे सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं.

क्षेत्रीय तनाव के बीच आया बड़ा फैसला

स्टारलिंक का यह लॉन्च ऐसे समय हुआ है जब मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ा हुआ है. हाल के दिनों में Iran और Israel के बीच संघर्ष बढ़ा है और इसमें United States भी शामिल है. इस स्थिति का असर कुवैत पर भी पड़ा है. रिपोर्ट्स के अनुसार तेहरान ने कुवैत के कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें Kuwait International Airport जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल थे. इसी दौरान कुवैत में इंटरनेट सेवाओं में भी रुकावट देखी गई थी. हालांकि कुवैत की कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा कि इंटरनेट में आई दिक्कतों का सीधा संबंध इस संघर्ष से नहीं था.

क्या है स्टारलिंक और कैसे काम करता है

स्टारलिंक दरअसल एक सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा है जिसे SpaceX ने विकसित किया है. यह सेवा हजारों छोटे सैटेलाइट के नेटवर्क के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराती है. ये सैटेलाइट पृथ्वी से करीब 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो-अर्थ ऑर्बिट में घूमते हैं. कम ऊंचाई पर होने की वजह से डेटा तेजी से ट्रांसफर होता है और इंटरनेट की स्पीड भी काफी अच्छी मिलती है. इसके साथ ही लेटेंसी यानी नेटवर्क में देरी भी कम रहती है.

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इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह उन इलाकों में भी हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचा सकती है जहां फाइबर या मोबाइल नेटवर्क की पहुंच सीमित होती है. इस साल जनवरी में स्टारलिंक को अमेरिका की Federal Communications Commission से 7500 नए दूसरी पीढ़ी के सैटेलाइट लॉन्च करने की मंजूरी भी मिल चुकी है.

कुवैत में स्टारलिंक का इस्तेमाल कैसे करें

कुवैत में लोग सीधे स्टारलिंक की वेबसाइट पर जाकर इस सेवा के लिए साइन-अप कर सकते हैं. कंपनी ने यहां रेजिडेंशियल प्लान की कीमत 31 कुवैती दिनार प्रति महीने रखी है, जो भारतीय रुपये में करीब 9,300 रुपये के आसपास होती है. स्टारलिंक इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को एक हार्डवेयर किट भी खरीदनी होती है. कंपनी का मिनी किट लगभग 92 कुवैती दिनार यानी करीब 27,600 रुपये में मिलता है. वहीं स्टैंडर्ड किट की कीमत करीब 122 कुवैती दिनार यानी लगभग 36,700 रुपये है. कंपनी शुरुआती यूजर्स को पहला महीना मुफ्त में भी दे रही है, जिससे लोग इस सेवा को ट्राई कर सकें.

क्या भारत में भी आएगा स्टारलिंक?

एलन मस्क काफी समय से भारतीय बाजार में स्टारलिंक लाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि इसके लिए कंपनी को भारत सरकार से जरूरी नियामकीय मंजूरी अभी तक नहीं मिली है. दिलचस्प बात यह है कि दिसंबर 2025 में एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण स्टारलिंक की वेबसाइट पर भारत के लिए कीमत भी दिखाई देने लगी थी. उस समय वेबसाइट पर मासिक प्लान लगभग 8,600 रुपये बताया गया था. इसके बाद स्टारलिंक की वाइस प्रेसिडेंट Lauren Dreyer ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि कंपनी भारत के लोगों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए उत्साहित है और अंतिम सरकारी मंजूरी पाने की दिशा में काम कर रही है.

अगर भविष्य में सभी मंजूरियां मिल जाती हैं तो भारत जैसे बड़े देश में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा डिजिटल कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदल सकती है, खासकर उन ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में जहां आज भी तेज इंटरनेट की पहुंच सीमित है.