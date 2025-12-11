भारत में धूम मचाने को तैयार Starlink! ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलीं कंपनी की VP, Musk ने तुरंत Tweet कर कही ये बात

Jyotiraditya Scindia Starlink Meeting: भारत के पहाड़ी इलाकों से लेकर दूर-दराज के गांवों तक सुपरफास्ट इंटरनेट पहुंचाने की तैयारी तेज हो गई है. सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली एलन मस्क की कंपनी Starlink भारत में अपनी एंट्री की तैयारियों की रफ्तार और तेज कर चुकी है. इसी क्रम में Starlink की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रेयर ने भारत के कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की. मीटिंग के तुरंत बाद एलन मस्क ने खुद ट्वीट करके भारतीयों को लेकर उत्साह जताया जिसके बाद से ही देश में स्टारलिंक की लॉन्चिंग को लेकर चर्चा और तेज हो गई है.

एलन मस्क ने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को भारत में जल्द शुरू करने की अपनी इच्छा जाहिर की. उनका यह बयान स्टारलिंक की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस लॉरेन ड्रेयर और भारत सरकार के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच हुई मीटिंग के बाद आया है. मीटिंग के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सिंधिया ने लिखा कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भारत के दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों में सुपर इंटरनेट पहुंचाने में बड़ा रोल निभाएगी. मंत्री ने बताया कि स्टारलिंक और SpaceX की टॉप टीम के साथ बातचीत का मकसद भारत में सैटेलाइट के जरिए लास्ट-माइल इंटरनेट एक्सेस को आगे बढ़ाना है.

सिंधिया ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि जैसे-जैसे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल रूप से सशक्त भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं उसी क्रम में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी देश के सबसे दूर वाले इलाकों तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचाने और ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में हर नागरिक तक इंटरनेट पहुंच को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएगी.

मस्क ने कही ये बात

ज्योतिरादित्य सिंधिया की इसी पोस्ट पर शेयर करते हुए एलन मस्क ने लिखा कि Looking forward to serving India with @Starlink! यानी स्टारलिंक के साथ भारत में सर्विस शुरू करने के लिए उत्सुक हूं!

स्टारलिंक की लॉरेन ड्रेयर ने भी कहा कि कंपनी भारत के हर हिस्से में हाई स्पीड कनेक्टिविटी और डिजिटल सशक्तिकरण लाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार है.

गांव-देहात के लिए है Starlink

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मस्क ने हाल ही में एक में स्टारलिंक के उपयोग को लेकर विस्तार से बात की थी. इस दौरान उन्होंने साफ किया था कि फिजिक्स की सीमाओं के कारण स्टारलिंक घनी आबादी वाले शहरी इलाकों के लिए परफेक्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि स्टारलिंक घनी आबादी वाले शहर के शायद 1% या 2% को ही सर्विस दे सकता है. लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रभावी हो सकता है जहां इंटरनेट कनेक्शन बहुत खराब है.

कीमतों पर हुआ था विवाद

हाल ही में स्टारलिंक सर्विस की कीमतें ऑफिशियल वेबसाइट पर लीक हो गई थीं. जिसमें मंथली चार्ज ₹8600 और एकमुश्त हार्डवेयर चार्ज ₹34000 दिखाई गई थी. लेकिन इसको लेकर ड्रेयर ने तुरंत कीमतों का खंडन करते हुए कहा था कि वेबसाइट अभी लाइव नहीं हुई है और यह कीमत एक टेक्निकल खराबी के कारण डमी टेस्ट डेटा का हिस्सा थी.

