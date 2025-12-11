Advertisement
trendingNow13036670
Hindi Newsटेकभारत में धूम मचाने को तैयार Starlink! ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलीं कंपनी की VP, Musk ने तुरंत Tweet कर कही ये बात

भारत में धूम मचाने को तैयार Starlink! ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलीं कंपनी की VP, Musk ने तुरंत Tweet कर कही ये बात

Starlink India Launch: भारत के पहाड़ी रास्तों, जंगलों और दूर-दराज के गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का सपना अब पहले से कहीं ज्यादा करीब दिखने लगा है. सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी एलन मस्क की कंपनी Starlink ने भारत में कदम रखने की तैयारियों को और तेज कर दिया है. इसी सिलसिले में कंपनी की टॉप टीम और भारत सरकार के बीच हुई अहम बैठक हुई, जिसको लेकर मस्क ने भी बड़ी बात कह दी है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 11, 2025, 07:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत में धूम मचाने को तैयार Starlink! ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलीं कंपनी की VP, Musk ने तुरंत Tweet कर कही ये बात

Jyotiraditya Scindia Starlink Meeting: भारत के पहाड़ी इलाकों से लेकर दूर-दराज के गांवों तक सुपरफास्ट इंटरनेट पहुंचाने की तैयारी तेज हो गई है. सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली एलन मस्क की कंपनी Starlink भारत में अपनी एंट्री की तैयारियों की रफ्तार और तेज कर चुकी है. इसी क्रम में Starlink की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रेयर ने भारत के कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की. मीटिंग के तुरंत बाद एलन मस्क ने खुद ट्वीट करके भारतीयों को लेकर उत्साह जताया जिसके बाद से ही देश में स्टारलिंक की लॉन्चिंग को लेकर चर्चा और तेज हो गई है.

एलन मस्क ने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को भारत में जल्द शुरू करने की अपनी इच्छा जाहिर की. उनका यह बयान स्टारलिंक की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस लॉरेन ड्रेयर और भारत सरकार के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच हुई मीटिंग के बाद आया है. मीटिंग के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सिंधिया ने लिखा कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भारत के दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों में सुपर इंटरनेट पहुंचाने में बड़ा रोल निभाएगी. मंत्री ने बताया कि स्टारलिंक और SpaceX की टॉप टीम के साथ बातचीत का मकसद भारत में सैटेलाइट के जरिए लास्ट-माइल इंटरनेट एक्सेस को आगे बढ़ाना है.

सिंधिया ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि जैसे-जैसे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल रूप से सशक्त भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं उसी क्रम में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी देश के सबसे दूर वाले इलाकों तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचाने और ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में हर नागरिक तक इंटरनेट पहुंच को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

मस्क ने कही ये बात
ज्योतिरादित्य सिंधिया की इसी पोस्ट पर शेयर करते हुए एलन मस्क ने लिखा कि Looking forward to serving India with @Starlink! यानी स्टारलिंक के साथ भारत में सर्विस शुरू करने के लिए उत्सुक हूं!

स्टारलिंक की लॉरेन ड्रेयर ने भी कहा कि कंपनी भारत के हर हिस्से में हाई स्पीड कनेक्टिविटी और डिजिटल सशक्तिकरण लाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार है.

गांव-देहात के लिए है Starlink
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मस्क ने हाल ही में एक में स्टारलिंक के उपयोग को लेकर विस्तार से बात की थी. इस दौरान उन्होंने साफ किया था कि फिजिक्स की सीमाओं के कारण स्टारलिंक घनी आबादी वाले शहरी इलाकों के लिए परफेक्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि स्टारलिंक घनी आबादी वाले शहर के शायद 1% या 2% को ही सर्विस दे सकता है. लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रभावी हो सकता है जहां इंटरनेट कनेक्शन बहुत खराब है.

ये भी पढे़ंः Elon Musk भगवान में करते हैं विश्वास? साइंस के धुरंधर ने God पर दिया सबसे अनोखा जवाब

कीमतों पर हुआ था विवाद
हाल ही में स्टारलिंक सर्विस की कीमतें ऑफिशियल वेबसाइट पर लीक हो गई थीं. जिसमें मंथली चार्ज ₹8600 और एकमुश्त हार्डवेयर चार्ज ₹34000 दिखाई गई थी. लेकिन इसको लेकर ड्रेयर ने तुरंत कीमतों का खंडन करते हुए कहा था कि वेबसाइट अभी लाइव नहीं हुई है और यह कीमत एक टेक्निकल खराबी के कारण डमी टेस्ट डेटा का हिस्सा थी. 

ये भी पढे़ंः e-Passport: क्या है RFID वाला ई-पासपोर्ट? कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? जानिए सबकुछ

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Starlink India launchElon MuskJyotiraditya Scindia

Trending news

गलत हाथों में कांग्रेस पार्टी... राहुल का नाम लेकर वरिष्ठ मुस्लिम नेता ने उठाए सवाल
rahul gandhi news
गलत हाथों में कांग्रेस पार्टी... राहुल का नाम लेकर वरिष्ठ मुस्लिम नेता ने उठाए सवाल
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
Weather
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
DNA
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
PM Modi
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
sharad pawar
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
no snow
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
Punjab news in hindi
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Parliament Winter Session 2025
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
amit shah
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब