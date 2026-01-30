क्या Starlink लॉन्च करने जा रहा बिना सिम वाला स्मार्टफोन? एलन मस्क ने दिया सबसे बड़ा हिंट

टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक ऐलन मस्क जल्द स्मार्टफोन की दुनिया में भुचाल लाने जा रहे है. टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स (X) के बाद अब मस्क के पिटारे से 'Starlink Phone' निकलने वाला है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, मस्क ने संकेत दिए हैं कि यह फोन एप्पल के आईफोन और गूगल के एंड्रॉइड फोन्स से बिल्कुल अलग होने वाला है. अगर मस्क का यह प्लान हकीकत बनता है तो मोबाइल मार्केट में एक बिल्कुल नए स्मार्टफोन की एंट्री हो सकती है.

क्या होगा मस्क के फोन में खास?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक यूजर को जवाब देते हुए मस्क ने कहा कि वे एक स्टारलिंक फोन लाने का विचार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि यह डिवाइस आज के स्मार्टफोन जैसा बिल्कुल नहीं होगा. मस्क के अनुसार, यह फोन 'मैक्सिमम परफॉर्मेंस' और Neural Networks (AI) को चलाने के लिए ऑप्टिमाइज किया जाएगा. यानी इसमें ऐसी एआई चिप होगी जो इसे आम फोन से कहीं ज्यादा स्मार्ट बनाएगी. यह फोन सीधे स्टारलिंक के सैटेलाइट्स से जुड़ेगा. इसका मतलब है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हों आपके फोन में फुल नेटवर्क रहेगा.

कई AI फीचर्स से लैस होगा Starlink Phone

सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं, इस फोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भी खास जगह मिलने की बात कही जा रही है. माना जा रहा है कि यह डिवाइस ऐसे हार्डवेयर के साथ आ सकता है जो फोन में ही एआई आधारित काम तेजी से कर सके. इसमें स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट, बेहतर फोटो प्रोसेसिंग, ऑटोमैटिक कामों में मदद और पर्सनल सुझाव जैसे कई AI फीचर्स मिल सकते हैं.

मस्क का फोन कब तक होगा लॉन्च

हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि यह फोन कब तक लॉन्च होगा या इसकी कीमत क्या होगी. मस्क ने अभी इसको लेकर सिर्फ संभावना जताई है, पक्का ऐलान नहीं किया. लेकिन उनके बयान से इतना जरूर समझ आता है कि वे मोबाइल टेक्नोलॉजी को नए स्तर पर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं.

iPhone और Android के लिए खतरा क्यों?

आज की दुनिया में एप्पल और एंड्रॉइड का दबदबा है, लेकिन मस्क का फोन गेम-चेंजर साबित हो सकता है. क्योंकि इस फोन को चलाने के लिए किसी सिम कार्ड या स्थानीय मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होगी. यह स्पेसएक्स के सैटेलाइट नेटवर्क पर चलेगा. मस्क के इस फोन में हाई-स्पीड इंटरनेट और प्राइवेसी का ऐसा लेवल मिल सकता है जो मौजूदा कंपनियां देने में नाकाम रही हैं. इसमें मस्क की अपनी एआई कंपनी 'xAI' का सीधा सपोर्ट मिलेगा, जिससे यह फोन आपके लिए एक 'पर्सनल असिस्टेंट' की तरह काम करेगा.

मस्क का 'मास्टर प्लान'

एलन मस्क पहले भी कह चुके हैं कि अगर एप्पल और गूगल ने अपने ऐप स्टोर से 'X' (ट्विटर) को हटाया या उन पर बहुत ज्यादा पाबंदी लगाई, तो वे अपना खुद का स्मार्टफोन बना लेंगे. अब स्टारलिंक के जरिए वे इस दिशा में कदम बढ़ाते दिख रहे हैं. हालांकि, अभी यह प्रोजेक्ट शुरुआती दौर में है, लेकिन मस्क का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि वे जो ठान लेते हैं, वो कर के दिखाते हैं. मस्क का यह फोन एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन सकता है.

