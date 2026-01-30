Advertisement
trendingNow13091655
Hindi Newsटेकक्या Starlink लॉन्च करने जा रहा बिना सिम वाला स्मार्टफोन? एलन मस्क ने दिया सबसे बड़ा हिंट

क्या Starlink लॉन्च करने जा रहा बिना सिम वाला स्मार्टफोन? एलन मस्क ने दिया सबसे बड़ा हिंट

दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क अब स्मार्टफोन की दुनिया में भूकंप लाने की तैयारी में हैं. टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स (X) के बाद अब मस्क अपने पिटारे से 'Starlink Phone' निकालने की योजना बना रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मस्क ने साफ हिंट दिए हैं कि यह फोन एप्पल के आईफोन और गूगल के एंड्रॉइड फोन्स से बिल्कुल अलग होने वाला हैं. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 30, 2026, 03:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या Starlink लॉन्च करने जा रहा बिना सिम वाला स्मार्टफोन? एलन मस्क ने दिया सबसे बड़ा हिंट

टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक ऐलन मस्क जल्द स्मार्टफोन की दुनिया में भुचाल लाने जा रहे है. टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स (X) के बाद अब मस्क के पिटारे से 'Starlink Phone' निकलने वाला है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, मस्क ने संकेत दिए हैं कि यह फोन एप्पल के आईफोन और गूगल के एंड्रॉइड फोन्स से बिल्कुल अलग होने वाला है. अगर मस्क का यह प्लान हकीकत बनता है तो मोबाइल मार्केट में एक बिल्कुल नए स्मार्टफोन की एंट्री हो सकती है. 

क्या होगा मस्क के फोन में खास?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक यूजर को जवाब देते हुए मस्क ने कहा कि वे एक स्टारलिंक फोन लाने का विचार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि यह डिवाइस आज के स्मार्टफोन जैसा बिल्कुल नहीं होगा. मस्क के अनुसार, यह फोन 'मैक्सिमम परफॉर्मेंस' और Neural Networks (AI) को चलाने के लिए ऑप्टिमाइज किया जाएगा. यानी इसमें ऐसी एआई चिप होगी जो इसे आम फोन से कहीं ज्यादा स्मार्ट बनाएगी. यह फोन सीधे स्टारलिंक के सैटेलाइट्स से जुड़ेगा. इसका मतलब है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हों आपके फोन में फुल नेटवर्क रहेगा. 

कई AI फीचर्स से लैस होगा Starlink Phone
सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं, इस फोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भी खास जगह मिलने की बात कही जा रही है. माना जा रहा है कि यह डिवाइस ऐसे हार्डवेयर के साथ आ सकता है जो फोन में ही एआई आधारित काम तेजी से कर सके. इसमें स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट, बेहतर फोटो प्रोसेसिंग, ऑटोमैटिक कामों में मदद और पर्सनल सुझाव जैसे कई AI फीचर्स मिल सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- कौन सी सरकारी स्कीम है आपके काम की? घर बैठे इस वेबसाइट से 2 मिनट में देखें पूरी...

मस्क का फोन कब तक होगा लॉन्च
हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि यह फोन कब तक लॉन्च होगा या इसकी कीमत क्या होगी. मस्क ने अभी इसको लेकर सिर्फ संभावना जताई है, पक्का ऐलान नहीं किया. लेकिन उनके बयान से इतना जरूर समझ आता है कि वे मोबाइल टेक्नोलॉजी को नए स्तर पर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं.

iPhone और Android के लिए खतरा क्यों?
आज की दुनिया में एप्पल और एंड्रॉइड का दबदबा है, लेकिन मस्क का फोन गेम-चेंजर साबित हो सकता है. क्योंकि इस फोन को चलाने के लिए किसी सिम कार्ड या स्थानीय मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होगी. यह स्पेसएक्स के सैटेलाइट नेटवर्क पर चलेगा. मस्क के इस फोन में हाई-स्पीड इंटरनेट और प्राइवेसी का ऐसा लेवल मिल सकता है जो मौजूदा कंपनियां देने में नाकाम रही हैं. इसमें मस्क की अपनी एआई कंपनी 'xAI' का सीधा सपोर्ट मिलेगा, जिससे यह फोन आपके लिए एक 'पर्सनल असिस्टेंट' की तरह काम करेगा.  

मस्क का 'मास्टर प्लान'
एलन मस्क पहले भी कह चुके हैं कि अगर एप्पल और गूगल ने अपने ऐप स्टोर से 'X' (ट्विटर) को हटाया या उन पर बहुत ज्यादा पाबंदी लगाई, तो वे अपना खुद का स्मार्टफोन बना लेंगे. अब स्टारलिंक के जरिए वे इस दिशा में कदम बढ़ाते दिख रहे हैं. हालांकि, अभी यह प्रोजेक्ट शुरुआती दौर में है, लेकिन मस्क का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि वे जो ठान लेते हैं, वो कर के दिखाते हैं. मस्क का यह फोन एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन सकता है. 

यह भी पढ़ें:- आ गया रियलमी का 'धाकड़' स्मार्टफोन! 10,001mAh बैटरी के साथ मिल रहा 144Hz कर्व्ड...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Elon MuskStarlink smartphoneElon Musk smartphoneSpaceX

Trending news

बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
amit shah
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
Farmer Burned Alive
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
Sunetra Pawar
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
Mumbai Taxi Scam
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
Nipah Virus India
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
Telangana NEWS
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
Hamid Ansari
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार
Hospital
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार