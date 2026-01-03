आसमान से नीचे आ रहे हैं Starlink के सैटेलाइट्स, मस्क ने अचानक लिया रास्ता बदलने का फैसला; अंतरिक्ष में होने वाला है बदलाव

Starlink 2026 Plan: भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च करने की तैयारी करने वाली एलन मस्क की कंपनी Starlink ने अपने सैटेलाइट नेटवर्क को लेकर बड़े बदलाव करने का ऐलान किया है. स्पेसएक्स ने अपने स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क को लेकर एक बड़ी तकनीकी योजना का खुलासा किया है. कंपनी इस साल यानी 2026 तक अपने हजारों सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में उनकी मौजूदा जगह से हटाकर पृथ्वी के और पास लाने की तैयारी कर रही है. अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स का रास्ता बदलने और पृथ्वी के करीब आने से आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा और इसके पीछे क्या कारण है आइए समझते हैं.

कम कर दी जाएगी दूरी

आपकी जानकारी के लिए अभी स्टारलिंक के ज्यादातर सैटेलाइट पृथ्वी से करीब 500 से 550 किमी की दूरी पर चक्कर लगा रहे हैं. Starlink इसी दूरी को कम करके 480 किमी के दायरे में लाने की योजना बना रही है. जानकारों का मानना है कि सैटेलाइट धरती से जिनते ही पास होंगे डेटा ट्रांसफर में लगने वाला समय उतना ही कम होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा यूजर्स को होगा, उनका इंटरनेट और भी सुपरफास्ट हो जाएगा.

इस फैसले से क्या होगा फायदा

अंतरिक्ष में बढ़ती भीड़ और कचरे (Space Debris) को लेकर वैज्ञानिक काफी सालों से लगातार चेतावनी दे रहे हैं. स्टारलिंक ने बताया कि कम ऊंचाई पर वायुमंडल का दबाव ज्यादा होता है. इसका फायदा यह है कि अगर कोई सैटेलाइट खराब भी हो जाती है तो वह सालों तक अंतरिक्ष में भटकने के बजाय कुछ ही हफ्तों में अपने आप पृथ्वी के वातावरण में खिंचकर आएगा और जलकर राख हो जाएगा. विज्ञान की भाषा में इसे सेल्फ-क्लीनिंग एनवायरमेंट कहते हैं.

इस वजह से लिया गया फैसला

बीते महीने दिसंबर में हुए एक हैरान कर देने वाली घटना में स्टारलिंक का एक सैटेलाइट 418 किमी की ऊंचाई पर फेल हो गया था, इससे मलबा पैदा हुआ था. हालांकि 9,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स में से केवल 2 का फेल होना एक अच्छा रिकॉर्ड है लेकिन कंपनी अब किसी भी बड़े खतरे को लेना नहीं चाहती है इसके लिए पहले से ही जरूरी सावधानी बरत रही है.

स्पेसएक्स इस पूरी प्रक्रिया के लिए अमेरिकी स्पेस कमांड और अंतरराष्ट्रीय रेगुलेटर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है जिससे सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में सुरक्षा का एक नया पैमाना सेट किया जा सके.

