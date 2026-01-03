Advertisement
trendingNow13062179
Hindi Newsटेकआसमान से नीचे आ रहे हैं Starlink के सैटेलाइट्स, मस्क ने अचानक लिया रास्ता बदलने का फैसला; अंतरिक्ष में होने वाला है बदलाव

आसमान से नीचे आ रहे हैं Starlink के सैटेलाइट्स, मस्क ने अचानक लिया रास्ता बदलने का फैसला; अंतरिक्ष में होने वाला है बदलाव

Starlink 2026 Plan: दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने अंतरिक्ष में मौजूद अपने सैटेलाइट्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मस्क की कंपनी Starlink ने अपने सैटेलाइट्स को उनकी मौजूदा ऊंचाई से नीचे पृथ्वी के और करीब लाने का एक बड़ा फैसला लिया है. आखिर ऐसा क्या हुआ कि मस्क को अचानक अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स का रास्ता बदलना पड़ा? आइए जानते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 03, 2026, 06:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आसमान से नीचे आ रहे हैं Starlink के सैटेलाइट्स, मस्क ने अचानक लिया रास्ता बदलने का फैसला; अंतरिक्ष में होने वाला है बदलाव

Starlink 2026 Plan: भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च करने की तैयारी करने वाली एलन मस्क की कंपनी Starlink ने अपने सैटेलाइट नेटवर्क को लेकर बड़े बदलाव करने का ऐलान किया है. स्पेसएक्स ने अपने स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क को लेकर एक बड़ी तकनीकी योजना का खुलासा किया है. कंपनी इस साल यानी 2026 तक अपने हजारों सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में उनकी मौजूदा जगह से हटाकर पृथ्वी के और पास लाने की तैयारी कर रही है. अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स का रास्ता बदलने और पृथ्वी के करीब आने से आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा और इसके पीछे क्या कारण है आइए समझते हैं.

कम कर दी जाएगी दूरी
आपकी जानकारी के लिए अभी स्टारलिंक के ज्यादातर सैटेलाइट पृथ्वी से करीब 500 से 550 किमी की दूरी पर चक्कर लगा रहे हैं. Starlink इसी दूरी को कम करके 480 किमी के दायरे में लाने की योजना बना रही है. जानकारों का मानना है कि सैटेलाइट धरती से जिनते ही पास होंगे डेटा ट्रांसफर में लगने वाला समय उतना ही कम होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा यूजर्स को होगा, उनका इंटरनेट और भी सुपरफास्ट हो जाएगा.

इस फैसले से क्या होगा फायदा
अंतरिक्ष में बढ़ती भीड़ और कचरे (Space Debris) को लेकर वैज्ञानिक काफी सालों से लगातार चेतावनी दे रहे हैं. स्टारलिंक ने बताया कि कम ऊंचाई पर वायुमंडल का दबाव ज्यादा होता है. इसका फायदा यह है कि अगर कोई सैटेलाइट खराब भी हो जाती है तो वह सालों तक अंतरिक्ष में भटकने के बजाय कुछ ही हफ्तों में अपने आप पृथ्वी के वातावरण में खिंचकर आएगा और जलकर राख हो जाएगा. विज्ञान की भाषा में इसे सेल्फ-क्लीनिंग एनवायरमेंट कहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः उल्टा पड़ गया ट्रंप का दांव! जिनपिंग के एक ऐलान से Nvidia के उड़े होश

इस वजह से लिया गया फैसला
बीते महीने दिसंबर में हुए एक हैरान कर देने वाली घटना में स्टारलिंक का एक सैटेलाइट 418 किमी की ऊंचाई पर फेल हो गया था, इससे मलबा पैदा हुआ था. हालांकि 9,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स में से केवल 2 का फेल होना एक अच्छा रिकॉर्ड है लेकिन कंपनी अब किसी भी बड़े खतरे को लेना नहीं चाहती है इसके लिए पहले से ही जरूरी सावधानी बरत रही है.

स्पेसएक्स इस पूरी प्रक्रिया के लिए अमेरिकी स्पेस कमांड और अंतरराष्ट्रीय रेगुलेटर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है जिससे सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में सुरक्षा का एक नया पैमाना सेट किया जा सके.

ये भी पढे़ंः 21 साल की उम्र और ₹2.5 करोड़ की सैलरी! न इंटरव्यू, न कोई लंबा राउंड; काबिलियत देख...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Starlink India launchElon Musk

Trending news

DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
DNA Analysis
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
hindi Jammu and Kashmir news
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
India Interesting Facts
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
Mehbuba Mufti
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
social media
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
500 note fact check
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
Bhagwant Mann Punjab CM
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
Umar Khalid
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
Pakistan
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ