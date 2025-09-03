OpenAI ने आंख बंद कर की ₹96803945700 की डील! अब ये भारतीय चमकाएगा ChatGPT का भविष्य; कौन हैं Vijay Raji?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में लगातार नई हलचलें देखने को मिल रही हैं. इस बार सुर्खियों में है OpenAI, जिसने अपनी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने घोषणा की है कि वह Statsig नाम की प्रोडक्ट एनालिटिक्स कंपनी को 1.1 बिलियन डॉलर (करीब 9,200 करोड़ रुपये) में खरीद रही है. इसके साथ ही OpenAI ने अपने टॉप मैनेजमेंट में भी बड़े बदलाव किए हैं.

कौन हैं Statsig और क्यों खरीदी गई?

Statsig एक मशहूर प्रोडक्ट एनालिटिक्स कंपनी है, जो खासकर A/B टेस्टिंग टूल्स के लिए जानी जाती है. यह कंपनी प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटेशन और ऑप्टिमाइजेशन में माहिर है. OpenAI को उम्मीद है कि Statsig की टेक्नोलॉजी से उसके प्रोडक्ट्स जैसे ChatGPT और Codex और भी बेहतर होंगे और स्केल करने में आसानी होगी. कंपनी का कहना है कि अधिग्रहण के बाद भी Statsig अपने ग्राहकों को उसी तरह सर्विस देती रहेगी और उसका दफ्तर सिएटल से ही ऑपरेट करेगा.

Statsig के फाउंडर को मिला बड़ा रोल

Statsig के फाउंडर और सीईओ विजये राजी (Vijaye Raji) अब OpenAI में शामिल होंगे. उन्हें नया बनाया गया पद CTO of Applications दिया गया है. इस रोल में वे ChatGPT और Codex जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की इंजीनियरिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी संभालेंगे. वे सीधे Fidji Simo, OpenAI की नई CEO of Applications, को रिपोर्ट करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं Fidji Simo?

Fidji Simo, जो पहले Instacart की CEO रह चुकी हैं, अगस्त 2025 में OpenAI की CEO of Applications बनी थीं. उनका काम है OpenAI के कंज्यूमर और बिजनेस प्रोडक्ट्स को ग्लोबली ग्रोथ देना. Statsig का अधिग्रहण और नई टीम स्ट्रक्चर उसी रणनीति का हिस्सा है.

श्रीनिवास नारायणन को नया पद

OpenAI के पुराने इंजीनियरिंग हेड श्रीनिवास नारायणन को नया बनाया गया पद CTO of B2B Applications दिया गया है. वे अब कंपनियों, स्टार्टअप्स और सरकारी क्लाइंट्स के लिए बने प्रोडक्ट्स को लीड करेंगे. वे COO ब्रैड लाइटकैप को रिपोर्ट करेंगे.

केविन वील की नई जिम्मेदारी

OpenAI के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर केविन वील अब रिसर्च डिवीजन में शिफ्ट हो गए हैं. वे VP of AI for Science बनकर नई रिसर्च टीम बनाएंगे. इस बदलाव के बाद ChatGPT टीम अब फिज्डी सिमो को रिपोर्ट करेगी.

OpenAI का विजन क्या है?

इन सभी बदलावों से साफ है कि OpenAI अब सिर्फ AI मॉडल बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहता. कंपनी का लक्ष्य है कि वह कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और बिजनेस मार्केट दोनों पर मजबूत पकड़ बनाए.

• Statsig की खरीद से उसे प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटेशन की ताकत मिलेगी.

• नए टॉप लीडर्स से कंपनी की एप्लिकेशन डिवीजन और तेज़ी से बढ़ेगी.

• रिसर्च और प्रोडक्ट दोनों पर अलग-अलग मजबूत लीडरशिप होगी.

FAQs

Q1. OpenAI ने Statsig को कितने में खरीदा है?

OpenAI ने Statsig को 1.1 बिलियन डॉलर में खरीदा है.

Q2. Statsig किस चीज के लिए मशहूर है?

Statsig अपने A/B टेस्टिंग और प्रोडक्ट एनालिटिक्स टूल्स के लिए जानी जाती है.

Q3. अधिग्रहण के बाद Statsig का क्या होगा?

Statsig अपनी टीम और ऑफिस के साथ स्वतंत्र रूप से काम जारी रखेगी, लेकिन अब वह OpenAI की कंपनी होगी.

Q4. OpenAI में कौन-कौन नए टॉप लीडर बने हैं?

विजये राजी (CTO of Applications), श्रीनिवास नारायणन (CTO of B2B Applications) और केविन वील (VP of AI for Science).