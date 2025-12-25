Advertisement
trendingNow13052809
Hindi NewsटेकSteam Down: क्रिसमस पर गेमर्स का टूटा दिल! स्टीम हुआ ठप, भारत से लेकर अमेरिका तक के यूजर्स परेशान

Steam Down: क्रिसमस पर गेमर्स का टूटा दिल! स्टीम हुआ ठप, भारत से लेकर अमेरिका तक के यूजर्स परेशान

Steam Server Down: पॉपुलर गेमिंग प्लेटफॉर्म Steam से जुड़ बड़ी खबर सामने आ रही है.  क्रिसमस के जश्न के बीच दुनिया भर के करोड़ों गेमर्स को बड़ा झटका लगा. गेमिंग प्लेटफॉर्म Steam की सर्विस अचानक ठप हो गई. जहां एक ओर खिलाड़ी नए गेम्स और दोस्तों के साथ ऑनलाइन मुकाबले की तैयारी में थे, वहीं सर्वर डाउन होने से गेमिंग का शोर पूरी तरह खामोश हो गया. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 25, 2025, 11:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Steam Down: क्रिसमस पर गेमर्स का टूटा दिल! स्टीम हुआ ठप, भारत से लेकर अमेरिका तक के यूजर्स परेशान

Steam Server Down: क्रिसमस के जश्न के बीच दुनियाभर के गेमर्स को बड़ा झटका लगा है. सबसे फेमस गेमिंग प्लेटफॉर्म Steam की सर्विस अचानक ठप पड़ गई. इससे छुट्टी के दिन ऑनलाइन गेम खेलने की प्लानिंग करने वाले लाखों यूजर्स को झटका लगा है वह घंटों तक लॉग-इन, गेम डाउनलोड और मल्टीप्लेयर एक्सेस नहीं कर पा रहे. अचानक आई इस टेक्निकल समस्या ने क्रिसमस के दिन गेमिंग का शोर रोक दिया है और सोशल मीडिया पर यूजर्स शिकायत कर रहे हैं.

क्रिसमस के खास मौके पर गेमिंग प्लेटफॉर्म Steam की सर्विस में कुछ खामी आ गई. जिससे अमेरिका से लेकर भारत तक हजारों यूजर्स सर्वर डाउन होने के कारण से परेशान हो गए.

क्रिसमस की रात आधी रात के करीब स्टीम के सर्वर डाउन होना शुरू हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे भारत में 88%  यूजर्स तो वहीं अमेरिका में 78% यूजर्स को सर्वर कनेक्शन जैसे समस्या आई.

अमेरिका में रात से लेकर सुबह के समय तक यह समस्या बनी रही जिससे हजारों यूजर्स प्रभावित हुए.

यूजर्स को क्या हो रही समस्या?
आउटेज ट्रैकिंग साइट DownDetector की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में करीब 14,000 और भारत में भी हजारों सैकड़ों ने इसकी शिकायत की है. सबसे ज्यादा समस्या सर्वर कनेक्शन, लॉगिन और गेम परचेज यानी गेम खरीदने में हुई है. भारत की राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों से सबसे ज्यादा लोगों ने इस समस्या की रिपोर्ट सोशल मीडिया के दूसरे-दूसरे प्लेटफॉर्म पर दर्ज की है.

रूटीन मेंटेनेंस नहीं तो क्या टेक्निकल खराबी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह कोई रूटीन मेंटेनेंस नहीं बल्कि टेक्निकल खराबी है . स्टीम का स्टोर, कम्युनिटी पेज और वेब API पूरी तरह से ऑफलाइन हो गए थे. लेकिन  कुछ ऑफलाइन गेम्स जैसे Bloodlines 2 और The Last of Us 2 चलते रहे लेकिन गेम की मैचमेकिंग और कम्युनिटी फीचर्स बंद हो गए थे.

ये भी पढ़ेंः नेटवर्क फुल है फिर भी नहीं आ रहा OTP? फोन के मैसेज बॉक्स में करें ये छोटा सा बदलाव

क्रिसमस के मौके पर मिली छुट्टियों का फायदा उठाकर जब गेमर्स नए गेम्स खेलने और दोस्तों के साथ ऑनलाइन मुकाबला करने की तैयारी में थे तभी इस आउटेज ने उनके उत्साह पर पानी फेर दिया. फिलहाल सर्विस धीरे-धीरे बहाल हो रही हैं. लेकिन अभी भी कुछ यूजर्स को टेक्निकल समस्या का सामना करना पड़ रहा है.  स्टीम की पैरेंट कंपनी Valve की ओर से इस पर अभी कोई आजिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

ये भी पढे़ंः Social Media पर मचाना है तहलका? ये रहे 5 सबसे सस्ते 'Selfie King' स्मार्टफोन्स

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Steam server downSteam outage

Trending news

बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा