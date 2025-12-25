Steam Down: क्रिसमस पर गेमर्स का टूटा दिल! स्टीम हुआ ठप, भारत से लेकर अमेरिका तक के यूजर्स परेशान

Steam Server Down: क्रिसमस के जश्न के बीच दुनियाभर के गेमर्स को बड़ा झटका लगा है. सबसे फेमस गेमिंग प्लेटफॉर्म Steam की सर्विस अचानक ठप पड़ गई. इससे छुट्टी के दिन ऑनलाइन गेम खेलने की प्लानिंग करने वाले लाखों यूजर्स को झटका लगा है वह घंटों तक लॉग-इन, गेम डाउनलोड और मल्टीप्लेयर एक्सेस नहीं कर पा रहे. अचानक आई इस टेक्निकल समस्या ने क्रिसमस के दिन गेमिंग का शोर रोक दिया है और सोशल मीडिया पर यूजर्स शिकायत कर रहे हैं.

क्रिसमस के खास मौके पर गेमिंग प्लेटफॉर्म Steam की सर्विस में कुछ खामी आ गई. जिससे अमेरिका से लेकर भारत तक हजारों यूजर्स सर्वर डाउन होने के कारण से परेशान हो गए.

क्रिसमस की रात आधी रात के करीब स्टीम के सर्वर डाउन होना शुरू हुआ.

इससे भारत में 88% यूजर्स तो वहीं अमेरिका में 78% यूजर्स को सर्वर कनेक्शन जैसे समस्या आई.

अमेरिका में रात से लेकर सुबह के समय तक यह समस्या बनी रही जिससे हजारों यूजर्स प्रभावित हुए.

यूजर्स को क्या हो रही समस्या?

आउटेज ट्रैकिंग साइट DownDetector की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में करीब 14,000 और भारत में भी हजारों सैकड़ों ने इसकी शिकायत की है. सबसे ज्यादा समस्या सर्वर कनेक्शन, लॉगिन और गेम परचेज यानी गेम खरीदने में हुई है. भारत की राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों से सबसे ज्यादा लोगों ने इस समस्या की रिपोर्ट सोशल मीडिया के दूसरे-दूसरे प्लेटफॉर्म पर दर्ज की है.

रूटीन मेंटेनेंस नहीं तो क्या टेक्निकल खराबी?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह कोई रूटीन मेंटेनेंस नहीं बल्कि टेक्निकल खराबी है . स्टीम का स्टोर, कम्युनिटी पेज और वेब API पूरी तरह से ऑफलाइन हो गए थे. लेकिन कुछ ऑफलाइन गेम्स जैसे Bloodlines 2 और The Last of Us 2 चलते रहे लेकिन गेम की मैचमेकिंग और कम्युनिटी फीचर्स बंद हो गए थे.

क्रिसमस के मौके पर मिली छुट्टियों का फायदा उठाकर जब गेमर्स नए गेम्स खेलने और दोस्तों के साथ ऑनलाइन मुकाबला करने की तैयारी में थे तभी इस आउटेज ने उनके उत्साह पर पानी फेर दिया. फिलहाल सर्विस धीरे-धीरे बहाल हो रही हैं. लेकिन अभी भी कुछ यूजर्स को टेक्निकल समस्या का सामना करना पड़ रहा है. स्टीम की पैरेंट कंपनी Valve की ओर से इस पर अभी कोई आजिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

