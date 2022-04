बेचने जा रहे हैं अपना Smartphone? सबसे पहले करें ये काम, चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत

How to Factory Reset Smartphone before Selling: आज के समय में स्मार्टफोन खरीदते समय एक्सचेंज ऑफर मिलना एक आम बात है. अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए अपना पुराना स्मार्टफोन बेच रहे हैं या फिर आप अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट करने जा रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए जरूरी जानकारी है. आज हम आपको फैक्ट्री रीसेट करने का एक ऐसा प्रोसेस बता रहे हैं जिसका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए वरना आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है.

फोन को फैक्ट्री रीसेट करना

अगर आप अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो आपके फोन का सारा डेटा और ऐप्स डिलीट हो जाएंगे और आपका फोन बिल्कुल नया सा हो जाएगा. इसलिए यह जरूरी है कि ऐसा करने से पहले आपको अपने फोन के जरूरी डेटा और फाइल्स को बैकअप कर लेना चाहिए. आज हम आपको एंड्रॉयड स्मार्टफोन को फैक्ट्री रीसेट करने का तरीका बताने जा रहे हैं.

एंड्रॉयड स्मार्टफोन को ऐसे करें फैक्ट्री रीसेट

फोन को रीसेट करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपका स्मार्टफोन पूरा चार्ज हो और आप रीसेट करते समय फोन को चार्जिंग पर लगाएं रखें. अब अपने स्मार्टफोन में सेटिंग्स खोलें और उसमें ‘सिस्टम’ ऑप्शन को सिलेक्ट करें. इसमें ‘रीसेट’ को सिलेक्ट करें और फिर ‘ईरेज ऑल डेटा’ (फैक्ट्री रीसेट) पर क्लिक करें. अगर मांगा जाता है तो अपना पिन फीड करें और फिर इसके बाद फोन अपने आप फैक्ट्री रीसेट कर देगा.

रिकवरी मोड के साथ ऐसे करें फैक्ट्री रीसेट

अगर आप रिकवरी मोड का इस्तेमाल करते हुए अपने स्मार्टफोन को फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, तो ऐसा भी किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करें और फिर पावर और वॉल्यूम बटन को तब तक एक साथ प्रेस करे रहें जब तक स्क्रीन स्मार्ट नहीं हो जाती है. आपको अपनी आंखों के सामने स्टार्ट वर्ड वाली स्क्रीन दिखेगी जो पावर, वॉल्यूम और नैवीगेशन इन्स्ट्रक्शन की ओर इशारा कर रही होगी. आपको बता दें कि यहां आपको सिलेक्ट करने के लिए पावर बटन का इस्तेमाल करना होगा और नैविगेट करने के लिए वॉल्यूम बटन को यूज करना होगा.

अब जब तक आपको अपनी स्क्रीन पर ‘रिकवरी मोड’ का ऑप्शन नहीं दिखाई देता है, वॉल्यूम का नीचे वाला बटन दबाते रहें. पावर बटन की मदद से जैसे ही आप रिकवरी मोड को सिलेक्ट करेंगे, आपका स्मार्टफोन अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा. इसके बाद पावर बटन को प्रेस करके रखिए और फिर इसी के साथ वॉल्यूम का ऊपर वाला बटन दबाइए. फिर वॉल्यूम बटन का इस्तेमाल करते हुए ‘वाइप डेटा’ या ‘फैक्ट्री रीसेट’ को सिलेक्ट करें और कन्फर्म करें. इस तरह आपका फोन फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा जिसके बाद आप अपने सिस्टम को रीबूट कर सकते हैं.