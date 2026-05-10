2011 की उस दोपहर क्या हुआ था? जब Steve Jobs ने Tim Cook को सौंपी थी Apple की कमान, बोले थे-'मुझसे कभी मत पूछना...'

Steve Jobs Advice To Tim Cook: दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में शामिल Apple की सफलता के पीछे सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि एक ऐसी सलाह भी है जिसे स्टीव जॉब्स ने अपनी विरासत के रूप में टिम कुक को सौंपा था. साल 2011 में एप्पल की कमान सौंपते समय जॉब्स ने कुक से जो कहा था, उसने न केवल कुक के अपनाया बल्कि एप्पल को दिवालिया होने की कगार से निकालकर 3 ट्रिलियन डॉलर के साम्राज्य तक पहुंचा दिया.

यह मत पूछना कि मैं...

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक विडियो में कुक बताते हैं कि साल 2011 के अगस्त में जब एक दिन स्टीव जॉब्स ने टिम कुक को अपने घर बुलाया, तब तक कुक को अंदाजा नहीं था कि उन्हें कंपनी की बागडोर पूरी तरह संभालने के लिए कहा जाएगा. बातचीत के दौरान जॉब्स ने उनसे कहा कि वे चाहते हैं कि कुक ही अगले CEO बनें. पहले तो कुक ने इस बात का विरोध किया. फिर कुक ने सवाल किया कि क्या आप सच में पक्का हैं कि अब आप CEO नहीं बनना चाहते?

जॉब्स ने अपना मन बना लिया था. और उन्होंने कुक को एक ऐसी सलाह दी, जिसने Apple को आगे बढ़ाने के उनके तरीके को पूरी तरह से बदल दिया. जॉब्स की सलाह थी कि मुझसे कभी यह मत पूछना कि मैं क्या करता. बस वही करना जो सही हो. जॉब्स के ऐसा कहने के पीछे एक खास वजह थी. कुक के मुताबिक उन्होंने इसके पीछे की पूरी कहानी सुनाई. जॉब्स द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बहुत करीब थे. उन्होंने Disney का ऐसा भी समय देखा था, जहां लोग बस बैठे-बैठे इस बात पर चर्चा करते रहते थे कि फाउंडर वॉल्ट इस स्थिति में क्या करते. और वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि Apple के साथ भी ऐसा ही हो.

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जॉब्स का मानना था कि किसी भी कंपनी को अपने फाउंडर के फैसलों की नकल करने के बजाय बदलते समय के साथ खुद को ढालना चाहिए. वह नहीं चाहते थे कि एप्पल के अधिकारी पुराने फैसलों की बहस में उलझकर इनोवेशन को ही रोक दें.

Tim Cook on the final piece of advice Steve Jobs gave him before handing over Apple: Cook recalls being called to Jobs' house, where Jobs told him he wanted him to be the next CEO. Cook pushed back at first. He called me over to his house. He told me he wanted me to be the… pic.twitter.com/o6oEnsqiW3 Big Brain Business (@BigBrainBizness) May 8, 2026

टिम कुक का दौर

जॉब्स की इस सलाह का असर यह हुआ कि टिम कुक ने एप्पल को अपने हिसाब से आगे बढ़ाया. जहां जॉब्स के समय कंपनी पूरी तरह से नए और प्रोडक्ट्स पर काम करती थी, वहीं कुक ने ऑपरेशंस, सप्लाई चेन और सर्विसेज बिजनेस जैसे Apple Music, iCloud पर भी फोकस किया.

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कुक के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां-

एप्पल सिलिकॉन

इंटेल का साथ छोड़ खुद के चिप्स बनाना.

मार्केट कैप

एप्पल पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने 3 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू को छुआ.

आईफोन के साथ-साथ वियरेबल्स को एक बड़ा मार्केट बनाया.

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