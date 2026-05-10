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2011 की उस दोपहर क्या हुआ था? जब Steve Jobs ने Tim Cook को सौंपी थी Apple की कमान, बोले थे-'मुझसे कभी मत पूछना...'

Steve Jobs Advice To Tim Cook: एप्पल जिसके दीवाने दुनिया भर में हैं, उस कंपी की नींव स्टीव जॉब्स ने रखी थी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2011 में जब स्टीव जॉब्स अपनी बीमारी के चलते कंपनी की बागडोर टिम कुक को सौंप रहे थे, तब उन्होंने कुक को एक ऐसी 'गुप्त सलाह' दी थी जिसने एप्पल का पूरा भविष्य ही बदल कर रख दिया?

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 10, 2026, 08:16 AM IST
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2011 की उस दोपहर क्या हुआ था? जब Steve Jobs ने Tim Cook को सौंपी थी Apple की कमान, बोले थे-'मुझसे कभी मत पूछना...'

Steve Jobs Advice To Tim Cook: दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में शामिल Apple की सफलता के पीछे सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि एक ऐसी सलाह भी है जिसे स्टीव जॉब्स ने अपनी विरासत के रूप में टिम कुक को सौंपा था. साल 2011 में एप्पल की कमान सौंपते समय जॉब्स ने कुक से जो कहा था, उसने न केवल कुक के अपनाया बल्कि एप्पल को दिवालिया होने की कगार से निकालकर 3 ट्रिलियन डॉलर के साम्राज्य तक पहुंचा दिया.

यह मत पूछना कि मैं...

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक विडियो में कुक बताते हैं कि साल 2011 के अगस्त में जब एक दिन स्टीव जॉब्स ने टिम कुक को अपने घर बुलाया, तब तक कुक को अंदाजा नहीं था कि उन्हें कंपनी की बागडोर पूरी तरह संभालने के लिए कहा जाएगा. बातचीत के दौरान जॉब्स ने उनसे कहा कि वे चाहते हैं कि कुक ही अगले CEO बनें. पहले तो कुक ने इस बात का विरोध किया. फिर कुक ने सवाल किया कि क्या आप सच में पक्का हैं कि अब आप CEO नहीं बनना चाहते?

जॉब्स ने अपना मन बना लिया था. और उन्होंने कुक को एक ऐसी सलाह दी, जिसने Apple को आगे बढ़ाने के उनके तरीके को पूरी तरह से बदल दिया. जॉब्स की सलाह थी कि मुझसे कभी यह मत पूछना कि मैं क्या करता. बस वही करना जो सही हो. जॉब्स के ऐसा कहने के पीछे एक खास वजह थी. कुक के मुताबिक उन्होंने इसके पीछे की पूरी कहानी सुनाई. जॉब्स द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बहुत करीब थे. उन्होंने Disney का ऐसा भी समय देखा था, जहां लोग बस बैठे-बैठे इस बात पर चर्चा करते रहते थे कि फाउंडर वॉल्ट इस स्थिति में क्या करते. और वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि Apple के साथ भी ऐसा ही हो.

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जॉब्स का मानना था कि किसी भी कंपनी को अपने फाउंडर के फैसलों की नकल करने के बजाय बदलते समय के साथ खुद को ढालना चाहिए. वह नहीं चाहते थे कि एप्पल के अधिकारी पुराने फैसलों की बहस में उलझकर इनोवेशन को ही रोक दें.

टिम कुक का दौर

जॉब्स की इस सलाह का असर यह हुआ कि टिम कुक ने एप्पल को अपने हिसाब से आगे बढ़ाया. जहां जॉब्स के समय कंपनी पूरी तरह से नए और प्रोडक्ट्स पर काम करती थी, वहीं कुक ने ऑपरेशंस, सप्लाई चेन और सर्विसेज बिजनेस जैसे Apple Music, iCloud पर भी फोकस किया.

(ये भी पढ़ेंः क्या है ये 'MicroLED' तकनीक जिसे भारत में बनाने के लिए सरकार ने दी हरी झंडी?)

कुक के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां-

एप्पल सिलिकॉन 
इंटेल का साथ छोड़ खुद के चिप्स बनाना.

मार्केट कैप
एप्पल पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने 3 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू को छुआ.

आईफोन के साथ-साथ वियरेबल्स को एक बड़ा मार्केट बनाया.

(ये भी पढ़ेंः एक फॉइल बचा सकती है आपकी लाखों की कार? गाड़ी की चाबी पर क्यों लपेट रहे एल्युमीनियम)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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