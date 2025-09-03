मौत से एक हफ्ते पहले Steve Jobs ने लिखा था खुद को Email, आंखें नम कर देगा यह खुलासा
Advertisement
trendingNow12906904
Hindi Newsटेक

मौत से एक हफ्ते पहले Steve Jobs ने लिखा था खुद को Email, आंखें नम कर देगा यह खुलासा

Steve Jobs ऐसे शख्स थे जिन्होंने iPhone, iPod और iPad जैसी टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया बदल दी. 5 अक्टूबर 2011 को अपनी मौत से कुछ हफ्ते पहले, स्टीव जॉब्स ने अपने iPad पर बैठकर खुद को एक ईमेल लिखा. यह ईमेल किसी बिज़नेस प्लान या प्रोजेक्ट की तरह नहीं था.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 03, 2025, 09:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मौत से एक हफ्ते पहले Steve Jobs ने लिखा था खुद को Email, आंखें नम कर देगा यह खुलासा

Apple के को-फाउंडर Steve Jobs को हम सभी एक इनोवेटर और परफेक्शनिस्ट के रूप में जानते हैं. वे ऐसे शख्स थे जिन्होंने iPhone, iPod और iPad जैसी टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया बदल दी. लेकिन अपने आखिरी दिनों में, जब वे कैंसर से लड़ रहे थे, उनका ध्यान नए आविष्कार पर नहीं, बल्कि जिंदगी और इंसानियत के उन पहलुओं पर था, जिन्होंने उन्हें इतना बड़ा बनाया.

मौत से कुछ हफ्ते पहले लिखा खुद को ईमेल
5 अक्टूबर 2011 को अपनी मौत से कुछ हफ्ते पहले, स्टीव जॉब्स ने अपने iPad पर बैठकर खुद को एक ईमेल लिखा. यह ईमेल किसी बिज़नेस प्लान या प्रोजेक्ट की तरह नहीं था, बल्कि एक निजी अहसास था, जिसमें उन्होंने अपनी कृतज्ञता और कमजोरी जाहिर की. यह ईमेल बाद में उनकी पत्नी Laurene Powell Jobs, Apple के CEO Tim Cook और डिजाइनर Jony Ive की मदद से बने Steve Jobs Archive में सामने आया.

ईमेल में क्या लिखा था?
2 सितंबर 2010 को लिखे गए इस ईमेल में जॉब्स ने लिखा:
 • “मैं उस भोजन का बहुत कम हिस्सा खुद उगाता हूं, जो मैं खाता हूं. जिन बीजों से खाना उगता है, उन्हें मैंने न तो खोजा है और न ही परफेक्ट किया.”
 • “मैं खुद अपने कपड़े नहीं बनाता.”
 • “मैं जिस भाषा में बोलता हूं, उसे मैंने न तो बनाया है और न ही सुधार किया.”
 • “मैं जिस गणित का इस्तेमाल करता हूं, उसे मैंने खोजा नहीं.”
 • “जब मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी, मैं खुद को बचाने में असहाय था.”

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे लिखा:
 • “मैंने ट्रांजिस्टर, माइक्रोप्रोसेसर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं किया.”
 • “मैं अपने इंसानी समाज- चाहे जीवित हों या मृत को प्यार और सम्मान करता हूं और अपनी जिंदगी और भलाई के लिए पूरी तरह उन पर निर्भर हूं.”

असल मायने
यह ईमेल दिखाता है कि स्टीव जॉब्स, जिन्होंने दुनिया को टेक्नोलॉजी की नई दिशा दी, अपनी आखिरी घड़ियों में खुद को एक आम इंसान की तरह देख रहे थे. उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी सफलता उनके अकेले दम पर नहीं थी, बल्कि हजारों सालों की इंसानी मेहनत, खोज और त्याग पर टिकी थी.

हमें इससे क्या सीख मिलती है?
स्टीव जॉब्स का यह ईमेल हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, हमारी जिंदगी दूसरों के योगदान से ही बनी होती है. कृतज्ञता (Gratitude) ही इंसान को महान बनाती है.

FAQs

Q1: स्टीव जॉब्स ने यह ईमेल कब लिखा था?
उन्होंने 2 सितंबर 2010 को खुद को यह ईमेल लिखा था.

Q2: यह ईमेल कहां मिला?
यह ईमेल Steve Jobs Archive में मिला, जिसे Laurene Powell Jobs, Tim Cook और Jony Ive ने शुरू किया.

Q3: ईमेल का सबसे भावुक हिस्सा क्या था?
जब जॉब्स ने लिखा कि “जब मुझे मेडिकल मदद की ज़रूरत पड़ी, मैं खुद को बचाने में असहाय था.”

Q4: इस ईमेल से हमें क्या सीख मिलती है?
यह सिखाता है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह समाज और दूसरों के योगदान पर ही निर्भर रहता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Steve Jobs

Trending news

महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
Assam News in hindi
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
;