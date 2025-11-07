Advertisement
trendingNow12992743
Hindi Newsटेक

फोन चोरी होते ही ऐसे 1 मिनट में ब्लॉक करें UPI ID, चाह कर भी नहीं एक्सेस कर पाएंगे चोर

Block UPI ID: स्मार्टफोन खोने या चोरी होने पर आपके डिजिटल वॉलेट, डॉक्यूमेंट और UPI जैसी जरूरी जानकारी भी खतरे में आ जाती है. गलत हाथों में फोन गया तो आपकी UPI ID से बैंक बैलेंस खाली होने की भी टेंशन रहती है. इसलिए तुरंत UPI ब्लॉक करना जरूरी है. आइए जानते हैं कैसे आसान स्टेप्स से आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 07, 2025, 05:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोन चोरी होते ही ऐसे 1 मिनट में ब्लॉक करें UPI ID, चाह कर भी नहीं एक्सेस कर पाएंगे चोर

Block UPI ID: आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका ह. यह हमारा डिजिटल वॉलेट भी है और इसमें ही हमारे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद रहते हैं. सबसे जरूरी ऐप है आपका UPI ऐप, जो सीधे आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है. अगर आपका फोन चोरी या खो जाता है या किसी गलत हाथों में चला जाता है, तो आपकी UPI ID का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिससे पैसों का भारी नुकसान होने का खतरा रहता है. इसलिए फोन खोते ही सबसे पहला और जरूरी काम है यूपीआई आईडी को तुरंत ब्लॉक करवाना.

फोन खोने पर UPI ID ब्लॉक करना क्यों जरूरी है?
आपके फोन में मौजूद UPI ऐप आपके बैंक अकाउंट से लिंक होती है. अगर फोन चोरी हो जाता है या हैकर के हाथ लग जाता है, तो वह आपकी UPI ID का इस्तेमाल करके अवैध ट्रांजैक्शन कर सकता है. समय पर UPI ID को ब्लॉक न करवाने से आपको बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है.

सिर्फ एक फोन कॉल से UPI ID ब्लॉक करें
UPI ID को ब्लॉक करने का सबसे आसान और तेज तरीका है कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना. अगर आप Google Pay का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 1800-419-0157 पर कॉल करना होगा. PhonePe यूजर्स को 08068727374 नंबर पर कॉल करना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: कहां जाएं, कहां रुके...Flight Delay होने पर घबराएं नहीं, ये सरकारी ऐप दिलाएगा रिफंड

Paytm के लिए आपको 01204456456 पर कॉल करके UPI ID को ब्लॉक करवाना होगा. कस्टमर केयर को फोन खोने की सूचना दें और निर्देशों का पालन करके अपनी UPI सेवा को तुरंत ब्लॉक करवा लें.

UPI ID को मैन्युअली ब्लॉक करने का तरीका
अगर आप खुद से UPI ID को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो यह तरीका अपना सकते हैं.
1. अपने किसी परिवार के सदस्य या दोस्त के फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करें.
2. अपने बैंक के नेट बैंकिंग पोर्टल पर जाएं और UPI अकाउंट में लॉगिन करें.
3. अकाउंट में, प्रोफाइल या पेमेंट सेक्शन में अपनी UPI ID को खोजें.
4. ज्यादातर मामलों में, बैंक UPI ID को डिएक्टिवेट या ब्लॉक करने की सुविधा देता है. दिए गए निर्देशों का पालन करके इसे ब्लॉक करें.
5. अधिक सुरक्षा के लिए आप अपने बैंक अकाउंट और UPI अकाउंट का लिंक भी हटवा सकते हैं, ताकि उस UPI ID के जरिए कोई ट्रांजैक्शन न हो सके.

यह भी पढ़ें: इस कंपनी ने बना दी मकड़ी की टांगों वाली कुर्सी, बैठते ही हो जाएगी एक्टिवेट और फिर...

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Block UPIstolen phone

Trending news

पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
Women Cricket World cup 2025
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
Telangana
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
West Bengal news
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
West Bengal
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
good story
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज