फोन चोरी होते ही ऐसे 1 मिनट में ब्लॉक करें UPI ID, चाह कर भी नहीं एक्सेस कर पाएंगे चोर

Block UPI ID: आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका ह. यह हमारा डिजिटल वॉलेट भी है और इसमें ही हमारे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद रहते हैं. सबसे जरूरी ऐप है आपका UPI ऐप, जो सीधे आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है. अगर आपका फोन चोरी या खो जाता है या किसी गलत हाथों में चला जाता है, तो आपकी UPI ID का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिससे पैसों का भारी नुकसान होने का खतरा रहता है. इसलिए फोन खोते ही सबसे पहला और जरूरी काम है यूपीआई आईडी को तुरंत ब्लॉक करवाना.

फोन खोने पर UPI ID ब्लॉक करना क्यों जरूरी है?

आपके फोन में मौजूद UPI ऐप आपके बैंक अकाउंट से लिंक होती है. अगर फोन चोरी हो जाता है या हैकर के हाथ लग जाता है, तो वह आपकी UPI ID का इस्तेमाल करके अवैध ट्रांजैक्शन कर सकता है. समय पर UPI ID को ब्लॉक न करवाने से आपको बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है.

सिर्फ एक फोन कॉल से UPI ID ब्लॉक करें

UPI ID को ब्लॉक करने का सबसे आसान और तेज तरीका है कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना. अगर आप Google Pay का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 1800-419-0157 पर कॉल करना होगा. PhonePe यूजर्स को 08068727374 नंबर पर कॉल करना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: कहां जाएं, कहां रुके...Flight Delay होने पर घबराएं नहीं, ये सरकारी ऐप दिलाएगा रिफंड

Paytm के लिए आपको 01204456456 पर कॉल करके UPI ID को ब्लॉक करवाना होगा. कस्टमर केयर को फोन खोने की सूचना दें और निर्देशों का पालन करके अपनी UPI सेवा को तुरंत ब्लॉक करवा लें.

UPI ID को मैन्युअली ब्लॉक करने का तरीका

अगर आप खुद से UPI ID को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो यह तरीका अपना सकते हैं.

1. अपने किसी परिवार के सदस्य या दोस्त के फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करें.

2. अपने बैंक के नेट बैंकिंग पोर्टल पर जाएं और UPI अकाउंट में लॉगिन करें.

3. अकाउंट में, प्रोफाइल या पेमेंट सेक्शन में अपनी UPI ID को खोजें.

4. ज्यादातर मामलों में, बैंक UPI ID को डिएक्टिवेट या ब्लॉक करने की सुविधा देता है. दिए गए निर्देशों का पालन करके इसे ब्लॉक करें.

5. अधिक सुरक्षा के लिए आप अपने बैंक अकाउंट और UPI अकाउंट का लिंक भी हटवा सकते हैं, ताकि उस UPI ID के जरिए कोई ट्रांजैक्शन न हो सके.

यह भी पढ़ें: इस कंपनी ने बना दी मकड़ी की टांगों वाली कुर्सी, बैठते ही हो जाएगी एक्टिवेट और फिर...