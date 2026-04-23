छोड़िए मार्केट का जहर वाला Mango Shake! ये गैजेट एक आम से निकाल देगा 4 ग्लास जूस, कीमत सिर्फ...

UBON ने अपने स्मार्ट होम अप्लायंसेज पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए HB-9035 4-in-1 Chef Pro हाई-परफॉर्मेंस ब्लेंडर लॉन्च किया है. यह प्रोडक्ट खासतौर पर आधुनिक भारतीय किचन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जहां तेजी, सुविधा और मल्टी-टास्किंग की जरूरत होती है. कंपनी का कहना है कि यह ब्लेंडर रोजमर्रा के काम को आसान और तेज बनाने में मदद करेगा.

पावरफुल मोटर और परफॉर्मेंस

HB-9035 में 800W का पावरफुल मोटर दिया गया है, जो प्योर कॉपर BLDC टेक्नोलॉजी के साथ आता है. इसका मतलब है कि यह न सिर्फ तेजी से काम करता है, बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ और एनर्जी एफिशिएंट भी है. यह ब्लेंडर हाई-स्पीड और स्मूद ब्लेंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आप आसानी से स्मूदी, प्यूरी, चॉपिंग और व्हिस्किंग जैसे काम कर सकते हैं. लगातार और एकसमान परफॉर्मेंस इसकी खासियत है, जो इसे डेली यूज के लिए भरोसेमंद बनाती है.

4-in-1 फीचर्स: एक मशीन, कई काम

इस ब्लेंडर की सबसे बड़ी खासियत इसकी 4-in-1 फंक्शनैलिटी है. इसके साथ फूड-ग्रेड चॉपिंग जार और मेजरिंग जार मिलता है, जिससे खाना तैयार करना आसान और सुरक्षित हो जाता है. इसके अलावा इसमें स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स और व्हिस्क अटैचमेंट भी दिया गया है. यानी आप एक ही मशीन से ब्लेंडिंग, चॉपिंग, व्हिस्किंग और प्यूरी बनाने जैसे कई काम कर सकते हैं. यह मल्टी-यूज फीचर खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो किचन में कम समय में ज्यादा काम करना चाहते हैं.

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आसान इस्तेमाल और डिजाइन

HB-9035 को यूजर कम्फर्ट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसमें नॉन-स्लिप हैंडल दिया गया है, जिससे पकड़ मजबूत रहती है और काम करते समय फिसलने का डर नहीं रहता. इसके साथ 1.2 मीटर का बिल्ट-इन केबल दिया गया है, जो इस्तेमाल में सुविधा देता है. इसका डिटैचेबल मिक्सिंग शाफ्ट और आसान पुश-बटन कंट्रोल इसे यूजर-फ्रेंडली बनाते हैं. साथ ही, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि इसे साफ करना भी आसान है.

लंबा ऑपरेशन और सेफ्टी

यह ब्लेंडर 30 मिनट तक लगातार काम करने में सक्षम है, जो इसे लंबे किचन टास्क के लिए उपयुक्त बनाता है. यानी अगर आप एक साथ कई चीजें तैयार कर रहे हैं, तो यह बिना रुके काम कर सकता है. सेफ्टी और कंवीनियंस को ध्यान में रखते हुए इसका डिजाइन तैयार किया गया है. कंपनी इसके साथ 1 साल की वारंटी भी दे रही है, जो इसकी क्वालिटी और भरोसे को दिखाता है.

कंपनी का क्या कहना है

लॉन्च के मौके पर Lalit Arora ने कहा कि UBON का उद्देश्य रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाना है. उनके अनुसार, HB-9035 Chef Pro एक पावरफुल, भरोसेमंद और बहुउपयोगी किचन सॉल्यूशन है, जो आज की तेज-तर्रार लाइफस्टाइल के लिए परफेक्ट है. इसका स्मार्ट डिजाइन और मजबूत मोटर इसे हर घर के लिए एक जरूरी किचन पार्टनर बनाता है.

कहां से खरीद सकते हैं?

HB-9035 4-in-1 Chef Pro ब्लेंडर अब देशभर के प्रमुख रिटेल स्टोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पर उपलब्ध है. कुल मिलाकर, यह प्रोडक्ट उन यूजर्स के लिए एक अच्छा विकल्प है, जो किचन में मल्टी-फंक्शनल, पावरफुल और आसान इस्तेमाल वाला उपकरण चाहते हैं. इसकी परफॉर्मेंस और फीचर्स इसे मॉडर्न किचन के लिए एक उपयोगी गैजेट बनाते हैं.