Hindi News

चार्ज पर लगाते ही Hack हो जाएगा आपका Smartphone! इन 5 जगहों पर चार्जिंग करने से बचें

Stop Charging Your Phone in Public Place: अगर आपके फोन की बैटरी खत्म होने पर आप कहीं भी इसे चार्जिंग पर लगा देते हैं, तो सावधान हो जाइए. पब्लिक प्लेस पर मोबाइल चार्ज करना आपको बड़े नुकसान में डाल सकता है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 16, 2025, 12:36 PM IST
चार्ज पर लगाते ही Hack हो जाएगा आपका Smartphone! इन 5 जगहों पर चार्जिंग करने से बचें

Avoid Charging Your Phone Here: घर से बाहर हैं और फोन की बैटरी खत्म हो जाने पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज में लगा देते हैं, तो जरा रुकिए. साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये चार्जिंग पोर्ट आपके फोन के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं. यहां फोन चार्ज करने से आपकी पर्सनल जानकारी लीक हो सकती है. मोबाइल में मैलवेयर भी आ सकता है. चलिए जानते हैं कि किन पब्लिक USB पोर्ट का यूज आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: फोन-लैपटॉप खरीदने से पहले हो जाएं सावधान! डिलीवरी पर की गई एक चूक, लगा सकती है हजारों की चपत

ट्रेन स्टेशन या बस टर्मिनल में चार्जिंग से बचें

अक्सर हम ट्रेन स्टेशन या बस स्टॉप पर फ्री चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल करने लगते हैं. साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के अनुसार, हैकर्स USB पोर्ट को ऐसे सेट करते हैं कि मोबाइल चार्ज तो होगा लेकिन आपका डेटा भी चोरी हो जाएगा. आपके मैसेज, कॉन्टैक्ट लिस्ट और फोटोज हैकर्स को आसानी में मिल सकती है.  

एयरपोर्ट पर बरते सावधानी
एयरपोर्ट पर मोबाइल चार्ज करने के लिए हर जगह पोर्ट लगे होते हैं. अगर आप भी फोन कहीं भी चार्ज में लगा देते हैं तो बड़ी गलती कर रहे हैं. एचडी इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि जल्दी में होने के कारण लोग फोन की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं. साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसे चार्जिंग स्टेशन पर हैकर्स बेहद आसानी से आपके डिवाइस से डेटा चुरा सकते हैं. ट्रैवल के दौरान इन पब्लिक पोर्ट्स से दूर रहना ही बेहतर है.

मॉल में पब्लिक चार्जिंग से रहें दूर
मॉल में फोन चार्ज करना भारी पड़ सकता है. शॉपिंग के दौरान पब्लिक चार्जिंग पॉइंट गलती से भी इस्तेमाल न करें. इससे आपके फोन से कॉन्टैक्ट्स, पासवर्ड, ईमेल,  और बैंक डिटेल्स तक आसानी से चोरी हो सकते है. ये आपके डिवाइस में मैलवेयर भी डाल सकते हैं.  

होटल रूम में चार्जिंग करने से बचें
होटल के USB पोर्ट पर भरोसा करने से पहले सावधान रहें. आपको लगता होगा कि होटल रूम की अलार्म क्लॉक या बेडसाइड पोर्ट सेफ हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हैकर्स इन्हें भी बेहद आसानी से हैक कर सकते हैं. इनमें मोबाइल चार्ज पर लगाने से आपके डिवाइस में मैलवेयर आने की संभावना है या आपका जरूरी डेटा भी चोरी हो सकता है.  

यह भी पढ़ें: इस बार दिवाली AI वाली! आवाज देते ही ऑन हो जाएगी लाइट, हजार से कम में पाएं ये धांसू Smart Lights, चमक उठेगा घर

कॉफी शॉप में फोन चार्ज करने से पहले सोच लें

कॉफी शॉप में अपना मोबाइल चार्ज करना खतरनाक हो सकता है. साइबर एक्सपर्ट्स अलर्ट करते हैं कि हैकर्स इन USB पोर्ट्स में हिडन डिवाइस लगा देते हैं. ये डिवाइस आपके मोबाइल में मैलवेयर डाल सकते हैं, यह  आपकी पर्सनल डिटेल्स चुरा सकता है.

