अगर आप भी लैपटॉप स्क्रीन ऐसे साफ करते हैं तो हो सकती है हजारों की चूक! जानिए सही तरीका नहीं तो Display हो जाएगी बर्बाद

समय के साथ आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर धूल, उंगलियों के निशान और दाग जमा हो जाते हैं. इससे न केवल स्क्रीन की विजिबिलिटी कम होती है, बल्कि आपकी आंखों पर भी ज्यादा जोर पड़ता है. कई लोग स्क्रीन को साफ करने के लिए गलत केमिकल्स या कपड़े इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे डिस्प्ले का कोटिंग खराब हो जाती है या स्क्रीन पर दाग स्थायी रूप से पड़ जाते हैं. अगर आप सही तरीका और सही सामग्री जानते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन को सुरक्षित तरीके से साफ रख सकते हैं.

साफ स्क्रीन से बढ़ेगी विजिबिलिटी और कम होगा आंखों का थकान

एक साफ और चमकदार स्क्रीन न केवल क्लियर व्यू देती है बल्कि लंबे समय तक लैपटॉप पर काम करने पर आंखों की थकान भी कम करती है. यह याद रखना जरूरी है कि लैपटॉप की स्क्रीन कोई साधारण काँच का टुकड़ा नहीं होती – यह बेहद नाजुक होती है और इसे खास तरीके से साफ करना पड़ता है. कुछ प्रोडक्ट्स स्क्रीन की एंटी-ग्लेयर कोटिंग को खराब कर देते हैं, जिससे स्क्रीन पर लकीरें या डैमेज हो सकता है. इसलिए, कौन-सी चीज इस्तेमाल करनी है और किससे बचना है, ये जानना बहुत जरूरी है.

सफाई शुरू करने से पहले क्या करें तैयारी

साफ करने से पहले कुछ सावधानियां रखनी चाहिए ताकि स्क्रीन को नुकसान न पहुंचे:

• सबसे पहले लैपटॉप को बंद करें और प्लग निकाल दें.

• अगर लैपटॉप गर्म है, तो उसे ठंडा होने दें.

• अब अपने पास माइक्रोफाइबर कपड़ा और डिस्टिल्ड वॉटर रखें.

• सफाई के लिए रोशनी वाली जगह चुनें ताकि स्क्रीन साफ दिखे.

Add Zee News as a Preferred Source

लैपटॉप स्क्रीन साफ करने के लिए क्या चीजें इस्तेमाल करें

माइक्रोफाइबर क्लॉथ: यह स्क्रीन पर जमा धूल और हल्के दाग को बिना नुकसान पहुंचाए साफ करता है. इसे हल्के गोलाकार मोशन में चलाएं.

डिस्टिल्ड वॉटर: कठिन दाग हटाने के लिए थोड़ा-सा डिस्टिल्ड पानी कपड़े पर लगाएं. स्क्रीन पर सीधा न छिड़कें.

50/50 डिस्टिल्ड वॉटर + वाइट विनेगर: अगर स्क्रीन पर तेल या उंगलियों के निशान हैं, तो यह मिक्स मदद करेगा. इसे कपड़े पर थोड़ा लगाकर स्क्रीन को पोंछें.

स्क्रीन-सेफ वाइप्स: ये खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के लिए बनाए गए होते हैं.

कंप्रेस्ड एयर: स्क्रीन के कोनों और कीबोर्ड के पास की धूल निकालने के लिए.

किन चीजों से करें परहेज

कुछ चीजें स्क्रीन की सतह को नुकसान पहुंचा सकती हैं:

• पेपर टॉवल या टिशू: ये स्क्रीन पर स्क्रैच छोड़ सकते हैं.

• अल्कोहल या अमोनिया बेस्ड क्लीनर: ये डिस्प्ले की प्रोटेक्टिव कोटिंग को खराब करते हैं.

• विंडो क्लीनर या हैंड सैनेटाइजर: इनमें केमिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के लिए सही नहीं हैं.

• सीधा पानी या लिक्विड स्प्रे: इससे पानी स्क्रीन के किनारों में चला जाता है और अंदरूनी नुकसान कर सकता है.

सुरक्षित तरीका: लैपटॉप स्क्रीन कैसे साफ करें

1. लैपटॉप बंद करें और प्लग हटा दें.

2. माइक्रोफाइबर कपड़े से हल्के से धूल साफ करें.

3. अगर दाग हैं, तो कपड़ा थोड़ा-सा गीला करें (डिस्टिल्ड वॉटर से).

4. हल्के, गोलाकार मोशन में पोंछें.

5. जरूरत पड़े तो विनेगर-वॉटर मिक्स हल्के से लगाएं.

6. स्क्रीन को पूरी तरह सूखने दें और फिर लैपटॉप चालू करें.

अलग-अलग स्क्रीन टाइप के लिए सफाई का तरीका

• मैट स्क्रीन: केवल सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ करें.

• ग्लॉसी स्क्रीन: हल्के गीले कपड़े से उंगलियों के निशान हटाएं.

• टचस्क्रीन: बार-बार साफ करें, हल्का दबाव रखें.

• OLED/LED डिस्प्ले: केवल स्क्रीन-सेफ वाइप्स का इस्तेमाल करें.

लैपटॉप स्क्रीन की देखभाल के टिप्स

• स्क्रीन और कीबोर्ड के बीच माइक्रोफाइबर कपड़ा रखें.

• लैपटॉप को केस या स्लीव में रखें.

• लैपटॉप के पास खाने-पीने से बचें.

• हर 1–2 हफ्ते में स्क्रीन साफ करें.

• धूल हटाने के लिए सॉफ्ट ब्रश या कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करें.