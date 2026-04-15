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Hindi Newsटेकअगर आप भी अंगूठे से करते हैं मोबाइल स्क्रॉल तो हो जाएं सावधान! बना देगा बीमार, यहां हुआ खुलासा

अगर आप भी अंगूठे से करते हैं मोबाइल स्क्रॉल तो हो जाएं सावधान! बना देगा बीमार, यहां हुआ खुलासा

नए Log2Motion AI मॉडल ने खुलासा किया है कि स्मार्टफोन पर उंगलियों का साधारण सा 'स्वाइप' और 'टैप' हमारी मांसपेशियों पर भारी दबाव डालता है. यह तकनीक पहली बार टच डेटा को बॉडी मोशन में बदलकर यह बताएगी कि मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल शारीरिक रूप से कितना थकाऊ और खतरनाक हो सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 15, 2026, 06:24 AM IST
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AI मॉडल ने खुलासा किया है कि स्मार्टफोन पर उंगलियों का साधारण सा 'स्वाइप' और 'टैप' हमारी मांसपेशियों पर भारी दबाव डालता है.
AI मॉडल ने खुलासा किया है कि स्मार्टफोन पर उंगलियों का साधारण सा 'स्वाइप' और 'टैप' हमारी मांसपेशियों पर भारी दबाव डालता है.

आज के समय में हम रोजाना हजारों बार स्मार्टफोन पर टैप और स्वाइप करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन छोटे-छोटे मूवमेंट्स का हमारे शरीर पर कितना असर पड़ता है? अब तक रिसर्चर्स के लिए यह समझना मुश्किल था कि इन एक्शन में कितनी फिजिकल मेहनत लगती है. लेकिन अब एक नए AI मॉडल ने इस छुपे हुए मसल स्ट्रेन को सामने लाने का काम किया है.

Log2Motion: नया AI मॉडल क्या करता है

फिनलैंड की Aalto University और जर्मनी की Leipzig University के रिसर्चर्स ने मिलकर Log2Motion नाम का एक खास सिस्टम बनाया है. यह टूल स्मार्टफोन के टच डेटा को फुल-बॉडी मूवमेंट सिमुलेशन में बदल देता है. इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ यह नहीं पता चलेगा कि आपने स्क्रीन पर कहां टैप किया, बल्कि यह भी पता चलेगा कि उस एक्शन के दौरान आपके मसल्स पर कितना दबाव पड़ा, कितनी एनर्जी लगी और मूवमेंट कितना सटीक था.

पुराने सिस्टम की कमी क्या थी

अब तक जो स्मार्टफोन एनालिटिक्स होते थे, वे सिर्फ यह दिखाते थे कि यूजर ने कहां टैप या स्वाइप किया. लेकिन यह नहीं बताते थे कि वह अनुभव शरीर के लिए कितना आरामदायक या थकाने वाला था. इस वजह से ऐप डिजाइनर्स के लिए यह समझना मुश्किल था कि उनका इंटरफेस यूजर के लिए कितना कंफर्टेबल है.

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कैसे काम करता है यह AI सिस्टम

Log2Motion एक खास मस्कुलोस्केलेटल मॉडल पर काम करता है, जिसमें इंसान के शरीर को डिजिटल हड्डियों और मसल्स के रूप में रीक्रिएट किया जाता है. इसके बाद यह सिमुलेशन दिखाता है कि उंगली स्क्रीन पर कैसे मूव करती है और उस दौरान शरीर पर क्या असर पड़ता है. इस सिस्टम में reinforcement learning का इस्तेमाल किया गया है, जिससे मूवमेंट्स बिल्कुल रियल लगते हैं. साथ ही, यह रियल टाइम में मोबाइल ऐप्स के साथ इंटरैक्ट भी कर सकता है.

कौन से जेस्चर ज्यादा थकाते हैं

रिसर्च में सामने आया कि हर स्वाइप या टैप एक जैसा नहीं होता. कुछ जेस्चर ज्यादा मेहनत मांगते हैं. उदाहरण के तौर पर ऊपर-नीचे (up-down) या नीचे-ऊपर (down-up) स्वाइप करना ज्यादा मुश्किल होता है. इसके अलावा, स्क्रीन के कोनों में मौजूद छोटे आइकन तक पहुंचना भी मसल्स पर ज्यादा दबाव डालता है. यानी UI डिजाइन का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है.

बेहतर ऐप डिजाइन में कैसे मदद करेगा

इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब डेवलपर्स सिर्फ स्पीड और लुक्स पर ही नहीं, बल्कि यूजर के फिजिकल कंफर्ट पर भी ध्यान दे सकेंगे. इससे मोबाइल इंटरफेस ज्यादा यूजर-फ्रेंडली बन सकते हैं. खास बात यह है कि यह मॉडल उन लोगों के लिए भी मददगार हो सकता है जिनकी पकड़ कमजोर है, हाथ कांपते हैं या जो प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं.

रियल लाइफ सिचुएशंस में भी काम करेगा

Log2Motion को अलग-अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे कि एक हाथ से फोन चलाना, लेटे-लेटे स्क्रॉल करना आदि. इससे डेवलपर्स समझ पाएंगे कि अलग-अलग हालात में यूजर का अनुभव कैसा होता है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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