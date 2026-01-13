Phone चलाते समय बार-बार आने वाले Ads से हैं परेशान? बस कर लीजिए एक सीक्रेट सेटिंग और विज्ञापन हमेशा के लिए होगा गायब!

Stop Ads On Smartphone: स्मार्टफोन चलाते समय स्क्रीन पर बार-बार आने वाले पॉप-अप ऐड्स, नोटिफिकेशन विज्ञापन और फुल-स्क्रीन प्रचार आपकी स्क्रीन पर कब्जा जमा लेते हैं? जरूरी मैसेज या फिर वीडियो देखते समय आने वाले ये ऐड न सिर्फ आपके काम को प्रभावित करते हैं बल्कि डेटा और बैटरी पर भी बड़ा असर डालते हैं. अगर आप भी स्मार्टफोन पर आने वाले ऐड्स से परेशान हैं और बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड किए आसान समाधान खोज रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. आपके स्मार्टफोन में ही कुछ ऐसी सेटिंग छिपी हुई है जो चुटकियों में इन विज्ञापनों से छुटकारा दिला सकती हैं. तो आइए जानते हैं कौन सी है ये सेटिंग और कैसे इसे करें ऑन.

किसी थर्ड पार्टी ऐप्स की नहीं होती है जरूरत

स्मार्टफोन में Private DNS नाम की एक सेटिंग मौजूद होती है जिसकी सहायता से विज्ञापनों से छुटकारा मिल सकता है. Private DNS को DNS-over-TLS भी कहते हैं और यह ऐड ब्लॉक करने का एक सरल तरीका है. इस सेटिंग की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए किसी भी थर्ड-पार्टी ऐप को डाउनलोड या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है. यह फीचर पहले ही स्मार्टफोन में मौजूद होता है, जिसको ऑन करने के बाद सिर्फ ब्राउजर ही नहीं बल्कि कई गेम्स और दूसरे ऐप्स में दिखने वाले विज्ञापन भी अपने-आप ब्लॉक हो जाते हैं.

ज्यादातर स्मार्टफोन यूजर्स को नहीं पता होता है कि वह स्क्रीन पर आने वाले ऐड को ब्लॉक भी कर सकते हैं. बार-बार आने वाले ऐड्स से बचने के लिए स्मार्टफोन में dns.adguard.com के रूप में बढ़िया टूल है, इसकी सहायता से आपकी परेशानी दूर हो सकती है. आइए अब जानते हैं इसे ऑन करने का पूरा प्रोसेस. Android यूजर्स इस स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से यह सेटिंग ऑन कर सकते हैं.

ये रहा प्रोसेस

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन की Settings में जाना होगा.

यहां आपको Connection & Sharing या Network & Internet का ऑप्शन मिल जाएगा.

इस ऑप्शन में आपको Private DNS मिलेगा.

ज्यादातर फोन में यह Off होता है Automatic होता है.

इसे बदलकर Designated Private DNS या Private DNS Provider Hostname पर सेट कर लीजिए.

और यहां टाइप करें dns.adguard.com या dns.adguard-dns.com और सेव कर दें.

इतना करते ही आपके ऐप्स और ब्राउजर में आने वाले ज्यादातर ऐड बंद हो जाते हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि dns.adguard.com का इस्तेमाल करने पर कुछ वेबसाइट्स या ऐप्स की स्पीड कभी-कभी कम हो सकती है लेकिन विज्ञापनों से बचने के यह सबसे आसान और प्रभावी तरीकों में से एक है. इसके साथ ही आपको बता दें कि यह तरीका YouTube पर दिखने वाले वीडियो ऐड्स को ब्लॉक नहीं कर पाता क्योंकि ये विज्ञापन सीधे यूट्यूब के अपने सर्वर से आते हैं.

