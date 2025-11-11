बार-बार आने वाली फर्जी कॉल्स से अब मिलेगी राहत! Sanchar Saathi पोर्टल से करें मिनटों में शिकायत, जानिए आसान तरीका

भारत में लाखों मोबाइल यूज़र रोज़ाना बैंक, इंश्योरेंस कंपनियों और मार्केटिंग एजेंसियों से आने वाली कॉल्स और मैसेज से परेशान रहते हैं. ये कॉल्स और SMS अक्सर उत्पाद बेचने के मकसद से किए जाते हैं, जिन्हें “अनचाही व्यावसायिक संचार (Unsolicited Commercial Communication)” कहा जाता है. ऐसी कॉल्स न सिर्फ यूज़र्स का समय खराब करती हैं, बल्कि फ्रॉड और स्कैम का खतरा भी बढ़ा देती हैं. हालांकि Airtel और Jio जैसी कंपनियों ने AI-पावर्ड सिस्टम से स्पैम कॉल्स को पहचानने की सुविधा दी है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिन्हें ये सिस्टम पहचान नहीं पाते और वे कॉल्स फिर भी यूज़र्स तक पहुंच जाती हैं.

TRAI के सख्त नियम: अब स्पैम कॉल करने वालों पर गिरेगी गाज

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने स्पैम और अनचाही कॉल्स के खिलाफ कड़े नियम बनाए हैं. TRAI के अनुसार, केवल वे ही कंपनियां या व्यक्ति व्यावसायिक कॉल कर सकते हैं जिनके नंबर रजिस्टर्ड (Registered) हों. TRAI के नियम कहते हैं, “कोई भी सेंडर जो किसी एक्सेस प्रोवाइडर के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, उसे व्यावसायिक संचार करने की अनुमति नहीं है. अगर कोई ऐसा व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी सभी टेलीकॉम सेवाएं सस्पेंड या डिसकनेक्ट की जा सकती हैं.” इसके अलावा, TRAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी नंबर पर पहली शिकायत मिलती है, तो उस नंबर को तुरंत डिसकनेक्ट किया जा सकता है और उस व्यक्ति का नाम व पता दो साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है.

Sanchar Saathi पोर्टल से करें अनचाही कॉल्स की शिकायत

अगर आपको लगातार स्पैम कॉल्स या फर्जी SMS मिल रहे हैं, तो आप अब Sanchar Saathi पोर्टल की मदद से सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यह पोर्टल भारत सरकार के Department of Telecommunications (DoT) का आधिकारिक प्लेटफॉर्म है, जो यूज़र्स को उनकी टेलीकॉम से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है.

शिकायत करने का आसान तरीका

अगर आप किसी स्पैम या फर्जी कॉल की शिकायत करना चाहते हैं, तो इन आसान चरणों का पालन करें:

- सबसे पहले Sanchar Saathi पोर्टल पर जाएं और वहां ‘Citizen Centric Services’ सेक्शन में ‘Report Suspected Fraud & Unsolicited Commercial Communication’ पर क्लिक करें.

- इसके बाद आपको विकल्प मिलेंगे — Voice Call या SMS के जरिए मिली स्पैम या UCC शिकायत दर्ज करने के लिए.

- आपसे उस नंबर की डिटेल मांगी जाएगी जिससे कॉल या SMS आया था, साथ ही तारीख और समय दर्ज करना होगा.

- फिर ‘Continue Reporting’ पर क्लिक करें और अपनी शिकायत सबमिट करें.

- आपकी शिकायत संबंधित टेलीकॉम ऑपरेटर को भेज दी जाएगी, जो मामले की जांच करेगा और नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा.

शिकायत दर्ज करने की समय सीमा

ध्यान देने वाली बात यह है कि TRAI के नियमों के अनुसार, अगर आपने किसी स्पैम कॉल या मैसेज के खिलाफ शिकायत करनी है, तो वह 7 दिनों के अंदर दर्ज करनी होगी. अगर शिकायत 7 दिनों से पुरानी है, तो भी रिपोर्ट ली जाएगी लेकिन उस पर सीधी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उसे केवल स्पैम नंबर पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.