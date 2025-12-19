अब Smartphone बताएगा अंडा फ्रेंश है या खराब! फटाफट जान लीजिए ये टेक्नोलॉजी

अक्सर ऐसा होता है कि हम बाजार से अंडे खरीदकर लाते हैं और जब घर पर अंडा तोड़ते हैं, तब पता चलता है कि वह खराब निकल गया. इससे न सिर्फ अंडा खराब होता है, बल्कि खाने का पूरा मूड भी बिगड़ जाता है. लेकिन अब आगे से आपको इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. दरअसल, आपका स्मार्टफोन इस काम में आपकी मदद कर सकता है. फोन से जुड़े कुछ आसान तरीकों की मदद से आप बिना अंडा तोड़े ही यह जान सकते हैं कि वह फ्रेश है या खराब.

फ्लैशलाइट टेस्ट से करें तुरंत पहचान

फ्रेश और खराब अंडे की पहचान करने का सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका है स्मार्टफोन की फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करना. इसे ‘कैंडलिंग टेस्ट’ भी कहा जाता है. इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक कम रोशनी वाला या अंधेरा कमरा होना चाहिए. सबसे पहले अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करें और फोन को टेबल पर इस तरह रखें कि स्क्रीन नीचे की तरफ हो और फ्लैशलाइट ऊपर की ओर रोशनी दे.

अब अंडे को फ्लैशलाइट के ऊपर रख दें. अगर अंडा फ्रेश होगा, तो उसके अंदर से हल्की पीली या नारंगी रोशनी दिखाई देगी. इसके अंदर कोई गहरा धब्बा या अंधेरा हिस्सा नजर नहीं आएगा. वहीं अगर अंडा खराब है, तो उसके अंदर काले रंग का धब्बा, बादल जैसा हिस्सा या फिर पूरी तरह अंधेरा दिख सकता है. यह तरीका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला और काफी हद तक सटीक माना जाता है.

ऐप्स की मदद से भी लग सकता है अंदाजा

अगर आप टेक्नोलॉजी का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो प्ले स्टोर पर मौजूद कुछ ऐप्स भी आपके काम आ सकते हैं. कई ऐप्स की मदद से आप अंडे की फ्रेशनेस का अंदाजा लगा सकते हैं. इन ऐप्स में आपसे अंडा खरीदने की तारीख पूछी जा सकती है या फिर कैमरे से अंडे को स्कैन करने के लिए कहा जाता है.

कुछ एडवांस ऐप्स स्मार्टफोन के कैमरे और सेंसर का इस्तेमाल करके अंडे के अंदर की स्थिति का अनुमान लगाती हैं. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये ऐप्स 100 प्रतिशत सटीक नहीं होतीं. फिर भी अगर आप जिम जाते हैं, रोज अंडे खाते हैं या प्रोटीन डाइट फॉलो करते हैं, तो ये ऐप्स एक सामान्य आइडिया देने में मददगार हो सकती हैं.

वीडियो रिकॉर्ड करके भी जांच सकते हैं अंडा

स्मार्टफोन से अंडे की फ्रेशनेस जांचने का एक और दिलचस्प तरीका है वीडियो रिकॉर्डिंग. इसके लिए अंडे को किसी तेज रोशनी, जैसे टॉर्च या फ्लैशलाइट के सामने रखें और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करें. रिकॉर्डिंग के दौरान अंडे को धीरे-धीरे घुमाएं. इसके बाद वीडियो को स्लो मोशन में देखकर अंडे के अंदर की हलचल को ध्यान से देखें.

अगर वीडियो में अंडे के अंदर का तरल हिस्सा साफ दिखाई दे और बिना किसी काले धब्बे के आसानी से घूमता नजर आए, तो अंडा फ्रेश माना जाता है. वहीं अगर अंदर हवा का बड़ा गुब्बारा दिखे या ज्यादा अंधेरा हिस्सा नजर आए, तो समझ लें कि अंडा पुराना या खराब हो चुका है.

इन बातों का रखें खास ध्यान

स्मार्टफोन से अंडे की जांच करते समय यह याद रखें कि फ्लैशलाइट और वीडियो वाले तरीके ज्यादा भरोसेमंद होते हैं. ऐप्स कई बार गलत नतीजे भी दे सकती हैं क्योंकि वे आपके दिए गए डेटा या अनुमान पर काम करती हैं. इसलिए अगर आप पूरी तरह संतुष्ट होना चाहते हैं, तो फ्लैशलाइट टेस्ट सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है.